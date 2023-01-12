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Британская полиция придет к тем, кто смотрит пиратские трансляции. Два человека уже получили 16 месяцев за нелегальный просмотр

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Важная январская новость для британских болельщиков: полицейские организуют рейд под названием Operation Raider по домам граждан для предотвращения просмотра нелегальных трансляций матчей АПЛ.

Пока этого не происходило, первые походы запланированы на середину месяца. 

Как именно найдут тех, кто пользуется услугами пиратов? 

Несколько деталей от The Mirror:

• В расследовании уже есть клиентская база. Она состоит из людей, которые транслируют или смотрят спортивные и развлекательные события через специальные сервисы, где стоимость трансляций меньше. Полицейские посетят около 1000 домов.

• Они будут приходить в дома с предупреждениями, потом нарушителей могут привлечь к ответственности.

• Среди инициаторов процесса – Sky Sports, BT Sport и Amazon.

• Главный детектив полиции Гэри Робинсон из отдела по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности заявил, что доступ к фильмам и трансляциям из неавторизованных источников незаконен, он повышает риски кражи персональных данных и финансирует организованную преступность. 

• За пиратство уже были сроки больше года. В 2021 году к 16 месяцам тюремного заключения приговорили Пола Фолкнера и Стивена Миллингтона. Причина – просмотр нелегальных видеотрансляций.

Где смотреть АПЛ дороже всего? Похоже, в стране, где она проходит

К такому выводу можно прийти, если изучить данные Sporticos о годовой стоимости просмотра матчей АПЛ в Великобритании и еще 19 странах. Sky Sports показывает 128 игр в год, предлагая самый дешевый пакет подписки за 41 фунт в месяц (примерно 3400 рублей). BT транслирует 52 игры, а стоимость в месяц составляет 15 фунтов (примерно 1250 рублей).

В отличие от большинства стран, в Британии нет единого канала или сервиса, который бы показывал все матчи сезона. При этом именно Соединенное Королевство возглавляет список самых дорогих стран для просмотра АПЛ – примерно 605 фунтов в год (примерно 50 700 рублей), хотя в стране действует правило блэкаута (запрет ТВ-трансляций в субботу на протяжении пары часов – об этом мы рассказывали здесь). То есть при всем желании у британского зрителя не получится посмотреть все игры сезона.

Почти вдвое меньше платят в США (329 фунтов) и Франции (309 фунтов). В пятерке также есть Катар и Германия.

Меньше сотни фунтов за сезон АПЛ стоит в Польше, Бразилии, Аргентине, Китае, Мексике и Индии. Из всех стран здорово выделяется Индия – всего девять фунтов (755 рублей). Конечно, стоит учитывать уровень зарплат в разных странах и технические возможности.

В России еще пару лет назад цена по акции на «Окко» составляла 3990 рублей. Примерно 48 фунтов – это на уровне Бразилии (52 фунта).

Оказывается, в странах ЕС любят пиратить. Но в России процент все равно выше

Аудиовизуальный антипиратский союз выяснил, что больше 17 миллионов человек из ЕС и Великобритании пользовались услугами нелегальных IPTV-сервисов в 2021-м. И доля таких людей растет – в 2018-м пиратили только 13,7 млн. То есть за 3 года показатель увеличился почти на четверть, в том числе на фоне пандемии.

Согласно исследованиям, 11,8% европейцев в возрасте 16-24 лет предпочитают смотреть контент нелегально.

По оценкам союза в 2021-м провайдеры IPTV, нарушающие авторские права, получили незаконный доход в размере 1,06 млрд евро. А легальные поставщики контента потеряли аж 3,2 млрд за год.

В России доля пиратов еще выше – вот результаты исследования от апреля 2022-го. «Терпимость к пиратскому контенту у россиян остается высокой. 12% признались, что уже пользуются таким контентом. Больше всего активных видеопиратов на Дальнем Востоке, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 20%), меньше всего на Северном Кавказе (7%).

Еще 50% готовы начать пользоваться пиратским контентом (точно готовы 14%, скорее готовы – 36). Таким образом армия пиратов может увеличиться с 12% до 62%», – подсчитали аналитики.

Кстати, в России не осталось легальных способов смотреть АПЛ, НБА и НХЛ. 

Подробнее по субботний блэкаут в Англии – от традиции отказывались во время коронакризиса

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Hollie Adams; globallookpress.com/Michelangelo Gratton; unsplash.com/Erik Mclean

74 комментария

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S.Vladimirov
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Ответ Ярик01
Не вижу разницы между воровством авторских и смежных прав и воровством из магазина, не оправдывай себя. Просто можешь украсть то, за что должен деньги платить. Из магазина ты бы тоже воровал бы, имея такую возможность.
Не видеть разницы - это всего лишь вопрос твоего зрения. Да правообладатели очень хотели бы уверить всех, что нарушение их прав - это, якобы, воровство. Они хотели бы, чтобы мораль осуждающая воров, осуждала бы и тех, кто решил посмотреть телек, или почитать книжку. Но этой убогой манипуляцией ни они, ни ты, не превратят телезрителя в вора.
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BigMousy
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Ответ MPOLO
ну то есть можно не открывать не слушать и с дивана не вставать - не отвлекаться от просмотра очередного матча АПЛ?
Вы у себя дома тоже не обращаете внимания на стук в дверь?
К чему вообще подобный комментарий?
Из статьи вполне очевидно, что база нарушителей уже составлена. Первый шаг - предупредить их всех законным путем. Если после предупреждения эти люди продолжат нарушать - подать в суд.

Мне кажется кто-то боевиков насмотрелся, где полиция двери выламывает по поводу и без. При том, что это Британии, а не США. И у полиции практически нет оружия или другого вооружения.
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dk99
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Пиратство не победимо!
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Артем Шелудков
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Ответ Pol Belov
типа ты забыл, что "заморозка активов" это реакции на чьи-то "пиратские" действия... когда государство РФ заблокирует твои счета за то, что ты занимаешься "фейками в адрес чего-то властного" ты скажешь то же самое, что вот сказал, или обидишься на власть (точнее на произвол)?
а за что у Абрамовича отжали Челси? как он связан с СВО вообще?
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tvorog8088
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Пусть на ВК смотрят)
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BigMousy
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Ответ Slavnov
ага пальцем через окно еще погрозят,не пристрелили бы,за то,что долго открываешь и то хорошо,там не как у нас,полиция минутами вокруг ходит в попу целует,боится дотронуться
В Великобритании полиция практически не оснащена оружием, за редкими исключениями. Так что выше шанс, что вас пристрелит обычный человек, нежели полицейский.
У вас там в методичке написано "нагнетать" по поводу зарубежной полиции?
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Артем Шелудков
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Ответ Ярик01
Не вижу разницы между воровством авторских и смежных прав и воровством из магазина, не оправдывай себя. Просто можешь украсть то, за что должен деньги платить. Из магазина ты бы тоже воровал бы, имея такую возможность.
А если я картины Айвазовского посмотрю на Яндекс картинках, а не в галерее, заплатив за посещение, то это тоже воровство выходит?
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шампион
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Ничего нового.
В Америке в свре время жестко боролись с сервисами обмена музыки в интернете. Обычные люди скачивали пару песен им пооучали нехилые штрафы.
Как-то прочитал, что все эти пабы в Англии популярны потому, что так люди смотрят матчи вместо покупки дорогой подписки.
Это называется капитализм, детка. За все приходится платить.
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Аркадий Аркадич
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Ответ Koppatych
Так написано же что они не просто смотрят трансляции, они их ПОКУПАЮТ, только дешевле чем у официального вещателя. соответственно есть факт оплаты, логи подключений и т.д. т.к. есть база подобных сервисов у которых изъята клиентская база
Покупать пиратку? Вот это поворот)
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Slavnov
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да ну футбол пиратить,не стоит он того,фильмы,можно еще
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MPOLO
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Ответ BigMousy
Никто не ворвется в дом. Иначе засудят. Да и доказательства собранные таким образом никуда не пришьешь. Сначала просто придут постучат и предупредят, а потом уже в установленном порядке получат необходимые разрешения и подадут в суд.
ну то есть можно не открывать не слушать и с дивана не вставать - не отвлекаться от просмотра очередного матча АПЛ?
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MPOLO
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так. Ждём когда очередную гадость в ветке про Путина напишут.
Интересно каким боком его приплетут?
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artpal
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Диалог двух заключеных в Британии:
- За что сидишь?
- Смотрел Брайтон - Ноттингем Форрест по сопке. А ты?
- Меня за Фулхэм - Лидс замели
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mj23.net
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Да, англичанам надо vpn и vk смотреть)))
Вообще на реддите в группе МЮ англы писали, что у них нет трансляции КАЛа. Я так и не понял, вообще нет, или в смысле бесплатной. И в общем неплохо как обычно проехались по своим. Там это больная тема уже давно. В прошлом году МЮ несколько раз подряд ставили на дневные игры и их не показывали вообще.
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Slavnov
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Ответ BigMousy
Никто не ворвется в дом. Иначе засудят. Да и доказательства собранные таким образом никуда не пришьешь. Сначала просто придут постучат и предупредят, а потом уже в установленном порядке получат необходимые разрешения и подадут в суд.
ага пальцем через окно еще погрозят,не пристрелили бы,за то,что долго открываешь и то хорошо,там не как у нас,полиция минутами вокруг ходит в попу целует,боится дотронуться
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Pol Belov
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Ответ Антон Киселёв
Ты типа забыл упомянуть "заморозку" чужих активов))) Кстати АПЛ не доработала прошлогодний уже оплаченный контракт с Окко, прошлогодний уже оплаченный контракт с Матч ТВ на Кубок Англии (в одностороннем порядке отказались показывать финал)
типа ты забыл, что "заморозка активов" это реакции на чьи-то "пиратские" действия... когда государство РФ заблокирует твои счета за то, что ты занимаешься "фейками в адрес чего-то властного" ты скажешь то же самое, что вот сказал, или обидишься на власть (точнее на произвол)?
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Тюменец
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Ответ Антон Казанский
В Европе тот же IPTV не очень дёшево стоит, мне до Ковида предлагали за 300 Евро в год. Здесь вопрос в том, что продаваны и манагеры телевизионщиков живут в каменном веке. В той же Испании, например, чтобы иметь доступ ко всем играм Барсы, Реала или Атлетико, надо иметь 3 (!) разных подписки (Movistar, GolTV, BeIn). Сейчас ещё есть какой-то Dazn... То есть, даже, если ты подпишешься на "полный фарш" одного поставщика, там не будет всех игр команды. И, для начала, один из мачтей "Класико" ты точно не посмотришь. Для справки: в 2000-ых был один платный поставщик, Canal+ (потом Movistar+), где были все игры всех команд. Плюс, в зависимости от уровня подписки, Италия, АПЛ, Бундеслига итд. То есть, из-за банальной ограниченности манагеров и желания выдоить больше денег из существующих решений, есть куча поставщиков с кучей разных уровней подписки. И в какой-то момент даже те, кто всю жизнь всё оплачивали и смотрели совершенно легально, тихо охреневают.
А что мешает пользовать в Европе российских "пиратов" IP TV? Предложения хорошего качества от 1 бакса в месяц...
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Антон Чернышов
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Ответ Ярик01
Тебя посадят, а ты не воруй. Плати или не смотри, естественный процесс, в магазине еду не подворовывают же местные комментаторы ...
Не подскажете, как легально просматривать матчи АПЛ в РФ ?
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Тюменец
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Ответ max bogomazov
И как смотреть чемпионат Португалии или Франции? Приходиться через сайты причем там ничего не лагает и не слышно визжания комментаторов матч тв. Так и чемпионат Испании хочется смотреть на испанском ,а не на русском где одна пустая болтовня. На Апл плевать скучный чемпионат поэтому пусть сажают леваки тех кто ничего и не сделал.
IP TV и можно смотреть хоть чемпионат Македонии
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Мукунку хороший
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… и передайте что бы на одно время несколько матчей не ставили..очень неудобно)))
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Юрий Кечко
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Ответ Ярик01
Не вижу разницы между воровством авторских и смежных прав и воровством из магазина, не оправдывай себя. Просто можешь украсть то, за что должен деньги платить. Из магазина ты бы тоже воровал бы, имея такую возможность.
Следуя твоей дебильной аналогии ты просто смотришь на то как воруют , а не воруешь сам
Наказали бы этого человека в жизни ? Может он просто вора испугался и ничего не делал

Так что не неси херню дурачок )))
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Koppatych
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Ответ Аркадий Аркадич
Больше интересно, как они доказывают факт просмотра трансляции. Вот включил я ЛайвТВ, посмотрел трансляцию и выключил. Ни регистрации там нет, ни каких-либо следов оно на компе не оставляет. Че толку от того, что на следующий день ко мне пришел кто то там.
Так написано же что они не просто смотрят трансляции, они их ПОКУПАЮТ, только дешевле чем у официального вещателя. соответственно есть факт оплаты, логи подключений и т.д. т.к. есть база подобных сервисов у которых изъята клиентская база
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Pol Belov
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ну, дикари, прошлый век... в Белоруси вообще законодательно разрешили пиратски использовать контент из "недружественных стран", правда при этом надо почему-то платить государству Белорусь...
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Hong Kil
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Есть хорошая русская поговорка "За просмотр денег не берут", а у варваров за это сажают.
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max bogomazov
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И как смотреть чемпионат Португалии или Франции? Приходиться через сайты причем там ничего не лагает и не слышно визжания комментаторов матч тв. Так и чемпионат Испании хочется смотреть на испанском ,а не на русском где одна пустая болтовня. На Апл плевать скучный чемпионат поэтому пусть сажают леваки тех кто ничего и не сделал.
0
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