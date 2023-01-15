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«Реал» и «Барса» бьются за 16-летнего «нового Месси». Он уже в одном ряду с Марадоной и Агуэро

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Футбол Футбол

У мадридцев больше шансов.

«Реал» и «Барселона» бьются между собой не только в класико, как в финале Суперкубка Испании, еще много интересного между ними на трансферном рынке.

Например, сейчас оба испанских топ-клуба претендуют на 16-летнего Джанлуку Престианни – аргентинского вингера из «Велес Сарсфилд», одной из лучших академий в стране.

Джанлука Престианни – кто он?

В прошлом году Престианни вошел в список самых молодых дебютантов в высшей аргентинской лиге – более юными выходили только Серхио Агуэро и Диего Марадона. Следующая задача Джанлуки – закрепиться в основе «Велеса», потому что пока он сыграл лишь 121 минуту во взрослом футболе, успел отдать один ассист.

В юношеском футболе ярче: два гола в пяти матчах 2022-го за Аргентину U-17.

Из сильных сторон Престианни обычно выделяют скорость и лидерские качества – быстрого, стойкого и техничного вингера уже сравнивают... конечно же, с Лео Месси. Джанлука отлично чувствует себя в роли инсайда – стартует с мячом на левом фланге, а затем смещается в центр, чтобы ударить с правой.

«Он быстр, силен и очень хорошо понимает игру. Игра один в один отличает его от других талантов и делает особенным. Он играет с высоко поднятой головой и принимает правильные решения – поэтому Джанлука очень хорошо понимает игру», – говорил один из координаторов академии «Велеса» Гильермо Мориджи.

Есть аспекты, над которыми Престианни нужно еще поработать. Например, над контролем эмоций: на одном из престижных юношеских турниров во Франции Джанлука начал потасовку, которая переросла в полноценную драку. За это Престианни критиковали на родине.

«Нам нужно как следует его воспитать – пока что он превосходит все ожидания. Ему есть, чему поучиться, и он готов это делать», – говорит Мориджи.

У Джанлуки скоро будет паспорт Евросоюза – еще один фактор, который привлекает «Реал» и «Барсу». У Престианни, нетрудно догадаться по имени-фамилии, есть итальянские корни, и летом он должен получить паспорт гражданина Италии. А это значит, что в Европе он не будет занимать слот игрока не из Евросоюза.

Кто ближе к трансферу: «Реал» или «Барса»?

Судя по инсайдам, интерес «Реал» пока предметнее.

Представители мадридцев зондировали почву по аргентинцу, когда завершали подписание еще одного молодого таланта – Эндрика. Известно, что «Реал» уже наладил контакт с агентом игрока Роландо Сарате. Он, кстати, когда-то играл за «Мадрид» – это может помочь на старте переговоров. 

Контракт Престианни с «Велесом» истекает летом 2024-го. Не факт, что его будут подписывать сейчас зимой или сразу после сезона. Но активная борьба грандов вполне может развернуться в полном масштабе.

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Фото: ФК «Велес Сарсфилд»

17 комментариев

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Рагнар Лодброк
Сколько таких было ,Прудников например ,не к ночи будет помянут
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антон шабанов
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Ola BP
Ответ Гекдениз Кардениз
А у Реала прям кузница талантов у Барсы хотя бы Месси потом Неймара молодым брали раскрылся у Реала и близко таких игроков нет кто был бы куплен и раскрылся
Неймар уже суперзвездой переходил.
Винисиус и Родриго - самые банальные примеры.
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Гекдениз Кардениз
Ответ predMBAPPE
Пускай Реал забирает, Видели мы новых Месси, на деле новые Бояны да Брэйтуэйты и Пьяничи
А у Реала прям кузница талантов у Барсы хотя бы Месси потом Неймара молодым брали раскрылся у Реала и близко таких игроков нет кто был бы куплен и раскрылся
+1
-2
-1
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Enotaz24
Сколько таких новых Месси было. От Месси у него пока только любовь к таиуировкам.
+1
0
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moldfan
Ответ predMBAPPE
Пускай Реал забирает, Видели мы новых Месси, на деле новые Бояны да Брэйтуэйты и Пьяничи
Некоторые из этих новых Месси и Марадон... были Аймары и Тевесы... Да и Пьянич на пике, был шикарным полузащитником.
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+2
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gPk
Ответ Okaka
Брайтон у Росарио купил Буанонотте за 6 млн, может он будет новым?))
Главное по пути своего однофамильца не пойти
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xDe xDe
Кем бы ни был этот Престиани (честно говоря, первый раз о нём слышу) и куда бы ни перешёл в итоге, если сможет развить свой талант - отстаньте от парня и дайте ему побыть собой, а не сорок третьей реинкарнацией Месси. Как показывает практика, давление никогда ни к чему хорошему не приводило.
+3
0
+3
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Александр Р
Ответ max mystique
Уже сколько их было новых Месси и Роналду..
Многие молодые игроки играют не хуже Роналду, сравнение с Месси , конечно бред
+3
-5
-2
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Александр Р
Ответ max mystique
Уже сколько их было новых Месси и Роналду..
Многие молодые игроки играют не хуже Роналду, сравнение с Месси , конечно бред
+9
-11
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
max mystique
Уже сколько их было новых Месси и Роналду..
+11
0
+11
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MyGerodot
Следят за молодыми - это нормально. Но навешивание ярлыков с высокими сравнениями - вредительство во всех отношениях.
+18
-1
+17
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Okaka
Брайтон у Росарио купил Буанонотте за 6 млн, может он будет новым?))
+1
-1
0
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predMBAPPE
Ответ barca1899messi
Ещё ни одного "нового Месси "так и не заиграло на футбольной арене
Пускай пишут как есть, новый Кокорин)
+3
-2
+1
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читай ниже ↙
Это второй Гави что ли? Барселону хотят в Хетафе превратить? С Гави в составе по жк почти догнали Хетафе, похоже перегнать пытаются
+4
-5
-1
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barca1899messi
Ответ predMBAPPE
Пускай Реал забирает, Видели мы новых Месси, на деле новые Бояны да Брэйтуэйты и Пьяничи
Ещё ни одного "нового Месси "так и не заиграло на футбольной арене
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
Пускай Реал забирает, Видели мы новых Месси, на деле новые Бояны да Брэйтуэйты и Пьяничи
+20
-4
+16
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