Владелец «Борнмута» купил треть акций «Лорьяна» – и вытащил оттуда важного игрока. Фаны протестуют – не хотят быть фармом

Американцы во Франции не особо популярны.

В середине декабря 2022-го владелец хоккейного «Вегаса» Билл Фоули купил «Борнмут» у Максима Демина. На этом он не остановился – помимо АПЛ внедрился еще и в Лигу 1.

И ему совсем не рады фанаты одного из клубов.

Фоули заинтересовался «Лорьяном» и выкупил треть акций. Хочет создать сеть

Едва приобретя «Борнмут», он нацелился на клуб из Франции. Спустя месяц после сделки с клубом АПЛ Фоули приобрел 33% акций французского «Лорьяна». И рассчитывает увеличить долю в конце сезона.

«Лорьян» – одна из самых веселых команд Лиги 1. Она идет в первой части турнирной таблицы, борется за место в еврокубках, и в матчах с ее участием постоянно забиваются голы, причем обоими клубами – так было в 15 матчах из 19 в сезоне.

По информации Daily Mail, Фоули также думал о покупке клубов из Бельгии и Южной Америки. Так бизнесмен рассчитывал создать целую межклубную сеть. Половина дела уже сделана.

«Лорьян» тут же продал важного игрока в «Борнмут»

Прошла всего неделя – и в «Борнмут» перебрался 20-летний вингер «Лорьяна» Данго Уаттара. Это лидер клуба с 6+5 по «гол плюс пас» в этом сезоне. Он забивал во всех четырех сентябрьских матчах, недавно отличился в игре с «Монако». Transfermarkt оценил сделку в 27 миллионов евро.

В первом же матче в Англии – против «Ноттингем Форест» – Уаттара отдал голевую.

Английский клуб также желал приобрести и 22-летнего полузащитника «Лорьяна» Энцо Ле Фе (3+4). Но этот игрок, по информации Get French Football News, не проявил никакого желания переходить в «Борнмут».

Фанаты «Лорьяна» сильно разозлились и написали письмо президенту

Активизировалась группа Merlus Ultras 1995 – написала гневное письмо президенту «Лорьяна» Лоику Фери. Что не нравится фанатам:

• Прямой вопрос: «Лорьян» годами хвастался тем, что это клуб с сильной идентичностью и собственной философией игры. Тогда зачем здесь нужен американец, который о нашей истории вообще ничего не знает?»

• Они также указали, что «Лорьян» был второстепенным выбором Фоули, так как ранее ему не удалось внедриться в «Лион».

• Фанаты упомянули, что американские инвестиции в некоторые клубы Франции им только навредили – это пример «Бордо», «Гавра» и «Труа».

• Они считают, что «Лорьян» становится клубом-сателлитом – тренировочным центром для англичан.

Американцы во Франции: «Бордо» упал в Лигу 2, матч «Ред Стара» не доиграли из-за дымовых шашек, а владелец «Лиона» уже недоволен фанатами

Успехов пока маловато.

• «Марсель» под властью американского бизнесмена Фрэнка Маккорта находится с 2016 года. Ни одного трофея с тех пор, зато был финал Лиги Европы. Маккорту периодически доставалось от фанатов, которые называли клуб и руководство бандой аферистов.

• «Бордо» в 2018 году был продан американской инвестиционной компании General American Capital Partners. Протесты против этого решения возникали неоднократно. С тех пор клуб не входил в топ-10 Лиги 1, а в прошлом сезоне вообще вылетел в Лигу 2.

• «Гавр» в середине 2010-х был куплен главой Dresser Винсентом Вольпом. Как болтался в Лиге 2 – так и продолжил. Правда, именно в этом сезоне он уверенно лидирует в чемпионате и имеет хорошие шансы на выход в Лигу 1.

• Американская компания RedBird Capital Partners выкупила контрольный пакет акций «Тулузы» в 2020 году. Команда вернулась в Лигу 1 и пока успешно борется за сохранение места в элите.

• Китайско-американский консорциум управляет «Нанси» с 2021 года. В том же сезоне клуб вылетел из Лиги 2 и сейчас даже близко не может вернуться обратно.

• Американская инвестиционная компания 777 Partners приобрела французский «Ред Стар» весной 2022-го. Тогда же фанаты на одном из матчей развернули баннеры против нового собственника, а затем закидали поле дымовыми шашками – не был доигран даже первый тайм. Сейчас «Ред Стар» пытается выйти в Лигу 2.

Оценивать деятельность американцев в «Лионе» слишком рано – владельцем этого клуба Джон Текстор стал только месяц назад. «Лион» сейчас едва удерживается в топ-10 Лиги 1, а фанаты ругаются на игроков – даже вывешивают их портреты по городу с предложением свалить из клуба.

Текстор же недоволен фанатами, так как считает, что они создают давление. Тут точно не будет скучно.

Фото: Gettyimages.ru/Warren Little; East News/Damien Meyer / AFP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Thierry Breton