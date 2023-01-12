Британская полиция придет к тем, кто смотрит пиратские трансляции. Два человека уже получили 16 месяцев за нелегальный просмотр

Важная январская новость для британских болельщиков: полицейские организуют рейд под названием Operation Raider по домам граждан для предотвращения просмотра нелегальных трансляций матчей АПЛ.

Пока этого не происходило, первые походы запланированы на середину месяца.

Как именно найдут тех, кто пользуется услугами пиратов?

Несколько деталей от The Mirror:

• В расследовании уже есть клиентская база. Она состоит из людей, которые транслируют или смотрят спортивные и развлекательные события через специальные сервисы, где стоимость трансляций меньше. Полицейские посетят около 1000 домов.

• Они будут приходить в дома с предупреждениями, потом нарушителей могут привлечь к ответственности.

• Среди инициаторов процесса – Sky Sports, BT Sport и Amazon.

• Главный детектив полиции Гэри Робинсон из отдела по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности заявил, что доступ к фильмам и трансляциям из неавторизованных источников незаконен, он повышает риски кражи персональных данных и финансирует организованную преступность.

• За пиратство уже были сроки больше года. В 2021 году к 16 месяцам тюремного заключения приговорили Пола Фолкнера и Стивена Миллингтона. Причина – просмотр нелегальных видеотрансляций.

Где смотреть АПЛ дороже всего? Похоже, в стране, где она проходит

К такому выводу можно прийти, если изучить данные Sporticos о годовой стоимости просмотра матчей АПЛ в Великобритании и еще 19 странах. Sky Sports показывает 128 игр в год, предлагая самый дешевый пакет подписки за 41 фунт в месяц (примерно 3400 рублей). BT транслирует 52 игры, а стоимость в месяц составляет 15 фунтов (примерно 1250 рублей).

В отличие от большинства стран, в Британии нет единого канала или сервиса, который бы показывал все матчи сезона. При этом именно Соединенное Королевство возглавляет список самых дорогих стран для просмотра АПЛ – примерно 605 фунтов в год (примерно 50 700 рублей), хотя в стране действует правило блэкаута (запрет ТВ-трансляций в субботу на протяжении пары часов – об этом мы рассказывали здесь). То есть при всем желании у британского зрителя не получится посмотреть все игры сезона.

Почти вдвое меньше платят в США (329 фунтов) и Франции (309 фунтов). В пятерке также есть Катар и Германия.

Меньше сотни фунтов за сезон АПЛ стоит в Польше, Бразилии, Аргентине, Китае, Мексике и Индии. Из всех стран здорово выделяется Индия – всего девять фунтов (755 рублей). Конечно, стоит учитывать уровень зарплат в разных странах и технические возможности.

В России еще пару лет назад цена по акции на «Окко» составляла 3990 рублей. Примерно 48 фунтов – это на уровне Бразилии (52 фунта).

Оказывается, в странах ЕС любят пиратить. Но в России процент все равно выше

Аудиовизуальный антипиратский союз выяснил, что больше 17 миллионов человек из ЕС и Великобритании пользовались услугами нелегальных IPTV-сервисов в 2021-м. И доля таких людей растет – в 2018-м пиратили только 13,7 млн. То есть за 3 года показатель увеличился почти на четверть, в том числе на фоне пандемии.

Согласно исследованиям, 11,8% европейцев в возрасте 16-24 лет предпочитают смотреть контент нелегально.

По оценкам союза в 2021-м провайдеры IPTV, нарушающие авторские права, получили незаконный доход в размере 1,06 млрд евро. А легальные поставщики контента потеряли аж 3,2 млрд за год.

В России доля пиратов еще выше – вот результаты исследования от апреля 2022-го. «Терпимость к пиратскому контенту у россиян остается высокой. 12% признались, что уже пользуются таким контентом. Больше всего активных видеопиратов на Дальнем Востоке, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 20%), меньше всего на Северном Кавказе (7%).

Еще 50% готовы начать пользоваться пиратским контентом (точно готовы 14%, скорее готовы – 36). Таким образом армия пиратов может увеличиться с 12% до 62%», – подсчитали аналитики.

Кстати, в России не осталось легальных способов смотреть АПЛ, НБА и НХЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Hollie Adams; globallookpress.com/Michelangelo Gratton; unsplash.com/Erik Mclean