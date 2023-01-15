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«Арсенал» забрал дерби и сделал +8. Благодаря нелепой ошибке Льориса

Арсенал Арсенал
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Тоттенхэм Тоттенхэм
Микель Артета Микель Артета
Уго Льорис Уго Льорис
Футбол Футбол

Вот это точно автогол вратаря.

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в выездном северолондонском дерби – 2:0. Причем счет выглядит гораздо однозначнее, чем суть: у команд почти идентичная статистика – 51/49% по владению в пользу «Тоттенхэма», 17:14 по ударам, 3:3 по голевым моментам, 1,54 vs 1,66 по xG.

Льорис закинул в свои. Он результативно ошибается больше всех в лиге

Лидер АПЛ сделал дело еще в первом тайме: забил дважды. Причем первый гол – весьма комичный: Уго Льорис неудачно отреагировал на рикошет после прострела Букайо Сака с правого края штрафной и отбил мяч в свои ворота.

Угол был очень острым, а Уго – очень неуклюжим.

Сака ушел в лицевую и прострелил – искал кого-то из партнеров в центре. Но мяч рикошетом от Райана Сессеньона полетел прямо в Льориса.

Француз не успел сориентироваться и явно не ждал такой траектории: нелепо подставил руки, от них мяч полетел в противоположную сторону – прямо в сетку.

Катастрофическая ошибка от экс-первого номера сборной Франции.

Сака и Мартин Эдегор отпраздновали в баскетбольном стиле. Там вообще бездонный набор для вдохновения.

Этот автогол стал для Льориса первым в 354 матчах в АПЛ! Французский кипер до этого ни разу не забивал в свои ворота в Премьер-лиге, а тут выбрал явно неудачный момент.

В целом сезон для Уго складывается неприятно: у него четыре ошибки, благодаря которым забивали соперники – вдвое больше, чем у любого другого игрока в АПЛ.

Отрыв «Арсенала» – лучший за 19 лет. Тогда стали чемпионами 

Кстати, как раз Мартин Эдегор добавил второй мяч – и «Тоттенхэм» уже не вернулся.

«Арсенал» был лучше в первом тайме, «Тоттенхэм» – как и обычно, во втором. Но у команды Антонио Конте забить не получилось, потому что в порядке был Аарон Рэмсдейл. У него семь сэйвов и 2,41 по xGOT – проще говоря, столько пропустил бы после ударов «Тоттенхэма» среднестатистический вратарь.

С кипером «Арсенала» связан и вот такой эпизод – странный. После матча Рэмсдейл что-то эмоционально обсуждал с Ришарлисоном (похоже, бразилец обиделся, что соперник долго не выбивал мяч и начал праздновать перед трибуной «Тоттенхэма»), в поле чуть не выбежал болельщик, к тому же человек с трибуны пнул вратаря.

По этому поводу уже высказались многие: болельщика осудили и игроки «Тоттенхэма», а представитель Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) отметил, что они будут работать с органами, чтобы «игроков и тренеров лучше защищали на месте их работы».

На поле все довольно быстро закончилось: болельщик сразу сбежал, потасовка не стала массовой, а игроки «Арсенала» убежали праздновать к своему сектору. В том числе и благодаря вмешательству Микеля Артеты.

• «Арсенал» воспользовался поражением «Манчестер Сити» от «МЮ» (1:2) и оторвался на 8 очков.

• Это наибольший отрыв «Арсенала» после 18 матчей (при условии, что у соперника столько же) за 19 лет. Тогда, в предыдущий раз, лондонцы выиграли титул – привезли 11 очков.

• «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в гостях впервые с 2015-го (а в АПЛ – вообще с 2014-го). В обоих матчах в центре полузащиты «канониров» капитанил Микель Артета, нынешний главный тренер. А две победы за сезон – впервые с сезона-2013/14, в октябре в первом круге выигрывали 3:1.

«Все, о чем мы просим, игроки охотно пытаются сделать. У нас потрясающий коллектив. Думаю, что сегодня мы сделали еще один шаг. В прошлом сезоне мы побеждали на больших стадионах, но на то, как мы победили сегодня, было действительно приятно смотреть», – Артета был максимально доволен после матча.

У «Арсенала» сейчас сложный отрезок: в следующем туре – «Юнайтед» с третьего-четвертого места, сразу следом – «Сити» в Кубке лиги.

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Тоттенхэм – Арсенал 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
15 января, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 14, автогол Льорис, 0:2 – 36 Эдегор.
ТоттенхэмЛьорис, Доэрти (Ришарлисон, 71), Дайер, Лангле (Дэвис, 88), Ромеро, Сессеньон (Перишич, 76), Хейбьерг, Кулусевски (Хиль, 88), Сарр (Биссума, 76), Сон Хын Мин, Кейн.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 86), Джака, Парти, Эдегор (Фабиу Виейра, 90), Сака, Нкетиа (Смит-Роу, 90), Мартинелли (Тирни, 79).
Предупреждения:
Ромеро (35), Сессеньон (45), Сарр (53), Мартинелли (70), Лангле (72), Габриэл (90).

Фото: REUTERS/DYLAN MARTINEZ

12 комментариев

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очумелый
Вообще-то 2-0 Чего голову людям морочить?
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batterbin
Ответ Anton Kortenko
Арсенал чемпик. сколько лет прошло вообще?
С сезона 2003/2004 не были чемпионами. 19 лет. И да, сейчас только половина сезона. Арсенал вполне может и не выдержать такой темп.
+1
0
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Adeen
Какой смысл не выкладывать видео, заботясь о мифических правах?
Глупо. Как будто это кого-то волнует и АПЛ что-то предъявит.
+2
-1
+1
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bat90
Против Сити Кубок Англии, а не Кубок Лиги
+2
0
+2
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Как, чёрт возьми, приятно смотреть и футбол, и в таблицу
0
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Том Сойев
Не согласен с заголовком. Арсенал и так бы забрал дерби. Да, во 2-м тайме шпоры подравняли статистические показатели, но на деле на поле была лишь одна команада - Арсенал. Все было под их диктивку: где надо играли в атаку, а где на удержание. Все по делу, канониры принципиального соперника не заметили.
+8
0
+8
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Anton Kortenko
Льорис, конечно, калоша. что сборную завалил, что клуб. не тащит он уже. пора признать.
0
-1
-1
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Anton Kortenko
Арсенал чемпик. сколько лет прошло вообще?
+1
0
+1
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Van-der-Muravei
Всё это очень хорошо, но без трансферов мы так далеко не уедем. Срочно нужны 2-3 сильных игрока в ростер, а то у нас Тирни выходит играть левого вингера)
+4
0
+4
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Shkvarka
"Тоттенхэм" - каки, это сильно, конечно... )))
0
0
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Kalahun
Артета - батя
+10
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+9
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Костя Токарев
Акинфеев снимай маску, мы тебя узнали
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