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Хет-трик за полчаса – так Суарес начал в Бразилии. Дебют мечты!

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Взял трофей в первой же игре.

35-летний Луис Суарес выдал дебют мечты за «Гремио» – пальнул хет-триком. Все три гола уместились в первый тайм.

Мишенью для голевых подвигов уругвайца выступил «Сан-Луис» – клуб из четвертого бразильского дивизиона. Играли рамках Суперкубка штата Риу-Гранди-ду-Сул и закончили со счетом 4:2.

Первый гол Суарес забил, аккуратно перекинув голкипера.

В эпизоде со вторым голом уругваец уверенно разобрался после выхода один на один.

Третий гол получился непохожим на первые два – Суарес расстрелял ворота «Сан-Луис» с близкого расстояния, воспользовавшись скидкой от защитников.

Последний раз Луис отгружал три гола в первом тайме в 2013 году – тогда он играл за «Ливерпуль», а пострадал «Норвич».

На 57-й минуте Суарес отправился отдыхать – его заменил 37-летний Диего Соуза. После финального свистка довольный Эль Пистолеро позировал со своим первым трофеем в Бразилии. 

«Думаю, это мой лучший дебют», – делился эмоциями Луис. 

Главный тренер «Гремио» Ренато тоже под впечатлением: «Его дебют не мог быть лучше. Болельщики верят в него – как и мы. Он показал то, ради чего пришел. Он быстро адаптировался, потому что он очень скромный человек. Он не хочет привилегий, он просто хочет быть как все».

На презентацию Суареса пришли 60 тысяч человек

«Гремио» объявил о трансфере Суареса в конце 2022 года – клуб подписал с ним двухлетний контракт.

На презентацию уругвайского форварда на «Арену Гремио» пришли 60 тысяч человек – набился полный стадион! Внутри было ооочень громко.

«Спасибо за заботу! Невероятный прием, спасибо за вашу поддержу. Погнали!» – написал потом Суарес.

Начало карьеры уругвайца в Бразилии получилось действительно вдохновляющим. Любопытно, что Луис покажет в матчах с соперниками посерьезнее.

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​​Я видел, как Гана отомстила Суаресу. А он плакал и обвинял всех подряд: судей, даже ФИФА

Фото: Greemio FBPA; East News/SILVIO AVILA/AFP

22 комментария

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drow elf
Ответ aslvowk@mail.ru
Ну, во-первых Пеле играл против топов, а не команд 4 дивизиона. Да и возникает вопрос: хет-трик Суареса за Ливерпуль против Норвича в первом тайме ценен, а вот в Бразилии уже не то?) Нужно понимать, что Пеле играл в другую эпоху, когда в английских командах играли почти все англичане, в Испании - испанцы и т. д., а Пеле играл против бразильцев, т. Е. лучших игроков мира того времени. Неймары, Маркиньосы, Дани Алвесы, Рональдиньо, Ривалдо и другие в ту эпоху играли бы не в Европе, а против стояли бы Пеле. Поэтому да, его голы в те годы в Бразилии действительно ценные
Более 500 голов Пеле забил вообще в неофициальных матчах. Да и основную часть официальных голов он завалил за "Сантос" в те годы, когда "Сантос" по сути и был базовым клубом сборной Бразилии. 1200+ голов - это конечно неоспоримо, но будем уж честны до конца.
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Nerazzurri-88
Ответ master_of_dzen
Ему очень идет футболка Гремио
Ну конечно. Голубой Уругвай и голубой Гремио. Всё в родной палитре.
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Pont ham pilat
Луис Суарес всегда был топарь.
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Ростислав Романенко
Кусарес мог бы еще спокойно в Европе поиграть.
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mithridat
’35-летний’ не очень точное описание - человеку 36 через неделю исполнится.
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Светлов
Ответ master_of_dzen
Ему очень идет футболка Гремио
Сыновья Грома
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Светлов
Ответ Виктор Никитин
круто конечно, но соперник всё-таки из 4го дивизиона
Это явно не похвала сопернику!
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Светлов
Ответ aslvowk@mail.ru
Ну, во-первых Пеле играл против топов, а не команд 4 дивизиона. Да и возникает вопрос: хет-трик Суареса за Ливерпуль против Норвича в первом тайме ценен, а вот в Бразилии уже не то?) Нужно понимать, что Пеле играл в другую эпоху, когда в английских командах играли почти все англичане, в Испании - испанцы и т. д., а Пеле играл против бразильцев, т. Е. лучших игроков мира того времени. Неймары, Маркиньосы, Дани Алвесы, Рональдиньо, Ривалдо и другие в ту эпоху играли бы не в Европе, а против стояли бы Пеле. Поэтому да, его голы в те годы в Бразилии действительно ценные
Ну что делать, если с такими приходится играть!
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Светлов
Привет от Суареса.
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aslvowk@mail.ru
Ответ banchik1
К вопросу ценности тысячи голов Пеле в бразильских чемпионатах.
Ну, во-первых Пеле играл против топов, а не команд 4 дивизиона. Да и возникает вопрос: хет-трик Суареса за Ливерпуль против Норвича в первом тайме ценен, а вот в Бразилии уже не то?) Нужно понимать, что Пеле играл в другую эпоху, когда в английских командах играли почти все англичане, в Испании - испанцы и т. д., а Пеле играл против бразильцев, т. Е. лучших игроков мира того времени. Неймары, Маркиньосы, Дани Алвесы, Рональдиньо, Ривалдо и другие в ту эпоху играли бы не в Европе, а против стояли бы Пеле. Поэтому да, его голы в те годы в Бразилии действительно ценные
+6
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banchik1
К вопросу ценности тысячи голов Пеле в бразильских чемпионатах.
+2
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Alex Zet
Мишенью для голевых подвигов уругвайца выступил «Сан-Луис» – клуб из четвертого )))))) бразильского дивизиона.
На презентацию Суареса пришли 60 тысяч человек

Презентацию Рона смотрело 3 000 000 000 человек по всему миру.

все кто когда либо играл с месси будут доигрывать в самых низших лигах.
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olimbek
Лучшая девятка XXI века. Эль-пестолеро один из великих футболистов.
+5
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Виктор Никитин
круто конечно, но соперник всё-таки из 4го дивизиона
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Совесть Черданцева
Лучшая девятка современности
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Hasan_072
легенда, прицел на месте! Еще может на опыте попылить в Бразилии
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Hasan_072
Зверюга🔥🔥🔥🔫
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andreykol13
Ответ Саша Бастрыгин
Неправильно прочитал цитату. Спасибо за замечание!
Зато видно, что текст не копипаста, эт хорошо
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Саша Бастрыгин
Автор
Саша Бастрыгин
Блоговый редактор, автор Sports.ru
12 подписчиков
Ответ andreykol13
"Главный тренер «Гремио» Ренато считает, что дебютный матч для Суареса мог бы получиться еще лучше. «Его дебют не мог быть лучше», – говорил Ренато." Ладно.
Неправильно прочитал цитату. Спасибо за замечание!
+11
0
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andreykol13
"Главный тренер «Гремио» Ренато считает, что дебютный матч для Суареса мог бы получиться еще лучше. «Его дебют не мог быть лучше», – говорил Ренато."

Ладно.
+38
0
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sad
Молодец конечно же............
0
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master_of_dzen
Ему очень идет футболка Гремио
+22
0
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