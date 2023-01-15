Неужели Мукоко переписанный? Суперталанту «Дортмунда» может быть 22, а не 18 👴

Это утверждает приемный отец.

Уже несколько месяцев «Боруссия» пытается продлить контракт с 18-летним мегаталантом Юссуфа Мукоко. Газета Metro пишет, что стороны уже договорились: контракт до 2027-го на 40 млн евро с учетом бонусов. Мукоко хочет остаться в Дортмунде, несмотря на интерес «Ньюкасла» и «Челси».

Правда, на днях в жизни Юссуфа всплыла старая и очень неприятная история. Оказывается, ему может быть не 18 лет, а 22 года.

Возможно, изменили не только возраст, но и имя

Немецкая газета Bild заявляет, что один из главных талантов Германии последних лет, возможно, переписанный. Журналисты ссылаются на документ, который им предоставил приемный отец самого Мукоко. Также мужчина рассказал, что настоящее имя игрока – Юссуфа Мохамаду.

Газета просит поверить на слово – публикация таких документов запрещена законом.

Интриги добавляет и то, что недавно в Камеруне 21 из 30 игроков сборной-U17 провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения возраста. Затем с тестами не справилось еще 11 игроков. Их выгнали из сборной, но теперь к молодым камерунцам относятся с трепетом – из-за этого и возникли сомнения, что Мукоко 18 лет. Мукоко родился в Камеруне, но в 2014-м уехал в Германию, где его усыновили.

Новость про Мукоко не усидела в Германии. Британская Daily Mail направила в Немецкий футбольный союз запрос о возрасте игрока, но чиновники его не прокомментировали. В DFB частенько приходят по поводу Юссуфа: еще в 2017-м союз заявлял, что официальной датой рождения значится 20 ноября 2004 года.

«DFB провел несколько раундов переговоров с «Боруссией» на разных уровнях. По запросу DFB была проведена тщательная проверка фактов. Ответственные лица в «Боруссии» всегда указывали, что не сомневаются в подлинности документов, – подчеркивали чиновники. – Так что сомнений в возрасте игрока нет. В этом вопросе DFB полагается на факты, предоставленные родным клубом игрока. Мы в DFB доверяем «Боруссии» и ее руководителям».

Если «Дортмунд» готов продлить контракт в любом случае, то «Ньюкасл» и «Челси», скорее всего, выйдут из переговоров.

Приемный отец – важная фигура. Юссуф его не переносит

Мукоко до 10 лет жил с бабушкой и дедушкой в Камеруне, но потом переехал к отцу Джозефу в Гамбург. Мужчина еще в 90-х получил немецкое гражданство. Мукоко выглядел старше своих лет, поэтому отцу часто приходилось объясняться: «Сразу после рождения зарегистрировал его в посольстве Германии в Яунде, в Германии у нас тоже есть свидетельство о рождении».

В 14 лет Юссуф попал в команду «Дортмунда» до 19 лет, получил первые деньги и подписал контракт с Nike. Сначала Мукоко содержал приемную семью, но два года назад ситуация изменилась – парень серьезно поссорился с родителями и больше с ними не общается. После конфликта у родителей возникли проблемы с деньгами: до 10 ноября они должны были выплатить больше миллиона евро за дом в Гамбурге, но Мукоко отказался помочь. Отец Джозеф нашел деньги, но затаил обиду на приемного сына.

Из-за ссоры Мукоко не продлевал контракт с «Боруссией» – хотел дождаться 18-летия и подписать все бумаги сам, без родителей. Сейчас Мукоко выбивает комиссионные не для них, а для своего агента Патрика Уильямса. Юссуф говорит, что они очень близки.

«Вполне законно, что он старается выбить для себя лучшую позицию, – сказал генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке. – Тоже законно, что мы имеем свои представления и мнение на этот счет. Если мы и дальше не сможем сойтись, то это сотрудничество продлено не будет, но это крайняя мера, которая может произойти. Мы надеемся, что он останется с нами. 18 лет назад я тоже начинал карьеру в «Дортмунде» с мыслями, что в футболе существует благодарность за верность, но я уже отучился от такого. Благодарность в профессиональном футболе – никак не валюта. Я не буду никого упрекать, я не собираюсь никого ругать, ведь футбольный бизнес просто таков».

Мукоко ждут непростые недели. Если история про заниженный возраст окажется правдой, это явно скажется на репутации.

Фото: Gettyimages.ru/Boris Streubel; globallookpress.com/Ralf Ibing/firo Sportphoto, augenklick/firo Sportphoto