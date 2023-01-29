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Крушение «Милана» после ЧМ: 6 матчей без побед и 2:5 от «Сассуоло». Все очень плохо

Доменико Берарди Доменико Берарди
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
Арман Лорьянте Арман Лорьянте
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Дивок Ориги Дивок Ориги
Оливье Жиру Оливье Жиру
Футбол Футбол

«Милан» продолжает падение – в 2023-м команда с трудом набирает очки и много проигрывает. На этот раз разгромно влетели дома команде с 17-го места: «Сассуоло» грохнул чемпиона Италии 5:2. 

Начиналось все терпимо: Жиру акробатически отправил мяч в сетку уже на 8-й минуте, но ВАР отменил гол из-за офсайда.

Но потом «Милан» пропустил две вертикальных атаки.

Сначала Берарди влетел в штрафную и выкатил на дальнюю на Дефреля – 1:0 в пользу «Сассуоло».

Через три минуты все тот же Берарди вывел на удар Фраттези, который прошил Тэтэрушану (Меньян до сих пор травмирован) в ближний угол. Два момента у «Сассуоло» – два гола.

Жиру быстро отыграл один мяч – замкнул подачу Калабрии с фланга. Но праздновали недолго. На перерыв ушли при счете 1:3 – Берарди забил уже сам, головой после углового.

«Милан» планировал камбэк во втором тайме, Пиоли выпустил Рафаэла Леау, но вместо подвигов получили пенальти в собственные ворота. Лорьянте убежал от Калабрии и подставился под фол в штрафной. Сам пострадавший реализовал.

Моменты создавались с трудом (был только еще один отмененный гол). А вот Берарди на 79-й минуте обокрал Тео Эрнандеса и выдал третью за матч голевую передачу, на этот раз на Матеуса Энрике. Да, «Милан» получил 1:5 дома.

Чуток скрасил ужасный результат Дивок Ориги – бельгийский нападающий вышел на замену и забил гол очень красивым ударом от перекладины. Хотя бы 2:5. Но все равно разгром.

«Милан» побил несколько антирекордов. Так плохо при Пиоли еще не было

«Милан» проиграл третий матч подряд во всех соревнованиях, такой серии у клуба не было с темных времен Марко Джампало. После чемпионата мира у «россонери» всего 1 победа (над «Салернитаной» 4 января), а потом серия из 6 матчей без побед.

Мощный контраст между 2022-м и 2023-м: «Милан» с января по июнь прошлого года пропустил лишь 10 мячей. За 29 дней января этого года «Милан» пропустил уже 19 голов!

Еще два неприятных для Стефано Пиоли статистических факта:

• впервые в истории «Милан» пропустил 4 гола в двух турах Серии А подряд (в прошлом туре были 0:4 от «Лацио»); 

• «Сассуоло» стал первой с 1997-го командой, забившей «Милану» 5 в гостях (26 лет назад это сделал «Юве»).

Паоло Мальдини говорит, что верит в Пиоли.

Берарди тащит в матчах против «Милана». Доменико – фанат «Интера»

Главный герой матча – Доменико Берарди, у нападающего 1 гол и 3 голевых передачи. И это он еще сказал, что не готов на 100%.

Берарди обожает матчи против «Милана». Против «Милана» Доменико оформил единственный в карьере покер. Три из семи самых результативных матчей в карьере игрока – как раз против «россонери».

Да, «Милан» однозначно самый любимый соперник Берарди – 11 голов и 7 ассистов в 19 матчах. Против других команд не набрал и 16 очков по системе гол+пас. Усилиями Доменико у «Сассуоло» уже третья победа на «Сан-Сиро» против «Милана» подряд.

Впрочем, неудивительно, что именно против «Милана» Доменико выдает лучшие матчи в карьере. Берарди много раз признавался, что он – болельщик «Интера» и всю жизнь мечтал поиграть именно за сине-черный миланский клуб.

***

«Милан» уходил на паузу перед ЧМ на 2-м месте с небольшим отрывом от преследователей и мечтой угнаться за «Наполи». К концу этого тура команда может скатиться на 6-ю позицию, до «Наполи» – 12 очков при матче в запасе у команды Спалетти.

В следующем туре – дерби против «Интера».

Милан – Сассуоло 2:5 (1:3, 1:2)
Дата проведения
29 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Дефрель, 0:2 – 21 Фраттези, 1:2 – 24 Жиру, 1:3 – 30 Берарди, 1:4 – 47, пенальти Лорьянте, 1:5 – 79 Матеус Энрике, 2:5 – 81 Ориги.
МиланТэтэрушану, Калабрия, Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич (Побега, 71), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 70), Тонали, де Кетеларе (Рафаэл Леау, 46), Жиру, Ребич (Ориги, 71).
СассуолоКонсильи, Рожерио, Эрлич, Руан, Маркицца (Кирьякопулос, 46), Обианг, Фраттези (Торстведт, 77), Траоре, Дефрель (Матеус Энрике, 76), Берарди (Феррари, 85), Лорьянте (Альварес, 76).
Предупреждения:
Тонали (37), Ребич (45), Калабрия (46), Обианг (53), Кирьякопулос (61), Крунич (61), Фраттези (73), Габбия (87), Жиру (90), Руан (90), Побега (90).

Про кризис «Милана» Вадим Лукомский рассказывал на стриме

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

23 комментария

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Ilya_Panchenko
Ответ Wasilij Petrow
Т.е. на этот раз уже Милану ничего не надо было?
Надо, но точно не настолько как в прошлом году, когда на кону было чемпионство
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Всё знаю
Этот момент будут преподавать в учебниках по футболу.

Милан проигрывал в счете 0:2 в матче с Лацио , но потом Пиоли решился на тройную замену. В итоге Милан сумел перевернуть ход встречи и проиграл 0:4(с)
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Светлов
Это зимнее наступление, одни победы в СМИ!
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Светлов
Муссолини опять повесят.
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spaispower
Ответ Зверёк
И до ЧМ играли не очень.Провалили ТО.Нужен топ на позиции:ЦФ,ПАП,ЦЗ и конечно же качественный второй вратарь.Считаю Вина на спорт департаменте а не на Пиоли.По Пиоли выводы можно делать после матчей с ТТХ в ЛЧ.
почему выводы по матчам в ЛЧ? там другой Милан будет или травмированные восстанут?
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ЧакСевернаяКорея
Больше всего было больно смотреть на Златана. Несмотря на гнусные и откровенные симуляции всех Сассуоллистов и кучей ошибок судьи ,особенно в первом тайме.
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Splin
Все так плохо?
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Юлия Закаблукова
в 1 круге кстати милан жестко отскочил от сасуоло
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Jan Paskel
Ответ Carlitto
Смена Elliott на Red Bird ничего кардинально не изменила, политика клуба в финансовом плане осталась прежний, как и план развития. Зимние трансферы изначально и не планировались, как это было в предыдущие годы зимой, только если подвернется хороший вариант с арендой с правом выкупа, как когда-то случилось с Томори. По этой схеме пытались взять Дзаньоло, не прокатило. И какое отношение к этому имеют неожиданно всплывшие миноритарии, для меня загадка. Там по сути еще дела нет. Прокурор начал что-то делать, но в деле нет даже еще подозреваемых и пока речь вообще идет о воровстве или хищении, так как пропали акции. И к новым владельцам вообще пока никаких вопросов по этому поводу нет.
Много склвдно уложенных букв, но я ты хочешь сказать, что новые владельцы Милана, станут первыми в истории топ-лиг, топ-команд, которые как следует не вложатся в команду? Это шутка такая?

Что касается третьего абзаца, это просто популизм и демагогия. Я не знаю как там в России, но решение об аресте имущества звпрашивают уже на стадии расследования, следователи и так далее.
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Bronso Fuero
Лысого Пьера скинуть с галеры!
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Carlitto
Ответ Jan Paskel
Плчему-то все забывают тот факт, что у Милана сменились владельцы, и там теперь подана аппеляция от миноритарных владельцев - поэтому теперь и нет трансферов. Верю, что с Меньяном войдём в ЛЧ, летом нам выделят мешок денег, а может даже два, и команда нас ещё порадует сумасшедшим, в хорошем плвне, футболом
Смена Elliott на Red Bird ничего кардинально не изменила, политика клуба в финансовом плане осталась прежний, как и план развития.

Зимние трансферы изначально и не планировались, как это было в предыдущие годы зимой, только если подвернется хороший вариант с арендой с правом выкупа, как когда-то случилось с Томори. По этой схеме пытались взять Дзаньоло, не прокатило.

И какое отношение к этому имеют неожиданно всплывшие миноритарии, для меня загадка. Там по сути еще дела нет. Прокурор начал что-то делать, но в деле нет даже еще подозреваемых и пока речь вообще идет о воровстве или хищении, так как пропали акции. И к новым владельцам вообще пока никаких вопросов по этому поводу нет.
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Е.Р.
В 352 Берарди не сможет?
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Joey Ramone
На свой уровень просто вышли, какие из них чемпионы?)) Случайно выстрелили в прошлом сезоне, но эйфория проходит.
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Любезный Коссутий
да, наш Милан и Жува - 2 самых унылых клуба прямо сейчас.
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Фанат Сан-Марино
А Миранте на воротах не лучше этого румына, или с вратарской позицией в Милане бездна?
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Сеиль Алмабек
Ответ Кирилл Голивец
Команда выдала свой максимум из очень средних игроков в прошлом сезоне. В этом нет ничего удивительного.
👍👍👍👍👍 согласен с тобой
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MilanLombardia
Ответ Зверёк
И до ЧМ играли не очень.Провалили ТО.Нужен топ на позиции:ЦФ,ПАП,ЦЗ и конечно же качественный второй вратарь.Считаю Вина на спорт департаменте а не на Пиоли.По Пиоли выводы можно делать после матчей с ТТХ в ЛЧ.
после матчей с ТТХ в ЛЧ

Выводы очевидные,Пиоли с треском пролетает в таких играх
Или можно подумать в гостях со шпорами Милан задавит контевскую пружину?!дома же вялая и нужная Конте ничейка
Лучше не надеяться на чудо в этом противостоянии и выводы сделать сейчас
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Jan Paskel
Плчему-то все забывают тот факт, что у Милана сменились владельцы, и там теперь подана аппеляция от миноритарных владельцев - поэтому теперь и нет трансферов.

Верю, что с Меньяном войдём в ЛЧ, летом нам выделят мешок денег, а может даже два, и команда нас ещё порадует сумасшедшим, в хорошем плвне, футболом
+12
-1
+11
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Голубая Эскадра
Провал хваленного дуэта Мальдини и Массары, летний то полностью провалена. На воротах Тэтэрушану, с этим все сказано, хотя могли того же Очоа подписать на год полтора. Пиоли тоже поплыл, кроме 4-2-3-1 у него ничего нет. Попасть в топ 4 будет достижением
0
-2
-2
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Зверёк
И до ЧМ играли не очень.Провалили ТО.Нужен топ на позиции:ЦФ,ПАП,ЦЗ и конечно же качественный второй вратарь.Считаю Вина на спорт департаменте а не на Пиоли.По Пиоли выводы можно делать после матчей с ТТХ в ЛЧ.
0
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Wasilij Petrow
Ответ Valeriy Polischuk
всего-навсего ответка за матч 38-го тура прошлого чемпионата, когда Сассу ничего не надо было, а Милану светило чемпионство... как версия
Т.е. на этот раз уже Милану ничего не надо было?
+7
-1
+6
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Valeriy Polischuk
всего-навсего ответка за матч 38-го тура прошлого чемпионата, когда Сассу ничего не надо было, а Милану светило чемпионство... как версия
+1
-6
-5
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Кирилл Голивец
Команда выдала свой максимум из очень средних игроков в прошлом сезоне. В этом нет ничего удивительного.
+32
-4
+28
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