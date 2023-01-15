Первый день Мудрика в «Челси»: общался с боссами, увидел долгожданную победу

«Челси» закрыл сделку по Михаилу Мудрику – украинец уже в Лондоне, он побывал на «Стэмфорд Бридж», теперь домашнем стадионе. На его глазах новая команда обыграла «Кристал Пэлас» (1:0) и прервала серию поражений.

Мудрика сразу представили болельщикам: он вышел на поле в футболке и флаге

Новичок появился на поле в футболке «Челси» и с украинским флагом на плечах под аплодисменты трибун.

Михаил смотрел матч из ложи вместе с руководителями. Ниже, например, он жмет руку совладельцу клуба Бегдаду Эгбали.

«Мы рады приветствовать Михаила в «Челси». Он очень интересный талант, который, по нашему мнению, станет потрясающим дополнением к нашему составу как сейчас, так и в ближайшие годы.

Мудрик добавит глубины нашей атаке. И мы знаем, что ему будет оказан очень теплый прием в Лондоне», – отзывались Эгбали и Тодд Боули о новом трансфере.

Вместе с украинским футболистом в Лондон приехал и спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна.

Поттер заявил, что ему нравится Мудрик. А Михаил ждет возможности, чтобы учиться у тренера

Мудрик – теперь очень притягательный персонаж для всех, кто имеет отношение или просто болеет за «Челси».

Справа, пока Михаил фотографируется, по телефону говорит Пол Уинстэнли, один из директоров селекционной службы клуба – возможно, обсуждает следующие сделки.

«Я очень рад подписать контракт с «Челси». Это огромный клуб, выступающий в фантастической лиге. Очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.

Я рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться под руководством Грэма Поттера и его сотрудников», – высказался сам Михаил о переходе.

По информации английских медиа, именно Поттер убедил Мудрика перейти в «Челси». «Это молодой игрок с захватывающими качествами в последней трети. Он очень быстрый и конкретный, он мне нравится. Думаю, понравится и болельщикам», – похвалил его тренер.

Кстати, Мудрик много общался с этим мужчиной – Джо Шилдс, директор селекционного отдела «Челси». Наверняка один из ключевых героев состоявшегося трансфера.

Теоретически Мудрик может дебютировать за «Челси» в субботу на следующей неделе – там у лондонцев выезд к «Ливерпулю». Матчей посреди недели нет, значит появится хоть какое-то время влиться в команду.

Фото: Gettyimages.ru/Robin Jones, Jacques Feeney, Mike Egerton, twitter.com/FCShakhtar_eng