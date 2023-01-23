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Символ боли: 39 матчей без побед у испанского защитника. Не выигрывал в Ла Лиге почти два года

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Карлос Клерк Карлос Клерк
Футбол Футбол

Он в худшей команде топ-5 лиг.

30-летний защитник «Эльче» Карлос Клерк стал нашим героем, потому что в сумме уже больше целого сезона не может выиграть.

У него активная серия из 39 матчей. Не подряд и не за одну команду, но все-таки факт: уже 39 раз он выходил на поле в Ла Лиге и уходил максимум с ничьей.

Как сложилась такая несчастливая серия?

Последний раз команда с Клерком в составе побеждала в Ла Лиге почти два года назад. Тогда он еще играл за «Леванте», 10 апреля 2021-го они выиграли у «Эйбара» – 1:0.

Причем Клерк сделал ассист на единственный мяч: прорвался по краю и прострелил. Еще голевая с того момента у него была (в октябре 2022-го против «Валенсии»), а вот выиграть так и не получается.

Итого внутри серии: шесть матчей в сезоне-2020/21, 19 – в следующем сезоне за «Леванте» (вылетели) и 14 игр в новом, уже за «Эльче».

Из этих 39 матчей команды с Клерком в составе сыграли 15 ничьих и проиграли 24 раза. Антирекорд Ла Лиги он установил еще в октябре 2022-го, на 32 играх подряд без побед. Прежний принадлежал Хайме Ромеро (31 матч), он с 2012-го по 2017-й не мог победить за «Осасуну» и «Гранаду».

Да, за это время в статистику Клерка протиснулась одна кубковая победа: во втором раунде текущего розыгрыша, над «Гвадалахарой» из пятой лиги – в расчет не берем. К тому же в следующем раунде, с выходом Карлоса на замену, вылетели от «Сеуты», которая потом принимала «Барселону».

Получается, его команды вообще не побеждают? Не совсем так

Победы были, просто Клерк от них ускользал.

• В сезоне-2021/22 «Леванте» добыл первую победу только в 20-м туре, а Клерка не было в составе – из-за перебора карточек.

• Через месяц клуб сенсационно обыграл «Атлетико» – Клерк в запасе.

• Через полторы недели «Леванте» разгромил «Эльче» – тоже запас.

• Весной 2022-го «Леванте» выиграл пять матчей, но Клерка не было в заявке.

Возможно, ему просто не везет с клубами.

Именно его «Леванте» установил антирекорд чемпионата по серии без побед – 26 матчей с апреля по декабрь 2021-го.

С «Эльче» еще сложнее: команда что с ним, что без него выиграть не может. В топ-5 лигах ноль побед осталось только у «Кремонезе» и «Эльче». Испанцы хуже: лишь шесть очков.

Несколько раз клубы Клерка теряли победу на последних минутах. Особенно обидно было упустить с «Леванте» 1:0 над «Кадисом» на 90+7. 

Карлос Клерк – кто это вообще?

Просто несколько фактов. Левый защитник, родился в Бадалоне, учился играть в футбол в «Эспаньоле», там же начал карьеру при Хавьере Агирре. В молодежной команде часто забивал, но все же не стал атакующим игроком. Тренер академии «Эспаньола» Луис Планагума говорил, что ему не хватало агрессии.

Клуб отдавал парня в аренду в «Сабадель» и «Жирону», а потом Клерк сам уходил в «Осасуну», «Леванте» и «Эльче». Период в «Осасуне» он вспоминает так: «Не чувствовал конкуренции, которая помогала бы прогрессировать, так что нужно было что-то менять».

C «Леванте» расставание вышло грустным – ближе к концу сезона у Клерка разболелось колено, а в клубе предполагали, что он симулирует. В итоге он не попадал в заявку три месяца и ушел. Денег за него никогда не платили – везде переходил как свободный агент.

Всего в Ла Лиге Карлос провел 117 матчей, в них 20 побед. Например, он был на поле, когда «Леванте» в начале 2021-го обыгрывал «Реал» (2:1) на «Сантьяго Бернабеу».

Клерка однажды спрашивали, что бы он согласился сделать, если бы «Леванте» попал в Лигу чемпионов. Карлос предположил, что набил бы татуировку.

Ото всех неприятностей и антирекордов Клерка отвлекает семья. Полгода назад у него родился сын.

 

Публично Карлос не реагировал на антирекорд. О его характере в интервью Elmundo рассказывал тренер Планагума: «Ему всегда приходилось преодолевать больше трудностей, чем остальным, и он добился всего благодаря своим усилиям. Серию без побед мы не обсуждаем. Это просто совпадение, которое не имеет большого значения».

Следующий матч «Эльче» проведет в Ла Лиге против «Севильи», у нее тоже плохой сезон и борьба в районе зоны вылета. Серьезный риск довести грустную серию до 40 матчей.

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Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Octavio Passos; Instagram/carlosclerc

20 комментариев

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Michael Boldyrev
Узнаю ситуацию). Играли раз в неделю на пол-поля в одной компании. Каждый раз делились по разному...и я как-то сообразил, что вообще не выигрываю. Типа пока считал что-то типа 6 поражений и 2 ничьих. В общем, в один день дежурная победа доставила мне максимум удовольствия)
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Санитар-волк
Это что за чушь вообще? В футбол играют две команды. "Он не может выиграть", панимаешь. Он, лично.

Вообще, вот эта фигня, - то у вратарей в хоккее победы считаем, теперь у дефов в футболе начнём?
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Alex Legend
Ответ MyGerodot
Тяжкое ощущение загнанного непрухой в угол, на которого ещё и окружающие поглядывают с опаской. Раньше говорили - надо снять порчу. Не знаю, но в любом раскладе поговорить со священником полезно. Они лучшие психологи. Хуже от такого визита не будет.
Пфф, если бы опускался в сегунду вместе со своим клубом, то и серии бы никакой не было. А так, перешёл с одного аутсайдера в другой на схожую зарплату игрока вышки а все пальцем показывают и жалеют.
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Азиз
Ответ Ehlo
Помню брал его в аренду на сезон в FM. По ходу пьесы решил не выкупать.
Даже тут ему не везёт(
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Alex Legend
Ответ Максим Τихонов
У Акинфеева была серия из 43 матчей, насколько помню.. Я к тому, что рано или поздно серия прервется. Терпеть и делать свою работу, хорошо делать)
Акинфеев единственный со всей РПЛ столько лет в еврокубках играл, отсюда такая разница. Никто не считает серии вратарей АПОЭЛа, Селтика и прочих, потому что они нечастые гости.
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Alex Legend
Ответ weed
Баллак все главные финалы проиграл, а Зидан, например, почти все финалы выиграл. Вот и разница.
У 95 % футболистов никогда не будет таких финалов
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InnerPeace
Тем не менее, он играет в Ла Лиге, а я про него новости читаю. Вот такое вот он неудачник)))
+10
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Максим Τихонов
У Акинфеева была серия из 43 матчей, насколько помню.. Я к тому, что рано или поздно серия прервется. Терпеть и делать свою работу, хорошо делать)
0
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Buharoid
Ответ weed
Баллак все главные финалы проиграл, а Зидан, например, почти все финалы выиграл. Вот и разница.
Зидан? Зидан проиграл два финала ЛЧ и финал ЧМ, еще финалы КУЕФА и Интертото с Бордо. Не надо его идеализировать)
+15
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weed
Ответ Buharoid
Баллак чемпион Германии с двумя клубами, чемпион Англии, вагон кубков и там и там. Как можно считать его не победителем?
Баллак все главные финалы проиграл, а Зидан, например, почти все финалы выиграл. Вот и разница.
+1
-5
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MyGerodot
Тяжкое ощущение загнанного непрухой в угол, на которого ещё и окружающие поглядывают с опаской. Раньше говорили - надо снять порчу. Не знаю, но в любом раскладе поговорить со священником полезно. Они лучшие психологи. Хуже от такого визита не будет.
+2
-4
-2
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Дороф
Где-то там Бассонг сказал:
Я знаю это чувство, бро.
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Evgeny Trifonov
Ответ Buharoid
Баллак чемпион Германии с двумя клубами, чемпион Англии, вагон кубков и там и там. Как можно считать его не победителем?
Ну всё-таки проиграть финал чемпионата мира, чемпионата европы, лиги чемпионов тоже тяжело
+23
0
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Guillermo
Напомнило нашего легендарного вратаря
+16
-1
+15
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carmelo hot sause
Психологически это очень давит. Особенно когда без тебя команда временами побеждает. Желаю ему поскорее прервать серию
+8
0
+8
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Ehlo
Помню брал его в аренду на сезон в FM. По ходу пьесы решил не выкупать.
+8
0
+8
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Эль Иберико
Жаль конечно этого добряка. (с)
+73
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Иван Лапин
Прям почувствовал всю эту боль. На душе то всё равно не очень у человека, это точно. Все мы немного Карлос Клерк
+40
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Buharoid
Ответ Trash Talking
Когда читаешь такие статьи, то осознаешь, что Баллак все-таки был футболистом-победителем, а Байер и Тоттенхэм не такие уж и плохие клубы.
Баллак чемпион Германии с двумя клубами, чемпион Англии, вагон кубков и там и там. Как можно считать его не победителем?
+16
-2
+14
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Trash Talking
Когда читаешь такие статьи, то осознаешь, что Баллак все-таки был футболистом-победителем, а Байер и Тоттенхэм не такие уж и плохие клубы.
+36
-1
+35
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