«Арсенал» забрал дерби и сделал +8. Благодаря нелепой ошибке Льориса

Вот это точно автогол вратаря.

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в выездном северолондонском дерби – 2:0. Причем счет выглядит гораздо однозначнее, чем суть: у команд почти идентичная статистика – 51/49% по владению в пользу «Тоттенхэма», 17:14 по ударам, 3:3 по голевым моментам, 1,54 vs 1,66 по xG.

Льорис закинул в свои. Он результативно ошибается больше всех в лиге

Лидер АПЛ сделал дело еще в первом тайме: забил дважды. Причем первый гол – весьма комичный: Уго Льорис неудачно отреагировал на рикошет после прострела Букайо Сака с правого края штрафной и отбил мяч в свои ворота.

Угол был очень острым, а Уго – очень неуклюжим.

Сака ушел в лицевую и прострелил – искал кого-то из партнеров в центре. Но мяч рикошетом от Райана Сессеньона полетел прямо в Льориса.

Француз не успел сориентироваться и явно не ждал такой траектории: нелепо подставил руки, от них мяч полетел в противоположную сторону – прямо в сетку.

Катастрофическая ошибка от экс-первого номера сборной Франции.

Сака и Мартин Эдегор отпраздновали в баскетбольном стиле. Там вообще бездонный набор для вдохновения.

Этот автогол стал для Льориса первым в 354 матчах в АПЛ! Французский кипер до этого ни разу не забивал в свои ворота в Премьер-лиге, а тут выбрал явно неудачный момент.

В целом сезон для Уго складывается неприятно: у него четыре ошибки, благодаря которым забивали соперники – вдвое больше, чем у любого другого игрока в АПЛ.

Отрыв «Арсенала» – лучший за 19 лет. Тогда стали чемпионами

Кстати, как раз Мартин Эдегор добавил второй мяч – и «Тоттенхэм» уже не вернулся.

«Арсенал» был лучше в первом тайме, «Тоттенхэм» – как и обычно, во втором. Но у команды Антонио Конте забить не получилось, потому что в порядке был Аарон Рэмсдейл. У него семь сэйвов и 2,41 по xGOT – проще говоря, столько пропустил бы после ударов «Тоттенхэма» среднестатистический вратарь.

С кипером «Арсенала» связан и вот такой эпизод – странный. После матча Рэмсдейл что-то эмоционально обсуждал с Ришарлисоном (похоже, бразилец обиделся, что соперник долго не выбивал мяч и начал праздновать перед трибуной «Тоттенхэма»), в поле чуть не выбежал болельщик, к тому же человек с трибуны пнул вратаря.

По этому поводу уже высказались многие: болельщика осудили и игроки «Тоттенхэма», а представитель Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) отметил, что они будут работать с органами, чтобы «игроков и тренеров лучше защищали на месте их работы».

На поле все довольно быстро закончилось: болельщик сразу сбежал, потасовка не стала массовой, а игроки «Арсенала» убежали праздновать к своему сектору. В том числе и благодаря вмешательству Микеля Артеты.

• «Арсенал» воспользовался поражением «Манчестер Сити» от «МЮ» (1:2) и оторвался на 8 очков.

• Это наибольший отрыв «Арсенала» после 18 матчей (при условии, что у соперника столько же) за 19 лет. Тогда, в предыдущий раз, лондонцы выиграли титул – привезли 11 очков.

• «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в гостях впервые с 2015-го (а в АПЛ – вообще с 2014-го). В обоих матчах в центре полузащиты «канониров» капитанил Микель Артета, нынешний главный тренер. А две победы за сезон – впервые с сезона-2013/14, в октябре в первом круге выигрывали 3:1.

«Все, о чем мы просим, игроки охотно пытаются сделать. У нас потрясающий коллектив. Думаю, что сегодня мы сделали еще один шаг. В прошлом сезоне мы побеждали на больших стадионах, но на то, как мы победили сегодня, было действительно приятно смотреть», – Артета был максимально доволен после матча.

У «Арсенала» сейчас сложный отрезок: в следующем туре – «Юнайтед» с третьего-четвертого места, сразу следом – «Сити» в Кубке лиги.

Фото: REUTERS/DYLAN MARTINEZ