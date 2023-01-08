Парадоксальный эпизод помешал выиграть у «Монцы».

«Интер» активно цепляется за зону ЛЧ, но в воскресенье сыграл вничью с дебютантом Серии А – «Монцей» (2:2). Миланцы упустили победу в концовке – на 93-й минуте в свои ворота срезал Дензел Думфрис.

Хотя на 81-й «Интер» мог утопить интригу – но гол, после которого могли повести 3:1, отменили. И не вернули с помощью ВАР.

Мяч отметили из-за фола – но его не было. А ВАР вмешаться не мог

После подачи со штрафного Франческо Ачерби головой занес мяч в ворота, но до этого прозвучал свисток судьи Хуана Луки Сакки – он зафиксировал фол Роберто Гальярдини на Пабло Мари. Только вот фола не было – потому что Мари споткнулся о своего партнера Армандо Иццо.

Смотрите, как все было.

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По регламенту ВАР в этой ситуации не мог изменить решение – Сакки дал свисток, когда мяч был еще в воздухе .

Анатолий Синяев, автор телеграм-канала о судействе «Але, рэф», согласен: главная ошибка тут – что судья свистнул раньше времени и не дал доиграть эпизод:

«Ассистенты выдерживают паузы: жди и смотри, не поднимай раньше времени. А главные?

Что мешало дать мячу залететь в ворота, свистнуть, потом сказать ВАР: я увидел фол со стороны игрока «Интера». ВАР ему: врешь, брат, иди смотри.

Посмотрел – засчитал. А тут свисток до гола, принять верное решение уже нельзя ».

Похожу, «Интер» не понял сути – и наехал на ВАР. Больше всех возмущались Луатаро и Индзаги

Лаутаро Мартинес и Симоне Индзаги громче всех высказались об эпизоде.

Аргентинец заявил, что ВАР вреден для футбола.

«Это имело большое значение, потому что инцидент в конечном счете изменил ход игры. Как сказал тренер, если после четырех или пяти лет [использования] ВАР это не смогли правильно истолковать, то что-то здесь не так.

Лично я не сторонник ВАР – я не был в восторге, когда это начиналось, как и сейчас, но для футбола это новшество, и мы адаптировались. Его нужно использовать правильно, иначе можно все испортить. Это не только причинило нам боль сегодня, но и вредно для футбола.

Мы берем на себя ответственность за ничью, мы должны были решать исход матча после отличного первого тайма и действовать лучше во втором, но факт остается фактом: судья мог подождать три секунды, прежде чем дать свисток. В начале сезона нам сказали, что судьи и ассистенты будут ждать несколько секунд» – сказал нападающий «Интера» в интервью Sky Sport Italia и DAZN, в концовке спича он вроде бы пришел к правильному выводу о сути ошибки, но основной посыл все равно остался атакой на ВАР.

Главный тренер «Интера» был не менее категоричен.

«Мы крайне разгневаны, ведь это очевидная ошибка. Нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы» – и это на пятом году работы ВАР! Все знают, что в таких случаях нужно подождать [вердикта ВАР].

Если даже не брать удар Лаутаро в штангу, мы могли повести 3:1, но вместо этого говорим о ничьей, случившейся в результате серьезной ошибки», – заявил Индзаги.

С одной стороны, претензии «Интера» справедливы – у них отобрали гол.

С другой – виноват в этом не ВАР, а главный судья на поле.

Фото: globallookpress.com/Claudio Grassi/Keystone Press Agency