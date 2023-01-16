Гави принес «Барсе» Суперкубок: гол и два ассиста в финале с «Реалом»

Герой арабского класико.

«Барселона» в финале Суперкубка Испании обыграла «Реал» – 3:1. Каталонцы доминировали почти весь матч и почти не дали «Реалу» шансов. Первый удар «Мадрида» в створ случился только на 70-й минуте, забили они уже при 0:3, когда вариантов спастись точно не оставалось.

Главной звездой стал Гави. Забил сам первый мяч на 33-й минуте: выкатился один на один после прессинга и качественной передачи в ноги от Роберта Левандовского.

Затем молодой испанец выдал ответную голевую на Левандовского.

После быстрой атаки выкатил поляку на пустой угол – 2:0 уже в первом тайме.

Ну а во втором тайме с передачи Гави забил другой талант «Барсы» – Педри. Гави идеально выпилил передачу на дальнюю штангу с того же левого края – на неудобной высоте для соперника, зато на удобной для партнера.

А предголевая передача, кстати, на счету Левандовского – польский форвард сегодня тоже был очень полезен.

В этот момент, после ВАР-проверки и утверждения счета 3:0, стало ясно: трофей от «Барсы» никуда не уйдет.

Гави теперь – среди самых молодых, забивших в класико. Ансу Фати в октябре 2020-го забивал в 17 лет и 359 дней, Гави сейчас 18 лет и 163 дня. Испанец, кстати, только вписывал себя в протокол, он вообще вел игру: пасовал с точностью 88% (43 из 49), создал три голевых момента, 65 раз коснулся мяча, сделал 4 передачи в финальную треть поля и был удивительно успешен в борьбе: 7 из 9 стыков закончились для него удачно, а в верховой борьбе вообще 3 из 3.

Во многом благодаря Гави у Хави теперь есть первый трофей в «Барселоне».

• Для «Барсы» это 14-й Суперкубок Испании – клуб укрепился как лидер по количеству этих трофеев. У «Реала» осталось 12, мадридцы упустили шанс сравняться.

• У Хави первый тренерский трофей с «Барселоной» – в первый полный сезон работы. До этого он выигрывал как тренер в Катаре (чемпионат и шесть кубков). Как игрок он выигрывал Суперкубок шесть раз, это седьмой в коллекции.

• А вот Карло Анчелотти отвык проигрывать финалы – не он победитель решающего матча впервые за 13 лет. Предыдущий раз он проигрывал еще с «Челси» в Суперкубке Англии-2010 (против «Ман Юнайтед»), а потом после Кубка Англии с лондонцами началась эта серия: итальянский тренер продолжал ее в «Реале», в «Баварии» и снова в «Реале». Вплоть до этой встречи с «Барсой».

• Кстати, чемпион Испании опять не выиграл Суперкубок: в новом формате, когда проводят мини-турнир на четыре команды, ни разу из четырех попыток победителю Ла Лиги не удалось взять этот трофей.

Уже в середине новой недели «Барса» и «Реал» продолжат бороться за новый внутренний кубок – в Кубке Короля мадридцам играть на выезде с «Вильярреалом», а «Барселоне» ехать на африканское побережье к «Сеуте».

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri