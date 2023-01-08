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«ВАР вредит футболу». «Интер» зол из-за глупой ошибки судей – хотя система даже не могла ничего исправить

Дензел Думфрис Дензел Думфрис
Хуан Лука Сакки
Роберто Гальярдини Роберто Гальярдини
Армандо Иццо Армандо Иццо
Пабло Мари Пабло Мари
Франческо Ачерби Франческо Ачерби
судьи
Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Монца Монца
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
серия А Италия серия А Италия
Интер Интер
Футбол Футбол

Парадоксальный эпизод помешал выиграть у «Монцы».

«Интер» активно цепляется за зону ЛЧ, но в воскресенье сыграл вничью с дебютантом Серии А – «Монцей» (2:2). Миланцы упустили победу в концовке – на 93-й минуте в свои ворота срезал Дензел Думфрис.

Хотя на 81-й «Интер» мог утопить интригу – но гол, после которого могли повести 3:1, отменили. И не вернули с помощью ВАР.

Мяч отметили из-за фола – но его не было. А ВАР вмешаться не мог

После подачи со штрафного Франческо Ачерби головой занес мяч в ворота, но до этого прозвучал свисток судьи Хуана Луки Сакки – он зафиксировал фол Роберто Гальярдини на Пабло Мари. Только вот фола не было – потому что Мари споткнулся о своего партнера Армандо Иццо.

Смотрите, как все было.

По регламенту ВАР в этой ситуации не мог изменить решение – Сакки дал свисток, когда мяч был еще в воздухе

Анатолий Синяев, автор телеграм-канала о судействе «Але, рэф», согласен: главная ошибка тут – что судья свистнул раньше времени и не дал доиграть эпизод:

«Ассистенты выдерживают паузы: жди и смотри, не поднимай раньше времени. А главные? 

Что мешало дать мячу залететь в ворота, свистнуть, потом сказать ВАР: я увидел фол со стороны игрока «Интера». ВАР ему: врешь, брат, иди смотри.

Посмотрел – засчитал. А тут свисток до гола, принять верное решение уже нельзя».

Похожу, «Интер» не понял сути – и наехал на ВАР. Больше всех возмущались Луатаро и Индзаги

Лаутаро Мартинес и Симоне Индзаги громче всех высказались об эпизоде.

Аргентинец заявил, что ВАР вреден для футбола.

«Это имело большое значение, потому что инцидент в конечном счете изменил ход игры. Как сказал тренер, если после четырех или пяти лет [использования] ВАР это не смогли правильно истолковать, то что-то здесь не так.

Лично я не сторонник ВАР – я не был в восторге, когда это начиналось, как и сейчас, но для футбола это новшество, и мы адаптировались. Его нужно использовать правильно, иначе можно все испортить. Это не только причинило нам боль сегодня, но и вредно для футбола.

Мы берем на себя ответственность за ничью, мы должны были решать исход матча после отличного первого тайма и действовать лучше во втором, но факт остается фактом: судья мог подождать три секунды, прежде чем дать свисток. В начале сезона нам сказали, что судьи и ассистенты будут ждать несколько секунд» – сказал нападающий «Интера» в интервью Sky Sport Italia и DAZN, в концовке спича он вроде бы пришел к правильному выводу о сути ошибки, но основной посыл все равно остался атакой на ВАР.

Главный тренер «Интера» был не менее категоричен.

«Мы крайне разгневаны, ведь это очевидная ошибка. Нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы» – и это на пятом году работы ВАР! Все знают, что в таких случаях нужно подождать [вердикта ВАР].

Если даже не брать удар Лаутаро в штангу, мы могли повести 3:1, но вместо этого говорим о ничьей, случившейся в результате серьезной ошибки», – заявил Индзаги.

С одной стороны, претензии «Интера» справедливы – у них отобрали гол.

С другой – виноват в этом не ВАР, а главный судья на поле.

Монца – Интер 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
7 января, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 Дармиан, 1:1 – 11 Чурриа, 1:2 – 22 Мартинес, 2:2 – 90, автогол Думфрис.
МонцаДи Грегорио, Биринделли (Кольпани, 73), Мари, Иццо (Капрари, 88), Марлон (Кальдирола, 46), Карлос Аугусто, Пессина, Мачин (Раноккия, 66), Петанья (Гюткьяер, 66), Чурриа, Мота.
ИнтерОнана, Дармиан (Думфрис, 80), Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 81), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 55), Барелла (Гальярдини, 63), Джеко (Лукаку, 55), Мартинес.
Предупреждения:
Мхитарян (71), Гальярдини (77), Индзаги (83), Шкриньяр (87).

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Фото: globallookpress.com/Claudio Grassi/Keystone Press Agency

13 комментариев

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giant
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Ответ vel
А Интер только проигрывает благодаря судейским ошибкам или всё ж и победы случались, не?
Бывало, не спорю. Но мой комментарий о другом. Даже при паршивой игре Интер забил 3 гол и по сути обезопасил бы себя на концовку матча. Не надо рассуждать про аутсайдер, претендент, оборона, не имеет права пропускать, и т.д. Любая маленькая команда может забить гол с углового, в контратаке, с рикошета, с пенальти за банальное попадание в руку, да как угодно. Это бывало и не раз с разными клубами. Поэтому 3 гол "снял" бы вопросы.
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Hrenus Cazzius
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в прошлом году Милан - Специя при счёте 1:1 на последней минуте матча судья свистнул фол на игроке Милана, с мячом у Милана, когда Мессиас забил. мяч не засчитали. и пока игроки Милана с лютым батхертом негодовали, - Специя провела контратаку и забила. так что там вообще победа превратилась в поражение. а арбитр со слезами на глазах пришёл в раздевалку Милана после матча с извинениями.
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vel
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две победы Интера в прошлом сезоне +6 очков

https://ibb.co/Fzx2KYz
https://ibb.co/qnq351W

чет ни жалоб, ни возмущений не было. )
Когда в пользу, то норм? )
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Vadim Slutsky
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"Интер" хорошо играет в отдельных топ-матчах, где нужно показать максимум, но стабильным на дистанции быть не может. Поэтому в ЛЧ попадёт вряд ли.
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vel
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Ответ giant
Интер сел в оборону потому что ни одна команда не может атаковать весь матч. Плюс свою роль сыграли микротравмы Хакана и Бареллы, лидеров полузащиты - после этого проиграли центр. Но даже при этом забили гол + штанга Лаутаро, это больше чем создала Монца до 93 минуты. Так что матч был по сценарию победы "малой кровью" учитывая плотный график в январе,если бы не вмешался судья...
А Интер только проигрывает благодаря судейским ошибкам или всё ж и победы случались, не?
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vel
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Интеру помешал пропущенный гол, даже два.. Что это за команда-гранд, которая не может против аутсайдера нормально отзащищаться? Он вообще-то вёл 2-1, не проигрывал, не в ничью играл, а выигрывал. И что самое важное, по игре и рядом не заслуживал, не то, что третьего гола, а и победы.

Индзаги сам, не меньше судьи, делов наворотил минут за пять до окончания, истерично указывая нападающим бежать к угловому флагу тянуть время. А теперь жалуется. Интер вообще второй тайм откровенно играл на удержание. За что и поплатился.

У Интера в графе пропущенные 24 гола за 17 туров, и после каждого поражения они умудряются аппелировать к судейским решениям. Но когда побеждают благодаря этим решениям, а такое было уже не раз - чёт молчком обходят тему.
+3
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штат Иллинойс
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Вот это прецедент!!
Мне, как нейтральному болеле в этом матче, конечно обидно за Интер.
Очень интересная ситуация.
Главный просто сильно лоханулся!
А вообще, скоро старые рефы закончат карьеру, и вырастет новое поколение варсудей)) и такие ошибки просто исчезнут. ИМХО.
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Helge
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Интер мучается, и ВАР тут ни при чём. Кажется, что Индзаги так и понял, как быть тренером клуба, претендующего на скудетто. Но всё ещё как будто тренирует Лацио, для которого выход в ЛЧ - уже грандиозный успех. Да и состав под стать - престарелые Джеко и Мхитарян, которых уже не хватает на весь сезон (а тем более на ЛЧ), вратарь, который ногами играет лучше, чем руками; Ачерби и Дармиан - просто не уровень претендента на чемпионство; отсутствие адекватной подмены Брозовичу; возвращение растренированного и постоянно травмированного Лукаку. С таким подходом трудно претендовать на что-то серьёзное.
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giant
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Ответ TaR
Интеру злиться надо не на ВАР и на судей, а на себя. Что засели в оборону и перестали играть, дав это делать сопернику. Можно злиться еще и на Лукаку, что у него техника как у дерева. Симеоне может за себя позлиться из-за замен. А в других причину искать нет смысла
Интер сел в оборону потому что ни одна команда не может атаковать весь матч. Плюс свою роль сыграли микротравмы Хакана и Бареллы, лидеров полузащиты - после этого проиграли центр. Но даже при этом забили гол + штанга Лаутаро, это больше чем создала Монца до 93 минуты. Так что матч был по сценарию победы "малой кровью" учитывая плотный график в январе,если бы не вмешался судья...
0
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Алексей Гусев
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недозанесли что ли?)))
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Asier Illaramendi
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Не хруздите, с ВАР намного лучше, система кажется не совершенной благодаря некомпетентным судьям
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TaR
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Интеру злиться надо не на ВАР и на судей, а на себя. Что засели в оборону и перестали играть, дав это делать сопернику. Можно злиться еще и на Лукаку, что у него техника как у дерева. Симеоне может за себя позлиться из-за замен. А в других причину искать нет смысла
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фанат Ска хабаровска
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Все просто - судья не знает правил, по скольку рекомендуется дожидаться окончания эпизода, а игрокам Интера надо выплеснуть негативные эмоции, что они с успехом делают, забывая, что ВАР такой гол засчитать бы не смог)
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