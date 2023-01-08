«ВАР вредит футболу». «Интер» зол из-за глупой ошибки судей – хотя система даже не могла ничего исправить
Парадоксальный эпизод помешал выиграть у «Монцы».
«Интер» активно цепляется за зону ЛЧ, но в воскресенье сыграл вничью с дебютантом Серии А – «Монцей» (2:2). Миланцы упустили победу в концовке – на 93-й минуте в свои ворота срезал Дензел Думфрис.
Хотя на 81-й «Интер» мог утопить интригу – но гол, после которого могли повести 3:1, отменили. И не вернули с помощью ВАР.
Мяч отметили из-за фола – но его не было. А ВАР вмешаться не мог
После подачи со штрафного Франческо Ачерби головой занес мяч в ворота, но до этого прозвучал свисток судьи Хуана Луки Сакки – он зафиксировал фол Роберто Гальярдини на Пабло Мари. Только вот фола не было – потому что Мари споткнулся о своего партнера Армандо Иццо.
Смотрите, как все было.
По регламенту ВАР в этой ситуации не мог изменить решение – Сакки дал свисток, когда мяч был еще в воздухе.
Анатолий Синяев, автор телеграм-канала о судействе «Але, рэф», согласен: главная ошибка тут – что судья свистнул раньше времени и не дал доиграть эпизод:
«Ассистенты выдерживают паузы: жди и смотри, не поднимай раньше времени. А главные?
Что мешало дать мячу залететь в ворота, свистнуть, потом сказать ВАР: я увидел фол со стороны игрока «Интера». ВАР ему: врешь, брат, иди смотри.
Посмотрел – засчитал. А тут свисток до гола, принять верное решение уже нельзя».
Похожу, «Интер» не понял сути – и наехал на ВАР. Больше всех возмущались Луатаро и Индзаги
Лаутаро Мартинес и Симоне Индзаги громче всех высказались об эпизоде.
Аргентинец заявил, что ВАР вреден для футбола.
«Это имело большое значение, потому что инцидент в конечном счете изменил ход игры. Как сказал тренер, если после четырех или пяти лет [использования] ВАР это не смогли правильно истолковать, то что-то здесь не так.
Лично я не сторонник ВАР – я не был в восторге, когда это начиналось, как и сейчас, но для футбола это новшество, и мы адаптировались. Его нужно использовать правильно, иначе можно все испортить. Это не только причинило нам боль сегодня, но и вредно для футбола.
Мы берем на себя ответственность за ничью, мы должны были решать исход матча после отличного первого тайма и действовать лучше во втором, но факт остается фактом: судья мог подождать три секунды, прежде чем дать свисток. В начале сезона нам сказали, что судьи и ассистенты будут ждать несколько секунд» – сказал нападающий «Интера» в интервью Sky Sport Italia и DAZN, в концовке спича он вроде бы пришел к правильному выводу о сути ошибки, но основной посыл все равно остался атакой на ВАР.
Главный тренер «Интера» был не менее категоричен.
«Мы крайне разгневаны, ведь это очевидная ошибка. Нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы» – и это на пятом году работы ВАР! Все знают, что в таких случаях нужно подождать [вердикта ВАР].
Если даже не брать удар Лаутаро в штангу, мы могли повести 3:1, но вместо этого говорим о ничьей, случившейся в результате серьезной ошибки», – заявил Индзаги.
С одной стороны, претензии «Интера» справедливы – у них отобрали гол.
С другой – виноват в этом не ВАР, а главный судья на поле.
- Дата проведения
- 7 января, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
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Монца –
Ди Грегорио, Биринделли (Кольпани, 73), Мари, Иццо (Капрари, 88), Марлон (Кальдирола, 46), Карлос Аугусто, Пессина, Мачин (Раноккия, 66), Петанья (Гюткьяер, 66), Чурриа, Мота.
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Интер –
Онана, Дармиан (Думфрис, 80), Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 81), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 55), Барелла (Гальярдини, 63), Джеко (Лукаку, 55), Мартинес.
- Предупреждения:
- Мхитарян (71), Гальярдини (77), Индзаги (83), Шкриньяр (87).
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Фото: globallookpress.com/Claudio Grassi/Keystone Press Agency
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чет ни жалоб, ни возмущений не было. )
Когда в пользу, то норм? )
Индзаги сам, не меньше судьи, делов наворотил минут за пять до окончания, истерично указывая нападающим бежать к угловому флагу тянуть время. А теперь жалуется. Интер вообще второй тайм откровенно играл на удержание. За что и поплатился.
У Интера в графе пропущенные 24 гола за 17 туров, и после каждого поражения они умудряются аппелировать к судейским решениям. Но когда побеждают благодаря этим решениям, а такое было уже не раз - чёт молчком обходят тему.
Мне, как нейтральному болеле в этом матче, конечно обидно за Интер.
Очень интересная ситуация.
Главный просто сильно лоханулся!
А вообще, скоро старые рефы закончат карьеру, и вырастет новое поколение варсудей)) и такие ошибки просто исчезнут. ИМХО.