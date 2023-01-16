Видели таблицу во Франции? «ПСЖ» снова проиграл и растерял отрыв
Прилетело Неймару – его трансфер назвали худшим в истории.
Кажется, у «ПСЖ» что-то надломилось: в 2023 году парижане не блещут. На этот раз «Париж» проиграл в гостях «Ренну» – 0:1.
Хозяев, кстати, очень мощно встретили у «Руажон Парка» с файерами и фейерверком, так что неудивительно, что они были заряжены. И обыграли «ПСЖ» дома во второй сезон подряд.
• «ПСЖ» проиграл уже дважды в Лиге 1 за последние три матча. Столько же поражений в чемпионате было за предыдущие 29 игр (с учетом прошлого сезона).
• «Ренн» действительно был не хуже – да, меньше владел мячом, но по воротам бил столько же (по 8 ударов), а в створ попадал чаще – 6 против 1. И голевых моментов (по классификации Opta) у северян тоже было больше.
В составе «Ренна» на поле появилось семеро футболистов, родившихся в 2000 году или позже. Но единственный гол забил ветеран – 30-летний капитан команды Амари Траоре, который здорово подключился к атаке и из штрафной в упор прошил Доннарумму.
• Отрыв «ПСЖ» от преследователей сокращается – «Ланс» уже в трех очках, «Марсель» в пяти. Парижанам не приходилось думать о соперниках с начала сезона, но ситуация меняется.
Даже Кристоф Гальтье немного запереживал: «Не хочу говорить о беспокойстве, но нужно отдавать себе отчет. Можно найти тысячу оправданий, но чемпионат мира уже в прошлом. Даже если мы были разобраны на восемь недель, мы все равно должны обрести сыгранность, ритм и интенсивность. У нас будет около десяти дней для работы над этим».
• «ПСЖ» играл практически со всеми звездами в старте: и Лео Месси, и Неймар провели все 90 минут, Килиан Мбаппе появился на 60-й, в остальных линиях лидеры тоже были на поле.
Бразильцу еще и крепко прилетело от медиа.
«Неймар надурил фанатов «ПСЖ», проведя хорошие полгода из-за того, что ему нужно было готовиться к чемпионату мира. Теперь все кончено. Осознаем ли мы, что Неймар – худший трансфер в истории футбола с точки зрения зарплаты, потраченных сумм? Я не могу вспомнить более крупный провал по такой цене, это ужасно», – заявил после матча журналист Даниэль Риоло
Ней получил от L’Equipe 3 балла из 10 и стал худшим (вместе с Юго Экитиком, которого заменил как раз Мбаппе). У Месси всего 4 балла, а лучшим был Джанлуиджи Доннарумма с 7 баллами.
- Дата проведения
- 15 января, 22.45, «Роазон Парк»
- Гол:
- 1:0 – 65 Траоре.
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Ренн –
Манданда, Траоре, Родон, Ву, Теате, Трюффер (Мелинг, 76), Маер (Те, 89), Угошукву, Дуэ (Доку, 68), Гуири (Сулемана, 89), Калимуэндо (Ассиньон, 75).
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ПСЖ –
Доннарумма, Мукиеле (Хакими, 56), Рамос, Данилу Перейра (Саншеш, 83), Маркиньос, Бернат, Витинья (Фабиан Руис, 72), Заир-Эмери (Солер, 72), Месси, Неймар, Экитик (Мбаппе, 55).
Фото: REUTERS/Stephane Mahe; Twitter/staderennais
Еще ни одной игры не было в оптимальном составе.
Это нормально ибо все силы были отданы главному турниру в истории.
Неделя, две и наберут форму.
Автор , возможно ты думаешь этим я унижаю Месси.
Но поверь, ты пыль по сравнению с Месси.
А гоат уже выиграл все трофеи, какие хотел. Дальше уже чисто бонус. Получится - отлично, не получится - ну и чёрт с этими шейхами.
Многие после ЧМ слабо выглядят (Ливерпуль и до этого шатало)
Общий тренд, но думаю, наберут скоро
Рад, что Неймар и Месси уже почти год как игнорируют этих 🤡 после домашних матчей)