Вы это видели?
Блог

Неужели Мукоко переписанный? Суперталанту «Дортмунда» может быть 22, а не 18 👴

бундеслига Германия бундеслига Германия
Юссуфа Мукоко Юссуфа Мукоко
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
происшествия
Футбол Футбол

Это утверждает приемный отец.

Уже несколько месяцев «Боруссия» пытается продлить контракт с 18-летним мегаталантом Юссуфа Мукоко. Газета Metro пишет, что стороны уже договорились: контракт до 2027-го на 40 млн евро с учетом бонусов. Мукоко хочет остаться в Дортмунде, несмотря на интерес «Ньюкасла» и «Челси».

Правда, на днях в жизни Юссуфа всплыла старая и очень неприятная история. Оказывается, ему может быть не 18 лет, а 22 года.

Возможно, изменили не только возраст, но и имя

Немецкая газета Bild заявляет, что один из главных талантов Германии последних лет, возможно, переписанный. Журналисты ссылаются на документ, который им предоставил приемный отец самого Мукоко. Также мужчина рассказал, что настоящее имя игрока – Юссуфа Мохамаду.

Газета просит поверить на слово – публикация таких документов запрещена законом.

Интриги добавляет и то, что недавно в Камеруне 21 из 30 игроков сборной-U17 провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения возраста. Затем с тестами не справилось еще 11 игроков. Их выгнали из сборной, но теперь к молодым камерунцам относятся с трепетом – из-за этого и возникли сомнения, что Мукоко 18 лет. Мукоко родился в Камеруне, но в 2014-м уехал в Германию, где его усыновили.

Новость про Мукоко не усидела в Германии. Британская Daily Mail направила в Немецкий футбольный союз запрос о возрасте игрока, но чиновники его не прокомментировали. В DFB частенько приходят по поводу Юссуфа: еще в 2017-м союз заявлял, что официальной датой рождения значится 20 ноября 2004 года.

«DFB провел несколько раундов переговоров с «Боруссией» на разных уровнях. По запросу DFB была проведена тщательная проверка фактов. Ответственные лица в «Боруссии» всегда указывали, что не сомневаются в подлинности документов, – подчеркивали чиновники. – Так что сомнений в возрасте игрока нет. В этом вопросе DFB полагается на факты, предоставленные родным клубом игрока. Мы в DFB доверяем «Боруссии» и ее руководителям».

Если «Дортмунд» готов продлить контракт в любом случае, то «Ньюкасл» и «Челси», скорее всего, выйдут из переговоров. 

Приемный отец – важная фигура. Юссуф его не переносит

Мукоко до 10 лет жил с бабушкой и дедушкой в Камеруне, но потом переехал к отцу Джозефу в Гамбург. Мужчина еще в 90-х получил немецкое гражданство. Мукоко выглядел старше своих лет, поэтому отцу часто приходилось объясняться: «Сразу после рождения зарегистрировал его в посольстве Германии в Яунде, в Германии у нас тоже есть свидетельство о рождении».

В 14 лет Юссуф попал в команду «Дортмунда» до 19 лет, получил первые деньги и подписал контракт с Nike. Сначала Мукоко содержал приемную семью, но два года назад ситуация изменилась – парень серьезно поссорился с родителями и больше с ними не общается. После конфликта у родителей возникли проблемы с деньгами: до 10 ноября они должны были выплатить больше миллиона евро за дом в Гамбурге, но Мукоко отказался помочь. Отец Джозеф нашел деньги, но затаил обиду на приемного сына.

Из-за ссоры Мукоко не продлевал контракт с «Боруссией» – хотел дождаться 18-летия и подписать все бумаги сам, без родителей. Сейчас Мукоко выбивает комиссионные не для них, а для своего агента Патрика Уильямса. Юссуф говорит, что они очень близки.

«Вполне законно, что он старается выбить для себя лучшую позицию, – сказал генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке. – Тоже законно, что мы имеем свои представления и мнение на этот счет. Если мы и дальше не сможем сойтись, то это сотрудничество продлено не будет, но это крайняя мера, которая может произойти. Мы надеемся, что он останется с нами. 18 лет назад я тоже начинал карьеру в «Дортмунде» с мыслями, что в футболе существует благодарность за верность, но я уже отучился от такого. Благодарность в профессиональном футболе – никак не валюта. Я не буду никого упрекать, я не собираюсь никого ругать, ведь футбольный бизнес просто таков».

Мукоко ждут непростые недели. Если история про заниженный возраст окажется правдой, это явно скажется на репутации. 

Аллер вернулся после рака – и сразу сделал хет-трик за 7 минут 👏

Фото: Gettyimages.ru/Boris Streubel; globallookpress.com/Ralf Ibing/firo Sportphoto, augenklick/firo Sportphoto

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
граф Якунин
Ответ SuperG
У меня был веселый случай с переписанными. Играли мы на первенство города. Лет по 13-14 нам. Матч за первое место, а у конкурентов переписанный. И мы все знаем это. И все тренеры знают. И все судьи знают. Мы проигрываем. Наш тренер обращается в ЗАГС и находит подлинные документы того переписанного парня. В итоге мы выигрываем первенство города. НО самое веселое, что после этого нашего тренера назначают тренером сборной Города для участия в первенстве России. И как вы думаете кого он взял в сборную? Все верно, того самого переписанного парнишку. 90-ые...
>мы проигрываем
>мы выигрываем
Так какой итог?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Pavlov
Ответ aziz sofiev
Сначала МРТ-тест не прошли 21 из 30 игроков. Потом еще 11. Что за математика??? 🤯
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11602505/Cameroon-footballs-age-fraud-storm-rages-ELEVEN-17-players-fail-tests.html вот про это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Pavlov
Ответ aziz sofiev
Сначала МРТ-тест не прошли 21 из 30 игроков. Потом еще 11. Что за математика??? 🤯
Чуток поискал, там все веселее. 21 из 30 тест провалили, их дисквалифицировали, вызвали новых. Из новых еще 11 тоже провалили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerudes
Ответ GMeazza
Лукаку в 13 лет http://cdn.images.dailystar.co.uk/dynamic/1/photos/692000/Romelu-Lukaku-as-a-13-year-old-1005692.jpg
Не удивлюсь, если тоже переписан.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SuperG
У меня был веселый случай с переписанными. Играли мы на первенство города. Лет по 13-14 нам. Матч за первое место, а у конкурентов переписанный. И мы все знаем это. И все тренеры знают. И все судьи знают. Мы проигрываем. Наш тренер обращается в ЗАГС и находит подлинные документы того переписанного парня. В итоге мы выигрываем первенство города. НО самое веселое, что после этого нашего тренера назначают тренером сборной Города для участия в первенстве России. И как вы думаете кого он взял в сборную? Все верно, того самого переписанного парнишку. 90-ые...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramin Mamedov
Ответ GMeazza
Лукаку в 13 лет http://cdn.images.dailystar.co.uk/dynamic/1/photos/692000/Romelu-Lukaku-as-a-13-year-old-1005692.jpg
вот кстати как раз Лукак и стоило бы проверить)
парень начал играть намного раньше , тащил в раннем возрасте, а сейчас ему 30 и он уже травмируется постоянно и сдал, подозрительно как то)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Полиенков
Ответ Crosser
Сколько уже было переписанных африканских игроков? Это из серии никогда такого не было и вот опять, хоть и Мукоко действительно талант.
Талантом он считается на основании якобы юного возраста, чел. Для 22 летнего так играть нормально.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Michael Boldyrev
Слушайте, а зачем родители омолаживают своих детей? Ведь не о спортивных же достижениях думают родители, когда ребенку 1-2-3-4 года? Никто не знает будет ли ребенок спортсменоv вообще. Можно допустить, что где-то есть реальная проблема с регистрацией ребенка: ребенок родился, а "в райцентре" папа только через полгода оказался. Ну, или война в стране и, вообще, не до документов на дитя. Но все же в основном - это сознательные действия родителей, наверное. А зачем?
Потому что система такая допущена. Родителям не хочется отправлять ребёнка к детям, которые на 3-4 года старше. Там его сломают психологически , дети постарше и никакой спортивной карьеры не получится. Надо бороться с системой, а не единичными случаями
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Setar
"Неужели". Да, действительно, вот это ж внезапно будет. Никогда ж такого не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
werowolf-gears
Ответ Марат Адилов
Но какая разница если Чейду и в 50 накручивал Парех и всех остальных защей Спартака?
Только Пареха затем перешел в Севилью, стал капитаном и побеждал в лиге европы, а Думбия опозорился почти везде где мог
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GMeazza
Лукаку в 13 лет
http://cdn.images.dailystar.co.uk/dynamic/1/photos/692000/Romelu-Lukaku-as-a-13-year-old-1005692.jpg
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куприн
А какая разница переписанный он или нет если по нему видно, что у него уже взрослое тело, а значит в любом случае большого прогресса за счет физики от него ждать не стоит не зависимо от того акселерат он или переписанный.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
У мння есть знакомый грузин которому под 70 лет. Так он празднует ДР 2 раза. Один раз в конце декабра а второй раз в апреле. Когда его спустили с гор и зарегистрировали его дату рождения.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
Сынок отказал содержать жадных родителей, они на него настучали. Хорошая семья.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aziz sofiev
Сначала МРТ-тест не прошли 21 из 30 игроков. Потом еще 11. Что за математика??? 🤯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timo_Arguniesh
Ответ Марат Адилов
Но какая разница если Чейду и в 50 накручивал Парех и всех остальных защей Спартака?
Да с Думбой как раз всё нормально было. Мясные искусственно раздули эту историю в отместку ,когда выяснилось, что Эменике переписанный 40-летний дед)) Типо- а вон у них тоже негр, тоже значит переписанный. С Думбия всё хорошо было.
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Небыло, небыло и вот опять. 😆😆
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timo_Arguniesh
"Неужели Мукоко переписанный?"

Неужели это не было очевидно сразу?))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Иванов
Ответ Игорь Плетосу
О чём говорить, если мне даже в секции академической гребли предлагали хотя бы годик, но срезать. Хоть и один год, хоть и в таком унылом спорте даёт просто невероятное преимущество и при всех обстоятельствах можно очень много плюшек выиграть по итогу. Надеюсь после этого случая будут намного тщательнее следить и проверять игроков. Пусть это и кажется неуважительным и тд, но такой уровень читерства нужно искоренить.
Выступатьв детско-юношеском спорте с парой подставничков в команде -- это вообще не грех:)))))) Так что ты зря отказался... или не отказался?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vmagid
Какая неожиданность !)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Boldyrev
Ответ Roman Moguchiy
А их не при рождении омолаживают, тогда это невозможно было бы доказать, а когда они занимаются спортом и им 7-10-13, и снятые два года резко выделяют ребёнка среди сверстников.
Ну, как мы узнали из недавней истории с игроками юношеской сборной Камеруна, возраст определяется с помощью МРТ. Прибегают к такому редко, судя по всему, но вот массовый прецедент.
Я правильно вас понял, что большинство "омолаживаний" - это, по сути, подделка документов? В том плане, что если я не при первой регистрации ребенка наврал/напутал* дату рожденья, то в 7-10-13 лет у него у же есть свидетельство о рождении и я сознательно его подделываю. Тут странно тогда, а где уголовная ответственность для осуществивших такое взрослых? C соревнований снимают, спортивные федерации иногда наказывают тренеров, но про "посадки" я не слышал.
Как будто такое действие только спортивный мир затрагивает. Странно как-то.

*насчет наврал/напутал. У меня город рождения перепутан - родился в Воронеже, а регистрировали в Чите. Можно было переделать, когда паспорт получал, но не заморачивался...так и остаюсь "уроженцем Читы")
Тут другой прикол. Оказывается можно было (и все еще можно?) сесть в самолет с "кульком" и не иметь на "кулек" свидетельство о рождении, а только справку из роддома.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марат Адилов
Ответ Рагнар Лодброк
Думбия в ЦСКА такой же был
Но какая разница если Чейду и в 50 накручивал Парех и всех остальных защей Спартака?
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Розовопопый пони
Ответ Slavnov
почему африканских?как по мне это распространенная практика,что в Африке,что в Европе,что латинской Америке,масштабы лишь разные
Да и в Азии та же история. Году в 2008 одноклассник играл по юношам, будучи сам заниженным на год и нарвались они на иранцев. По бумагам все - 8-классники, а по фатку вышли играть бородатые парнишки, чей пубертат закончился за пару-тройку лет до матча.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Плетосу
О чём говорить, если мне даже в секции академической гребли предлагали хотя бы годик, но срезать. Хоть и один год, хоть и в таком унылом спорте даёт просто невероятное преимущество и при всех обстоятельствах можно очень много плюшек выиграть по итогу.
Надеюсь после этого случая будут намного тщательнее следить и проверять игроков. Пусть это и кажется неуважительным и тд, но такой уровень читерства нужно искоренить.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рагнар Лодброк
Думбия в ЦСКА такой же был
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий