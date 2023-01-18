Хет-трик за полчаса – так Суарес начал в Бразилии. Дебют мечты!

Взял трофей в первой же игре.

35-летний Луис Суарес выдал дебют мечты за «Гремио» – пальнул хет-триком. Все три гола уместились в первый тайм.

Мишенью для голевых подвигов уругвайца выступил «Сан-Луис» – клуб из четвертого бразильского дивизиона. Играли рамках Суперкубка штата Риу-Гранди-ду-Сул и закончили со счетом 4:2.

Первый гол Суарес забил, аккуратно перекинув голкипера.

В эпизоде со вторым голом уругваец уверенно разобрался после выхода один на один.

Третий гол получился непохожим на первые два – Суарес расстрелял ворота «Сан-Луис» с близкого расстояния, воспользовавшись скидкой от защитников.

Последний раз Луис отгружал три гола в первом тайме в 2013 году – тогда он играл за «Ливерпуль», а пострадал «Норвич».

На 57-й минуте Суарес отправился отдыхать – его заменил 37-летний Диего Соуза. После финального свистка довольный Эль Пистолеро позировал со своим первым трофеем в Бразилии.

«Думаю, это мой лучший дебют», – делился эмоциями Луис.

Главный тренер «Гремио» Ренато тоже под впечатлением: «Его дебют не мог быть лучше. Болельщики верят в него – как и мы. Он показал то, ради чего пришел. Он быстро адаптировался, потому что он очень скромный человек. Он не хочет привилегий, он просто хочет быть как все».

На презентацию Суареса пришли 60 тысяч человек

«Гремио» объявил о трансфере Суареса в конце 2022 года – клуб подписал с ним двухлетний контракт.

На презентацию уругвайского форварда на «Арену Гремио» пришли 60 тысяч человек – набился полный стадион! Внутри было ооочень громко.

«Спасибо за заботу! Невероятный прием, спасибо за вашу поддержу. Погнали!» – написал потом Суарес.

Начало карьеры уругвайца в Бразилии получилось действительно вдохновляющим. Любопытно, что Луис покажет в матчах с соперниками посерьезнее.

Фото: Greemio FBPA; East News/SILVIO AVILA/AFP