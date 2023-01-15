«Реал» и «Барса» бьются за 16-летнего «нового Месси». Он уже в одном ряду с Марадоной и Агуэро

У мадридцев больше шансов.

«Реал» и «Барселона» бьются между собой не только в класико, как в финале Суперкубка Испании, еще много интересного между ними на трансферном рынке.

Например, сейчас оба испанских топ-клуба претендуют на 16-летнего Джанлуку Престианни – аргентинского вингера из «Велес Сарсфилд», одной из лучших академий в стране.

Джанлука Престианни – кто он?

В прошлом году Престианни вошел в список самых молодых дебютантов в высшей аргентинской лиге – более юными выходили только Серхио Агуэро и Диего Марадона. Следующая задача Джанлуки – закрепиться в основе «Велеса», потому что пока он сыграл лишь 121 минуту во взрослом футболе, успел отдать один ассист.

В юношеском футболе ярче: два гола в пяти матчах 2022-го за Аргентину U-17.

Из сильных сторон Престианни обычно выделяют скорость и лидерские качества – быстрого, стойкого и техничного вингера уже сравнивают... конечно же, с Лео Месси. Джанлука отлично чувствует себя в роли инсайда – стартует с мячом на левом фланге, а затем смещается в центр, чтобы ударить с правой.

«Он быстр, силен и очень хорошо понимает игру. Игра один в один отличает его от других талантов и делает особенным. Он играет с высоко поднятой головой и принимает правильные решения – поэтому Джанлука очень хорошо понимает игру», – говорил один из координаторов академии «Велеса» Гильермо Мориджи.

Есть аспекты, над которыми Престианни нужно еще поработать. Например, над контролем эмоций: на одном из престижных юношеских турниров во Франции Джанлука начал потасовку, которая переросла в полноценную драку. За это Престианни критиковали на родине.

«Нам нужно как следует его воспитать – пока что он превосходит все ожидания. Ему есть, чему поучиться, и он готов это делать», – говорит Мориджи.

У Джанлуки скоро будет паспорт Евросоюза – еще один фактор, который привлекает «Реал» и «Барсу». У Престианни, нетрудно догадаться по имени-фамилии, есть итальянские корни, и летом он должен получить паспорт гражданина Италии. А это значит, что в Европе он не будет занимать слот игрока не из Евросоюза.

Кто ближе к трансферу: «Реал» или «Барса»?

Судя по инсайдам, интерес «Реал» пока предметнее.

Представители мадридцев зондировали почву по аргентинцу, когда завершали подписание еще одного молодого таланта – Эндрика. Известно, что «Реал» уже наладил контакт с агентом игрока Роландо Сарате. Он, кстати, когда-то играл за «Мадрид» – это может помочь на старте переговоров.

Контракт Престианни с «Велесом» истекает летом 2024-го. Не факт, что его будут подписывать сейчас зимой или сразу после сезона. Но активная борьба грандов вполне может развернуться в полном масштабе.

Фото: ФК «Велес Сарсфилд»