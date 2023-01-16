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Гави принес «Барсе» Суперкубок: гол и два ассиста в финале с «Реалом»

Гави Гави
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Герой арабского класико.

«Барселона» в финале Суперкубка Испании обыграла «Реал» – 3:1. Каталонцы доминировали почти весь матч и почти не дали «Реалу» шансов. Первый удар «Мадрида» в створ случился только на 70-й минуте, забили они уже при 0:3, когда вариантов спастись точно не оставалось.

Главной звездой стал Гави. Забил сам первый мяч на 33-й минуте: выкатился один на один после прессинга и качественной передачи в ноги от Роберта Левандовского.

Затем молодой испанец выдал ответную голевую на Левандовского.

После быстрой атаки выкатил поляку на пустой угол – 2:0 уже в первом тайме.

Ну а во втором тайме с передачи Гави забил другой талант «Барсы» – Педри. Гави идеально выпилил передачу на дальнюю штангу с того же левого края – на неудобной высоте для соперника, зато на удобной для партнера. 

А предголевая передача, кстати, на счету Левандовского – польский форвард сегодня тоже был очень полезен.

В этот момент, после ВАР-проверки и утверждения счета 3:0, стало ясно: трофей от «Барсы» никуда не уйдет.

Гави теперь – среди самых молодых, забивших в класико. Ансу Фати в октябре 2020-го забивал в 17 лет и 359 дней, Гави сейчас 18 лет и 163 дня. Испанец, кстати, только вписывал себя в протокол, он вообще вел игру: пасовал с точностью 88% (43 из 49), создал три голевых момента, 65 раз коснулся мяча, сделал 4 передачи в финальную треть поля и был удивительно успешен в борьбе: 7 из 9 стыков закончились для него удачно, а в верховой борьбе вообще 3 из 3.

Во многом благодаря Гави у Хави теперь есть первый трофей в «Барселоне».

• Для «Барсы» это 14-й Суперкубок Испании – клуб укрепился как лидер по количеству этих трофеев. У «Реала» осталось 12, мадридцы упустили шанс сравняться. 

• У Хави первый тренерский трофей с «Барселоной» – в первый полный сезон работы. До этого он выигрывал как тренер в Катаре (чемпионат и шесть кубков). Как игрок он выигрывал Суперкубок шесть раз, это седьмой в коллекции.

• А вот Карло Анчелотти отвык проигрывать финалы – не он победитель решающего матча впервые за 13 лет. Предыдущий раз он проигрывал еще с «Челси» в Суперкубке Англии-2010 (против «Ман Юнайтед»), а потом после Кубка Англии с лондонцами началась эта серия: итальянский тренер продолжал ее в «Реале», в «Баварии» и снова в «Реале». Вплоть до этой встречи с «Барсой».

• Кстати, чемпион Испании опять не выиграл Суперкубок: в новом формате, когда проводят мини-турнир на четыре команды, ни разу из четырех попыток победителю Ла Лиги не удалось взять этот трофей.

Уже в середине новой недели «Барса» и «Реал» продолжат бороться за новый внутренний кубок – в Кубке Короля мадридцам играть на выезде с «Вильярреалом», а «Барселоне» ехать на африканское побережье к «Сеуте».

Реал Мадрид – Барселона 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
15 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Гави, 0:2 – 45 Левандовски, 0:3 – 69 Педри, 1:3 – 90 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Начо, 72), Рюдигер, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 65), Кроос (Асенсио, 72), Камавинга (Родриго, 46), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.
Барселонатер Стеген, Араухо (Эрик Гарсия, 86), Кристенсен, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг (Кессиэ, 87), Педри (Серджи Роберто, 90), Гави (Фати, 90), Левандовски, Дембеле (Рафинья, 78).
Предупреждения:
Менди (32), Кристенсен (49), Араухо (68), Вальверде (82).

Суперкубок Испании разыграли в Саудовской Аравии. Почему там?

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

19 комментариев

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corazón blanco
Не по годам зрелую игру сегодня провел. Лучший игрок матча. Обычно когда играет Мадрид. выделяешь для себя, что практически во всех играх Вальверде вездесущ и складывается ощущение, что у него два сердца, отрабатывает за себя и за того парня. Сегодня Гави был просто везде, как результат 1+2 в финале Суперкубка да еще и в Эль-Класико. Снимаю шляпу перед этим господином, единственное, что огорчает, что лучший свой матч он провел против моего любимого клуба.
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barca1899messi
Ответ Анатолий Дмитриевич
Болельщики Реала же уже где-то кричат, что Суперкубок Испании - это не трофей?
Есть уже такие, которые сказали - " ещё один ничего не значащий матч"
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barca1899messi
Ответ Qarasik
Эта чашка повод продлить контракт с Чаппи на 10 лет и дальше играть в ЛЕ, бгг.
🧯🧯🧯🧯🤡🤡🤡
От тебя несёт подгоревшим очком
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TAGAY
Барса сегодня была хороша! Гави МОщь! Педри шик! Френки хорош! Бальде дерзкий! Остальные так же хороши! А Дембеле отрезан от командной игры и от командного прессинга.. напомнил мне Вальдеса в тов игре командПЕПа против команды Тито) когда тот играл за тех у кого был мяч) при всем уважении, очередной топ матч провалил... из тех кто вышел сл скамейки, особо отметить не могу, либо сыграли мало и уже тогда когда команда уже играла на удержании. А из основы 10 провели топ матч, и Усман проваливший матч.
А Хави с почином! Сильный матч команды!
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Независимый эксперт
Педри, Гави, Араухо, Бальде, Кюнде и Фати - надеюсь надолго задержатся в Барсе и вокруг них можно строить команду на десятилетие. Плюс Де Йонг и Дембеле также будут подспорьем, если задержатся в команде. Позиции опорника и правого защитника нуждаются первостепенном усилении.
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Иван Иванов
Гави, конечно, молодец. Но ложка дорога к обеду.
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Jan Paskel
Меня больше всего поразил финал. Стабильная команда уровня Лиги Европы, т.е. примерно 20-ая команда Европы, смогла выдать отличный финал против Чемпиона ЛЧ. Молодцы, заслужили
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-1
-1
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estiu estiu
Бускетса и Де Йонга хочется отдельно отметить
+6
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+6
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Black Square
Перес должен уже сейчас же звонить Саутгейту и любой зарплатой уговаривать его возглавить Реал вместо Анчелотти !
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Егор,,Зуев
Ответ белошип
Лично)) 🤡 Ладно пусть будет так,брусок сегодня неплохо нараздавал в пустые и таки прыгнул выше головы)
Что что?
А где был калапинга?
А обладатель золотого мяча где?
+2
-3
-1
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SanEffect
В этом матче вся команда отлично отыграла. Возможно, только Дембеле немного выпадал из игры, но остальные провели весь матч на высоком уровне.
Гави, Педри, Араухо, Бальде - безусловно красавчики, душа радуется за них. Но также стоит отметить и других игроков. Кунде, Кристинсен, Де Йонг и Бускетс тоже показали уверенную игру.
Особенно рад за Хави! Физруком его называют только не далёкие люди.
+1
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Анатолий Дмитриевич
Болельщики Реала же уже где-то кричат, что Суперкубок Испании - это не трофей?
+2
-2
0
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Sapar
поздравляю всех с победой🇪🇸!!!
VISCA BARSA!!!
+1
0
+1
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Goofts
Барселона - лучший клуб Испании
У реала есть шанс взять реванш, борьба в Ла лиге и в кубке короля впереди
0
-2
-2
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moldfan
Не в одиночку конечно. Хороший матч от всей команды. Но Гави был просто изумителен. Буквально каждое решение - правильное, каждое действие... удачное. И при этом успевал просто везде.
+5
0
+5
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Егор,,Зуев
Ответ Qarasik
Эта чашка повод продлить контракт с Чаппи на 10 лет и дальше играть в ЛЕ, бгг.
Плак плак
0
0
0
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белошип
Лично)) 🤡
Ладно пусть будет так,брусок сегодня неплохо нараздавал в пустые и таки прыгнул выше головы)
+1
-5
-4
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Ата-та 69
Поздравляю Хави с первым трофеем на мостике Барсы, отличный матч!
+12
0
+12
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Qarasik
Эта чашка повод продлить контракт с Чаппи на 10 лет и дальше играть в ЛЕ, бгг.
+2
-6
-4
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