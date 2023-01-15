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Первый день Мудрика в «Челси»: общался с боссами, увидел долгожданную победу

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Михаил Мудрик Михаил Мудрик
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«Челси» закрыл сделку по Михаилу Мудрику – украинец уже в Лондоне, он побывал на «Стэмфорд Бридж», теперь домашнем стадионе. На его глазах новая команда обыграла «Кристал Пэлас» (1:0) и прервала серию поражений.

Мудрика сразу представили болельщикам: он вышел на поле в футболке и флаге

Новичок появился на поле в футболке «Челси» и с украинским флагом на плечах под аплодисменты трибун.

Михаил смотрел матч из ложи вместе с руководителями. Ниже, например, он жмет руку совладельцу клуба Бегдаду Эгбали.

«Мы рады приветствовать Михаила в «Челси». Он очень интересный талант, который, по нашему мнению, станет потрясающим дополнением к нашему составу как сейчас, так и в ближайшие годы.

Мудрик добавит глубины нашей атаке. И мы знаем, что ему будет оказан очень теплый прием в Лондоне», – отзывались Эгбали и Тодд Боули о новом трансфере.

Вместе с украинским футболистом в Лондон приехал и спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна.

Поттер заявил, что ему нравится Мудрик. А Михаил ждет возможности, чтобы учиться у тренера

Мудрик – теперь очень притягательный персонаж для всех, кто имеет отношение или просто болеет за «Челси».

Справа, пока Михаил фотографируется, по телефону говорит Пол Уинстэнли, один из директоров селекционной службы клуба – возможно, обсуждает следующие сделки.

«Я очень рад подписать контракт с «Челси». Это огромный клуб, выступающий в фантастической лиге. Очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.

Я рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться под руководством Грэма Поттера и его сотрудников», – высказался сам Михаил о переходе.

По информации английских медиа, именно Поттер убедил Мудрика перейти в «Челси». «Это молодой игрок с захватывающими качествами в последней трети. Он очень быстрый и конкретный, он мне нравится. Думаю, понравится и болельщикам», – похвалил его тренер.

Кстати, Мудрик много общался с этим мужчиной – Джо Шилдс, директор селекционного отдела «Челси». Наверняка один из ключевых героев состоявшегося трансфера.

Теоретически Мудрик может дебютировать за «Челси» в субботу на следующей неделе – там у лондонцев выезд к «Ливерпулю». Матчей посреди недели нет, значит появится хоть какое-то время влиться в команду.

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Фото: Gettyimages.ru/Robin Jones, Jacques Feeney, Mike Egerton, twitter.com/FCShakhtar_eng

19 комментариев

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Аталанта расправила плечи
Ответ AmanEsen
В футбольных пабликах ВК впрямь портал в ад открылся из за этого флага. Интересно, что будет здесь)))
На России вовсю полыхает и из-за флага и из-за цены и вообще от всего, что с Украиной связано.
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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ Денис Морозов
Степень взрыва пуканов-украинофобов зашкаливает
свидомый, почему не на передовой до сих пор?
+5
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FilinMD
Ответ AmanEsen
В футбольных пабликах ВК впрямь портал в ад открылся из за этого флага. Интересно, что будет здесь)))
Да пусть обматывается, кто ему запрещать станет это, жест коллективной психологической поддержки/защиты, если ему так проще - ок
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Растиньяк
🤮🤮🤮🤮
+1
-4
-3
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f1y 322
Ответ fudoshika
Посмотрим. Все-таки не уровень Кокорина и Дзюбы и Смолова, двух суперфорвардов мирового уровня
а че, ты уже оценил мировой уровень мудрика, чтоб так говорить?
0
-1
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LeicesterCity
Ждем слезы Зиченко и Мудрика в дерби)))
+6
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LeicesterCity
Если бы не флаг, то новости этой и не было б тут))))
+9
-5
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Евгений Громов 22
Ответ AmanEsen
В футбольных пабликах ВК впрямь портал в ад открылся из за этого флага. Интересно, что будет здесь)))
АПЛ разрешит Мудрику так и на игры выходить
+3
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Денис Морозов
Ответ Kanonir152
Через пару лет условный Хетафе заберет на распродаже.
Интересно а русские какие-то заслуживает условный Хетафе?
+1
-3
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Денис Морозов
Степень взрыва пуканов-украинофобов зашкаливает
+10
-11
-1
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Svobodu Mne
Ответ Алексей Соловьев
Пока Челси еле обыгрывает соседей по таблице, Арсенал разносит Петухов, точно проект выбрал потому что он правильный или бабок сыпанули? =)
Да не пофиг уже? Выбор сделан, наблюдаем.
+3
0
+3
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Svobodu Mne
Ответ fudoshika
Посмотрим. Все-таки не уровень Кокорина и Дзюбы и Смолова, двух суперфорвардов мирового уровня
Эти суперфорварды не доехали до уровня хетафе, у украинца всё впереди.
+3
-8
-5
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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ Карпов Стас
Этот сайтик будет про каждый пук Мудрика восторги писать??
пока статус иноагента не получит - да
+3
-7
-4
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Алексей Соловьев
Пока Челси еле обыгрывает соседей по таблице, Арсенал разносит Петухов, точно проект выбрал потому что он правильный или бабок сыпанули? =)
+14
-1
+13
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fudoshika
Ответ Kanonir152
Через пару лет условный Хетафе заберет на распродаже.
Посмотрим. Все-таки не уровень Кокорина и Дзюбы и Смолова, двух суперфорвардов мирового уровня
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карпов Стас
Этот сайтик будет про каждый пук Мудрика восторги писать??
+10
-6
+4
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AmanEsen
В футбольных пабликах ВК впрямь портал в ад открылся из за этого флага. Интересно, что будет здесь)))
+9
-4
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Dmitriy6354
Главное с флагом. Остальное не важно.
+4
-7
-3
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Kanonir152
Через пару лет условный Хетафе заберет на распродаже.
+38
-10
+28
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