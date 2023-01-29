Крушение «Милана» после ЧМ: 6 матчей без побед и 2:5 от «Сассуоло». Все очень плохо
«Милан» продолжает падение – в 2023-м команда с трудом набирает очки и много проигрывает. На этот раз разгромно влетели дома команде с 17-го места: «Сассуоло» грохнул чемпиона Италии 5:2.
Начиналось все терпимо: Жиру акробатически отправил мяч в сетку уже на 8-й минуте, но ВАР отменил гол из-за офсайда.
Но потом «Милан» пропустил две вертикальных атаки.
Сначала Берарди влетел в штрафную и выкатил на дальнюю на Дефреля – 1:0 в пользу «Сассуоло».
Через три минуты все тот же Берарди вывел на удар Фраттези, который прошил Тэтэрушану (Меньян до сих пор травмирован) в ближний угол. Два момента у «Сассуоло» – два гола.
Жиру быстро отыграл один мяч – замкнул подачу Калабрии с фланга. Но праздновали недолго. На перерыв ушли при счете 1:3 – Берарди забил уже сам, головой после углового.
«Милан» планировал камбэк во втором тайме, Пиоли выпустил Рафаэла Леау, но вместо подвигов получили пенальти в собственные ворота. Лорьянте убежал от Калабрии и подставился под фол в штрафной. Сам пострадавший реализовал.
Моменты создавались с трудом (был только еще один отмененный гол). А вот Берарди на 79-й минуте обокрал Тео Эрнандеса и выдал третью за матч голевую передачу, на этот раз на Матеуса Энрике. Да, «Милан» получил 1:5 дома.
Чуток скрасил ужасный результат Дивок Ориги – бельгийский нападающий вышел на замену и забил гол очень красивым ударом от перекладины. Хотя бы 2:5. Но все равно разгром.
«Милан» побил несколько антирекордов. Так плохо при Пиоли еще не было
«Милан» проиграл третий матч подряд во всех соревнованиях, такой серии у клуба не было с темных времен Марко Джампало. После чемпионата мира у «россонери» всего 1 победа (над «Салернитаной» 4 января), а потом серия из 6 матчей без побед.
Мощный контраст между 2022-м и 2023-м: «Милан» с января по июнь прошлого года пропустил лишь 10 мячей. За 29 дней января этого года «Милан» пропустил уже 19 голов!
Еще два неприятных для Стефано Пиоли статистических факта:
• впервые в истории «Милан» пропустил 4 гола в двух турах Серии А подряд (в прошлом туре были 0:4 от «Лацио»);
• «Сассуоло» стал первой с 1997-го командой, забившей «Милану» 5 в гостях (26 лет назад это сделал «Юве»).
Паоло Мальдини говорит, что верит в Пиоли.
Берарди тащит в матчах против «Милана». Доменико – фанат «Интера»
Главный герой матча – Доменико Берарди, у нападающего 1 гол и 3 голевых передачи. И это он еще сказал, что не готов на 100%.
Берарди обожает матчи против «Милана». Против «Милана» Доменико оформил единственный в карьере покер. Три из семи самых результативных матчей в карьере игрока – как раз против «россонери».
Да, «Милан» однозначно самый любимый соперник Берарди – 11 голов и 7 ассистов в 19 матчах. Против других команд не набрал и 16 очков по системе гол+пас. Усилиями Доменико у «Сассуоло» уже третья победа на «Сан-Сиро» против «Милана» подряд.
Впрочем, неудивительно, что именно против «Милана» Доменико выдает лучшие матчи в карьере. Берарди много раз признавался, что он – болельщик «Интера» и всю жизнь мечтал поиграть именно за сине-черный миланский клуб.
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«Милан» уходил на паузу перед ЧМ на 2-м месте с небольшим отрывом от преследователей и мечтой угнаться за «Наполи». К концу этого тура команда может скатиться на 6-ю позицию, до «Наполи» – 12 очков при матче в запасе у команды Спалетти.
В следующем туре – дерби против «Интера».
- Дата проведения
- 29 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 19 Дефрель, 0:2 – 21 Фраттези, 1:2 – 24 Жиру, 1:3 – 30 Берарди, 1:4 – 47, пенальти Лорьянте, 1:5 – 79 Матеус Энрике, 2:5 – 81 Ориги.
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Милан –
Тэтэрушану, Калабрия, Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич (Побега, 71), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 70), Тонали, де Кетеларе (Рафаэл Леау, 46), Жиру, Ребич (Ориги, 71).
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Сассуоло –
Консильи, Рожерио, Эрлич, Руан, Маркицца (Кирьякопулос, 46), Обианг, Фраттези (Торстведт, 77), Траоре, Дефрель (Матеус Энрике, 76), Берарди (Феррари, 85), Лорьянте (Альварес, 76).
Про кризис «Милана» Вадим Лукомский рассказывал на стриме
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Милан проигрывал в счете 0:2 в матче с Лацио , но потом Пиоли решился на тройную замену. В итоге Милан сумел перевернуть ход встречи и проиграл 0:4(с)
Что касается третьего абзаца, это просто популизм и демагогия. Я не знаю как там в России, но решение об аресте имущества звпрашивают уже на стадии расследования, следователи и так далее.
Зимние трансферы изначально и не планировались, как это было в предыдущие годы зимой, только если подвернется хороший вариант с арендой с правом выкупа, как когда-то случилось с Томори. По этой схеме пытались взять Дзаньоло, не прокатило.
И какое отношение к этому имеют неожиданно всплывшие миноритарии, для меня загадка. Там по сути еще дела нет. Прокурор начал что-то делать, но в деле нет даже еще подозреваемых и пока речь вообще идет о воровстве или хищении, так как пропали акции. И к новым владельцам вообще пока никаких вопросов по этому поводу нет.
Выводы очевидные,Пиоли с треском пролетает в таких играх
Или можно подумать в гостях со шпорами Милан задавит контевскую пружину?!дома же вялая и нужная Конте ничейка
Лучше не надеяться на чудо в этом противостоянии и выводы сделать сейчас
Верю, что с Меньяном войдём в ЛЧ, летом нам выделят мешок денег, а может даже два, и команда нас ещё порадует сумасшедшим, в хорошем плвне, футболом