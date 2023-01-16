Вы это видели?
Блог

Видели таблицу во Франции? «ПСЖ» снова проиграл и растерял отрыв

Неймар Неймар
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Ренн Ренн
ПСЖ ПСЖ
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Лионель Месси Лионель Месси
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

Прилетело Неймару – его трансфер назвали худшим в истории.

Кажется, у «ПСЖ» что-то надломилось: в 2023 году парижане не блещут. На этот раз «Париж» проиграл в гостях «Ренну» – 0:1. 

Хозяев, кстати, очень мощно встретили у «Руажон Парка» с файерами и фейерверком, так что неудивительно, что они были заряжены. И обыграли «ПСЖ» дома во второй сезон подряд.

• «ПСЖ» проиграл уже дважды в Лиге 1 за последние три матча. Столько же поражений в чемпионате было за предыдущие 29 игр (с учетом прошлого сезона).

• «Ренн» действительно был не хуже – да, меньше владел мячом, но по воротам бил столько же (по 8 ударов), а в створ попадал чаще – 6 против 1. И голевых моментов (по классификации Opta) у северян тоже было больше.

В составе «Ренна» на поле появилось семеро футболистов, родившихся в 2000 году или позже. Но единственный гол забил ветеран – 30-летний капитан команды Амари Траоре, который здорово подключился к атаке и из штрафной в упор прошил Доннарумму.

• Отрыв «ПСЖ» от преследователей сокращается – «Ланс» уже в трех очках, «Марсель» в пяти. Парижанам не приходилось думать о соперниках с начала сезона, но ситуация меняется.

Даже Кристоф Гальтье немного запереживал: «Не хочу говорить о беспокойстве, но нужно отдавать себе отчет. Можно найти тысячу оправданий, но чемпионат мира уже в прошлом. Даже если мы были разобраны на восемь недель, мы все равно должны обрести сыгранность, ритм и интенсивность. У нас будет около десяти дней для работы над этим».

• «ПСЖ» играл практически со всеми звездами в старте: и Лео Месси, и Неймар провели все 90 минут, Килиан Мбаппе появился на 60-й, в остальных линиях лидеры тоже были на поле.

Бразильцу еще и крепко прилетело от медиа. 

«Неймар надурил фанатов «ПСЖ», проведя хорошие полгода из-за того, что ему нужно было готовиться к чемпионату мира. Теперь все кончено. Осознаем ли мы, что Неймар – худший трансфер в истории футбола с точки зрения зарплаты, потраченных сумм? Я не могу вспомнить более крупный провал по такой цене, это ужасно», – заявил после матча журналист Даниэль Риоло

Ней получил от L’Equipe 3 балла из 10 и стал худшим (вместе с Юго Экитиком, которого заменил как раз Мбаппе). У Месси всего 4 балла, а лучшим был Джанлуиджи Доннарумма с 7 баллами.

Ренн – ПСЖ 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
15 января, 22.45, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 65 Траоре.
РеннМанданда, Траоре, Родон, Ву, Теате, Трюффер (Мелинг, 76), Маер (Те, 89), Угошукву, Дуэ (Доку, 68), Гуири (Сулемана, 89), Калимуэндо (Ассиньон, 75).
ПСЖДоннарумма, Мукиеле (Хакими, 56), Рамос, Данилу Перейра (Саншеш, 83), Маркиньос, Бернат, Витинья (Фабиан Руис, 72), Заир-Эмери (Солер, 72), Месси, Неймар, Экитик (Мбаппе, 55).

Фото: REUTERS/Stephane Mahe; Twitter/staderennais

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Egobrain junior
ЧМ был месяц назад отходняки до лета будут?
После ЧМ по две недели отдыхали.
Еще ни одной игры не было в оптимальном составе.
Это нормально ибо все силы были отданы главному турниру в истории.
Неделя, две и наберут форму.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
Сейчас бы судить о псж по лиге 1. Они пешком там ходят и не стараются особенно после ЧМ, в лч будет другой Неймар, заряженный. В любом случае псж чемпион Ланс темп не выдержит как и Марсель. Может ПСЖ и днище при Галтье, это мы узнаем по матчам с Баварией
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ubAA
Хвичу в ПСЖ, Месси в Аль Наср !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игореха Веселов
Манданда крут, конечно! Сухие матчи против ПСЖ проводит в такие-то годы! Помню, он у меня еще в FIFA-2005 феерил)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Киреев
Ответ Молодой Френки
Они статистику Неймара видели вообще? Неймар это одно из лучших событий которые случались с Парижем. Не нравится, верните его в Барсу тогда. Найдут ему применение
Ну так они Неймара за сумасшедшие деньги подписывали явно не ради того, что бы он Анжеры и Лорьяны уничтожать помогал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игореха Веселов
Ну и физиономия у Месси на фото! Как будто кило лимонов съел на спор)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ King_X
Вообще, ПСЖ, Сити, Реал, Ливерпуль Многие после ЧМ слабо выглядят (Ливерпуль и до этого шатало) Общий тренд, но думаю, наберут скоро
Ливерпуль в принципе в типичный 8 сезон Клоппа играет, а вот с Сити вообще непонятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ Контрольный выстрел
Слабо представляю, когда на поле Месси, Мбаппе и Неймар, а голов нет)
Зато я прекрасно представляю, как это трио искусственно делает 7 полевых против 10 других ребят))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
Ответ Контрольный выстрел
Слабо представляю, когда на поле Месси, Мбаппе и Неймар, а голов нет)
Ну почему нет голов? Траоре вчера хороший гол Доннарумме положил
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goldwill
Ответ Direct free kick
Мбаппе во всём сильнее Месси
Да вчера все это увидели. После фирменного пара Месси Мбаппе зафигачил выше ворот.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Обратите внимание на фото.
Автор , возможно ты думаешь этим я унижаю Месси.
Но поверь, ты пыль по сравнению с Месси.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ goldwill
Ты и есть главный фанат Роналду. Это легко вычисляется. Они( когда их кумир, мягко говоря сдал) начинают топить за кого угодно только против Месси. Чёрный француз для них становится воином света, чемпионом всех морей и суши. Хотя чего добился к 24 годам этот якобы француз. Выиграл ЧМ в составе сборной Африки да ещё с привлечением некоего количества настоящих французов
Мбаппе во всём сильнее Месси
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ goldwill
Ты и есть главный фанат Роналду. Это легко вычисляется. Они( когда их кумир, мягко говоря сдал) начинают топить за кого угодно только против Месси. Чёрный француз для них становится воином света, чемпионом всех морей и суши. Хотя чего добился к 24 годам этот якобы француз. Выиграл ЧМ в составе сборной Африки да ещё с привлечением некоего количества настоящих французов
Да, варданчик он такой ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакЧак
Ответ aziz sofiev
сЁстра это кто?
рука его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bugy
да так вам и надо, ПСЖ - это не про футбол, это просто игрушка шейхов и какие то политические игры, которые мне лично не очень понятны. И весь топовый футбол в эту игрушку превращается, в старом футбольном мире Месси бы завершил карьеру в Барселоне и был бы велияайшим из ее воспитанников, но деньги решают и ничего уже не сделать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ шампион
Голодранцы из Ланса показывают реалтную цену гоата и его чемпионства. Нет пенальти в каждой игре - нет вечеринки.
Пенальти в ПСЖ бьют Неймар и Мбаппе. Так что это у них нет вечеринки.
А гоат уже выиграл все трофеи, какие хотел. Дальше уже чисто бонус. Получится - отлично, не получится - ну и чёрт с этими шейхами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
Ответ 9wkbc9rjcb
Нет виноватых в этом матче, все ходили пешком, играть не хотели вообще не знаю почему? Ну кроме победителя!
Вообще, ПСЖ, Сити, Реал, Ливерпуль
Многие после ЧМ слабо выглядят (Ливерпуль и до этого шатало)
Общий тренд, но думаю, наберут скоро
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Ответ i am better
когда до нового года Неймар разрывал, все его так хвалили, называли ключевым игроком, а теперь вот так, чтож как угодить болельщикам
Болельщики ПСЖ - настоящие 🤡, я про настоящих французских болельщиков. Эти 🤡 поддерживают команду только во время побед, а когда команда проигрывает, начинают искать виновных, хотя очевидно, что проблема их команды - это очень слабая полузащита.
Рад, что Неймар и Месси уже почти год как игнорируют этих 🤡 после домашних матчей)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9wkbc9rjcb
Нет виноватых в этом матче, все ходили пешком, играть не хотели вообще не знаю почему? Ну кроме победителя!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ну и рожа у Месси. Воплощение всех его фанатов)
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aziz sofiev
Ответ Костя Киреев
Это опечатка
чтоб Ё написать надо букву Е зажать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goldwill
Ответ Direct free kick
У тебя везде фанаты Роналду? Может пора мыслить шире
Ты и есть главный фанат Роналду. Это легко вычисляется. Они( когда их кумир, мягко говоря сдал) начинают топить за кого угодно только против Месси. Чёрный француз для них становится воином света, чемпионом всех морей и суши. Хотя чего добился к 24 годам этот якобы француз. Выиграл ЧМ в составе сборной Африки да ещё с привлечением некоего количества настоящих французов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy D.
Ответ Stannis_Baratheon
Комментарий удален модератором
Почти все. Но этот даже на их фоне выделяется. Эталонный кринжефан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Харен Брогг
Ответ Никита Самарин
У звёзд Парижа отходняк от ЧМ, недели через 2-3 приведут себя в порядок.
Так они и до этого также невнятно играли. Просто сейчас соперники пошли из верхней части таблицы. К тому же они привыкли в эконом режиме играть в Лиге 1, вот и получают оплеухи.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
i am better
когда до нового года Неймар разрывал, все его так хвалили, называли ключевым игроком, а теперь вот так, чтож как угодить болельщикам
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий