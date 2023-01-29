Крушение «Милана» после ЧМ: 6 матчей без побед и 2:5 от «Сассуоло». Все очень плохо

«Милан» продолжает падение – в 2023-м команда с трудом набирает очки и много проигрывает. На этот раз разгромно влетели дома команде с 17-го места: «Сассуоло» грохнул чемпиона Италии 5:2.

Начиналось все терпимо: Жиру акробатически отправил мяч в сетку уже на 8-й минуте, но ВАР отменил гол из-за офсайда.

Но потом «Милан» пропустил две вертикальных атаки.

Сначала Берарди влетел в штрафную и выкатил на дальнюю на Дефреля – 1:0 в пользу «Сассуоло».

Через три минуты все тот же Берарди вывел на удар Фраттези, который прошил Тэтэрушану (Меньян до сих пор травмирован) в ближний угол. Два момента у «Сассуоло» – два гола.

Жиру быстро отыграл один мяч – замкнул подачу Калабрии с фланга. Но праздновали недолго. На перерыв ушли при счете 1:3 – Берарди забил уже сам, головой после углового.

«Милан» планировал камбэк во втором тайме, Пиоли выпустил Рафаэла Леау, но вместо подвигов получили пенальти в собственные ворота. Лорьянте убежал от Калабрии и подставился под фол в штрафной. Сам пострадавший реализовал.

Моменты создавались с трудом (был только еще один отмененный гол). А вот Берарди на 79-й минуте обокрал Тео Эрнандеса и выдал третью за матч голевую передачу, на этот раз на Матеуса Энрике. Да, «Милан» получил 1:5 дома.

Чуток скрасил ужасный результат Дивок Ориги – бельгийский нападающий вышел на замену и забил гол очень красивым ударом от перекладины. Хотя бы 2:5. Но все равно разгром.

«Милан» побил несколько антирекордов. Так плохо при Пиоли еще не было

«Милан» проиграл третий матч подряд во всех соревнованиях, такой серии у клуба не было с темных времен Марко Джампало. После чемпионата мира у «россонери» всего 1 победа (над «Салернитаной» 4 января), а потом серия из 6 матчей без побед.

Мощный контраст между 2022-м и 2023-м: «Милан» с января по июнь прошлого года пропустил лишь 10 мячей. За 29 дней января этого года «Милан» пропустил уже 19 голов!

Еще два неприятных для Стефано Пиоли статистических факта:

• впервые в истории «Милан» пропустил 4 гола в двух турах Серии А подряд (в прошлом туре были 0:4 от «Лацио»);

• «Сассуоло» стал первой с 1997-го командой, забившей «Милану» 5 в гостях (26 лет назад это сделал «Юве»).

Паоло Мальдини говорит, что верит в Пиоли.

Берарди тащит в матчах против «Милана». Доменико – фанат «Интера»

Главный герой матча – Доменико Берарди, у нападающего 1 гол и 3 голевых передачи. И это он еще сказал, что не готов на 100%.

Берарди обожает матчи против «Милана». Против «Милана» Доменико оформил единственный в карьере покер. Три из семи самых результативных матчей в карьере игрока – как раз против «россонери».

Да, «Милан» однозначно самый любимый соперник Берарди – 11 голов и 7 ассистов в 19 матчах. Против других команд не набрал и 16 очков по системе гол+пас. Усилиями Доменико у «Сассуоло» уже третья победа на «Сан-Сиро» против «Милана» подряд.

Впрочем, неудивительно, что именно против «Милана» Доменико выдает лучшие матчи в карьере. Берарди много раз признавался, что он – болельщик «Интера» и всю жизнь мечтал поиграть именно за сине-черный миланский клуб.

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«Милан» уходил на паузу перед ЧМ на 2-м месте с небольшим отрывом от преследователей и мечтой угнаться за «Наполи». К концу этого тура команда может скатиться на 6-ю позицию, до «Наполи» – 12 очков при матче в запасе у команды Спалетти.

В следующем туре – дерби против «Интера».

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo