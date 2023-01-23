Символ боли: 39 матчей без побед у испанского защитника. Не выигрывал в Ла Лиге почти два года

Он в худшей команде топ-5 лиг.

30-летний защитник «Эльче» Карлос Клерк стал нашим героем, потому что в сумме уже больше целого сезона не может выиграть.

У него активная серия из 39 матчей. Не подряд и не за одну команду, но все-таки факт: уже 39 раз он выходил на поле в Ла Лиге и уходил максимум с ничьей.

Как сложилась такая несчастливая серия?

Последний раз команда с Клерком в составе побеждала в Ла Лиге почти два года назад. Тогда он еще играл за «Леванте», 10 апреля 2021-го они выиграли у «Эйбара» – 1:0.

Причем Клерк сделал ассист на единственный мяч: прорвался по краю и прострелил. Еще голевая с того момента у него была (в октябре 2022-го против «Валенсии»), а вот выиграть так и не получается.

Итого внутри серии: шесть матчей в сезоне-2020/21, 19 – в следующем сезоне за «Леванте» (вылетели) и 14 игр в новом, уже за «Эльче».

Из этих 39 матчей команды с Клерком в составе сыграли 15 ничьих и проиграли 24 раза. Антирекорд Ла Лиги он установил еще в октябре 2022-го, на 32 играх подряд без побед. Прежний принадлежал Хайме Ромеро (31 матч), он с 2012-го по 2017-й не мог победить за «Осасуну» и «Гранаду».

Да, за это время в статистику Клерка протиснулась одна кубковая победа: во втором раунде текущего розыгрыша, над «Гвадалахарой» из пятой лиги – в расчет не берем. К тому же в следующем раунде, с выходом Карлоса на замену, вылетели от «Сеуты», которая потом принимала «Барселону».

Получается, его команды вообще не побеждают? Не совсем так

Победы были, просто Клерк от них ускользал.

• В сезоне-2021/22 «Леванте» добыл первую победу только в 20-м туре, а Клерка не было в составе – из-за перебора карточек.

• Через месяц клуб сенсационно обыграл «Атлетико» – Клерк в запасе.

• Через полторы недели «Леванте» разгромил «Эльче» – тоже запас.

• Весной 2022-го «Леванте» выиграл пять матчей, но Клерка не было в заявке.

Возможно, ему просто не везет с клубами.

Именно его «Леванте» установил антирекорд чемпионата по серии без побед – 26 матчей с апреля по декабрь 2021-го.

С «Эльче» еще сложнее: команда что с ним, что без него выиграть не может. В топ-5 лигах ноль побед осталось только у «Кремонезе» и «Эльче». Испанцы хуже: лишь шесть очков.

Несколько раз клубы Клерка теряли победу на последних минутах. Особенно обидно было упустить с «Леванте» 1:0 над «Кадисом» на 90+7.

Карлос Клерк – кто это вообще?

Просто несколько фактов. Левый защитник, родился в Бадалоне, учился играть в футбол в «Эспаньоле», там же начал карьеру при Хавьере Агирре. В молодежной команде часто забивал, но все же не стал атакующим игроком. Тренер академии «Эспаньола» Луис Планагума говорил, что ему не хватало агрессии.

Клуб отдавал парня в аренду в «Сабадель» и «Жирону», а потом Клерк сам уходил в «Осасуну», «Леванте» и «Эльче». Период в «Осасуне» он вспоминает так: «Не чувствовал конкуренции, которая помогала бы прогрессировать, так что нужно было что-то менять».

C «Леванте» расставание вышло грустным – ближе к концу сезона у Клерка разболелось колено, а в клубе предполагали, что он симулирует. В итоге он не попадал в заявку три месяца и ушел. Денег за него никогда не платили – везде переходил как свободный агент .

Всего в Ла Лиге Карлос провел 117 матчей, в них 20 побед. Например, он был на поле, когда «Леванте» в начале 2021-го обыгрывал «Реал» (2:1) на «Сантьяго Бернабеу».

Клерка однажды спрашивали, что бы он согласился сделать, если бы «Леванте» попал в Лигу чемпионов. Карлос предположил, что набил бы татуировку.

Ото всех неприятностей и антирекордов Клерка отвлекает семья. Полгода назад у него родился сын.

Публично Карлос не реагировал на антирекорд. О его характере в интервью Elmundo рассказывал тренер Планагума: «Ему всегда приходилось преодолевать больше трудностей, чем остальным, и он добился всего благодаря своим усилиям. Серию без побед мы не обсуждаем. Это просто совпадение, которое не имеет большого значения».

Следующий матч «Эльче» проведет в Ла Лиге против «Севильи», у нее тоже плохой сезон и борьба в районе зоны вылета. Серьезный риск довести грустную серию до 40 матчей.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Octavio Passos; Instagram/carlosclerc