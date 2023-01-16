Видели таблицу во Франции? «ПСЖ» снова проиграл и растерял отрыв

Прилетело Неймару – его трансфер назвали худшим в истории.

Кажется, у «ПСЖ» что-то надломилось: в 2023 году парижане не блещут. На этот раз «Париж» проиграл в гостях «Ренну» – 0:1.

Хозяев, кстати, очень мощно встретили у «Руажон Парка» с файерами и фейерверком, так что неудивительно, что они были заряжены. И обыграли «ПСЖ» дома во второй сезон подряд.

• «ПСЖ» проиграл уже дважды в Лиге 1 за последние три матча. Столько же поражений в чемпионате было за предыдущие 29 игр (с учетом прошлого сезона).

• «Ренн» действительно был не хуже – да, меньше владел мячом, но по воротам бил столько же (по 8 ударов), а в створ попадал чаще – 6 против 1. И голевых моментов (по классификации Opta) у северян тоже было больше.

В составе «Ренна» на поле появилось семеро футболистов, родившихся в 2000 году или позже. Но единственный гол забил ветеран – 30-летний капитан команды Амари Траоре, который здорово подключился к атаке и из штрафной в упор прошил Доннарумму.

• Отрыв «ПСЖ» от преследователей сокращается – «Ланс» уже в трех очках, «Марсель» в пяти. Парижанам не приходилось думать о соперниках с начала сезона, но ситуация меняется.

Даже Кристоф Гальтье немного запереживал: «Не хочу говорить о беспокойстве, но нужно отдавать себе отчет. Можно найти тысячу оправданий, но чемпионат мира уже в прошлом. Даже если мы были разобраны на восемь недель, мы все равно должны обрести сыгранность, ритм и интенсивность. У нас будет около десяти дней для работы над этим».

• «ПСЖ» играл практически со всеми звездами в старте: и Лео Месси, и Неймар провели все 90 минут, Килиан Мбаппе появился на 60-й, в остальных линиях лидеры тоже были на поле.

Бразильцу еще и крепко прилетело от медиа.

«Неймар надурил фанатов «ПСЖ», проведя хорошие полгода из-за того, что ему нужно было готовиться к чемпионату мира. Теперь все кончено. Осознаем ли мы, что Неймар – худший трансфер в истории футбола с точки зрения зарплаты, потраченных сумм? Я не могу вспомнить более крупный провал по такой цене, это ужасно», – заявил после матча журналист Даниэль Риоло

Ней получил от L’Equipe 3 балла из 10 и стал худшим (вместе с Юго Экитиком, которого заменил как раз Мбаппе). У Месси всего 4 балла, а лучшим был Джанлуиджи Доннарумма с 7 баллами.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe; Twitter/staderennais