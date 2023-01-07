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3 минуты вне поля за симуляцию, опасный штрафной за тактический фол – как вам такие правила от немецкого судьи?

правила
Патрик Иттрих
судьи
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Футбол Футбол

Радикально.

Немецкий арбитр Патрик Иттрих работает в Бундеслиге с 2016 года. В категорию топ-судей он не входит: ни разу не работал больше 14 матчей чемпионата за сезон, в еврокубках не судил. Внезапно он дал громкое интервью изданию FAZ.net, в котором предложил радикальные реформы футбольных правил.

Иттрих считает, что его нововведения сделают футбол чище и помогут в работе абритра. Так что же предлагает судья из Гамбурга?

За тактический фол в центре поля нужно назначать штрафной в 17 метрах от ворот

«Как часто мы тогда будем видеть такие фолы?». На всякий случай дадим определение: тактический фол – нарушение правил с целью срыва опасной контратаки еще на ранней стадии. Гвардиолу часто обвиняли в том, что он учит команду таким «умным фолам», но сам Пеп все обвинения отрицает.

И просто для понимания: 17 метров – граница штрафной.

Позже Иттрих специально уточнил в твиттере: «Штрафной в 17 метрах я предлагаю назначать, если в центре поля совершили тактический фол, а соперник помешал быстро его разыграть – например, выбил мяч или встал перед ним».

Если игрок катается по газону и просит доктора, то пригласите врачей и заставьте игрока уйти на осмотр за пределами поля на 3 минуты

«Как думаете, футболист быстро встанет на ноги?». Так Иттрих предлагает бороться с симуляциями.

Если игрок оскорбляет судью, то отправьте его на 10 минут остыть за пределами поля

«Пусть потренируется на велотренажере перед возвращением. Можем поучиться такому уважению у гандбола». Сейчас судья в теории может удалить футболиста за оскорбление (это даже прописано в правилах), но на практике опцией пользуются нечасто. 

«Почему после решения арбитра окружают 10 человек? Бум-бум-бум – три красных карточки, играйте всемером против десяти»

Это предложение Иттриха поможет избежать давления на арбитров. 

***

Во время чемпионата мира Патрик работал экспертом на немецком телевидении и разбирал судейские решения. Например, он поддержал решение Орсато назначить пенальти за фол Ливаковича на Альваресе в полуфинале. И считал Марчиняка фаворитом на финал.

Два тайма по чистых 30 минут, желтая – временное удаление, ауты – ногами. Новые правила футбола для теста во второй лиге Нидерландов

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Stu Forster, Frederic Scheidemann

Как вам новые правила от судьи Патрика Иттриха?
1072 голосa
Надо вводить
68%
Пьерлуиджи Коллина
Не нужны
32%
ФИФА

46 комментариев

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Galaktika
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Непонятно, что в них тут нового. У судей и так есть масса инструментов, которым они не пользуются.
Например, как правильно было сказано, что если судью обматерили, то он может сам выписать предупреждения или удалить, и почему они этим сами не пользуются непонятно. Может ждут некую директиву из ФИФА.
Если обступили в 10 ом, ну и выпиши каждому по желтку, разве нет это в правилах, нечем разве это будет обосновать?
Про симуляцию это вообще смешно. После того, как игрок покинул поля, то он может на него возвратиться, только если арбитр разрешит ему появиться на поле. В правилах не сказано, про время за которое арбитр может принимать данное решение. Ну и продержи сам его 3 минуты в не газона, раз он симулирует и все это видят.
Про опасный штрафной - бред. Желтая карточка вполне себе сопоставимое событие, если сравнивать со штрафным в 17 метрах. В опроке играют 1-2 человека и если кто-то из низ будет сидеть на желтке с 20-30 минуты, то тут нужно просто начать играть через зону этого игрока по активнее. Наверняка у твоей команды будет больше шансов, чем один штрафной до конца игры.
И еще, если бить штрафной, то лучше метров с 23-25. с 17 метров очень тяжело ударить так, что бы мяч прошел по дуге через стенку в ворота. Это будет либо выше, либо слабо. Не знаю откуда отковыряли этого Иксперта.
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Сергей Липатов
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Ответ vals1702
за хороводы вокруг судьи - удалять это правильно
ну так и скажи сразу, что ты ненавидишь сборную италии и хочешь, чтобы они никогда больше не доиграли ни одного официального матча. мне нравится, люто плюсую)
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Седесим Куиндесимов
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Ответ Tubus7544
Это ты сейчас как футболист утверждаешь или как эксперт?
Много ли ты вспомнишь голов с линии штрафной? Тут шанс разве что если на силу в ближний пробить.
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Сергей Липатов
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идеального судьи не существует! хм, хотя постойте
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доктор Ливси
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Ответ vals1702
за хороводы вокруг судьи - удалять это правильно
Сколько матчей Кубка Либертадорес будут недоиграны, потому что команды остались впятером
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Богдан Агафонов
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«10 человек окружили судью? 3 красных и всемером играйте против десяти»

Отличная идея. Команды вроде Атлетико так должны начинать с первой минуты в меньшинстве
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Alex Zet
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яЕще нужно дискавалифицировать на спортсру логины всех выходцев из средней азии,
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Артур Кузьминский
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по поводу штрафного с 17 метров я давно писал, но только не за тактический фол , а за нарушение в штрафной , которое не наказывается карточкой. Фол в штрафной с показом карточки- пенальти. Фол без показа карточки - опасный штрафной. Пенальти это слишком суровое наказание 75-80% гол. Такой штрафной - 10-12%
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Богдан Агафонов
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С тактическими фолами нужно бороться, 100%

Прямая красная за такие фолы - и через тур уже все отучатся их совершать
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Spartakovec navsegda
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Новые тактические занятия появятся в командах, если убирать игрока на 3 минуты. Как быстро поймут, что если "правильно" фолишь, даже на жк, то у тебя гарантированные 3 минуты игры, в большинстве? Это только грубость спровоцирует.
Удалять на 10 минут? До конца матча вполне хватает, но как пользуются этим правилом, так и в случае с 10 минутами будет, более того начнется тоже, что всегда, одним дал на 10, другим нет и т.д.
Единственное интересно предложение - это снизить количество тактических фолов. Ведь сфолив, нужно будет быстрее отходить от мяча, другая команда будет стараться быстрее разыграть. Это ускорит игру в атаку. Вот только придется вводить еще одну разметку, с границами, где попытка срыва быстрого розыгрыша будет приводить к штрафному в 17 метрах.
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sashka.loker
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Ответ Озил, озю и буду озить
Не хватает пересмотра правила назначения пенальти, чтобы отделить лишение команды возможности забить и случайные подножки и попадания в руки в неопасных ситуациях, и сделать наказание равноценным нарушению
Особенно смешат пенальти, когда игроки сбивают в то время, когда он бежит ИЗ штрафной
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Spuki _Plai
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Почему бы и нет ! Надо пробовать.
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AIBOLIT66
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Ответ Ignazio DE Alter
Верно сказано, такими темпами через десять лет футбол станет совсем другим.
я знаю разумные изменения в правилах.
это игра многими мячами (раньше играли одним)
это запрет брать руками мяч от своего (раньше тянули по 15 минут отдавая мяч вратарю)
это, самый важный момент, три очка за победу
из важных это всё. Карточки и фамилии на футболках не в счёт.
а сегодня могут за сезон пять раз поменять правила игры рукой.
Отсюда и претензии к арбитрам, а они не виноваты, что трактовки меняют как трусы.
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Мохнатый55
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Даблпенальти за шесть фолов.
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Mr. Jones
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Тут бы для начала поднять авторитет самих арбитров после нескольких десятилетий отрицательного отбора.
За препятствование розыгрышу стандарта можно как в регби переносить мяч на 10 метров вперед, вполне достаточно. Да и многие другие правила оттуда же позаимствовать, ничего нового выдумывать не надо.
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Wasilij Petrow
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Идея временных удалений в принципе здравая, хотя, конечно, не странные 3 минуты за симуляцию (а если судья ошибся, и это не симуляция?). Бить с линии штрафной за любой тактический фол перебор, но сейчас тактические фолы, не наказуемые желтой, оказываются выгодны фолящим, а это непорядок. Тут я бы как раз ввел временное удаление, скажем, минут на 5.
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mootoo
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Барка постоянно в меньшинстве будет
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Roman Betenya
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Всё это реализуемо только на словах. Симуляцию боли никак не отличишь от боли настоящей, а про штрафной за тактический фол вообще идиотская мысль. Можно тогда играть по правилам, которые были у нас, когда мы учились во втором классе - вообще за любой фол давать пенальти :) Но за давление на арбитра действительно нужно ужесточать наказание, тут полностью согласен. Не помешало бы ввести правило, что подходить к нему могут только капитан и игроки, которые участвовали в эпизод - за объяснениями.
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PredatorMax
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Ответ Tubus7544
Это ты сейчас как футболист утверждаешь или как эксперт?
Так то отчасти он прав, по сути при ударе со штрафного с 17-18м бить можно только во вратарский угол, ибо стенку перебросить практически невозможно. В этом и сложность, меньше вариантов для направления удара.
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Bob Ganiev
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из за таких правил такие как матео лаос вообще могут персонально определять не победителей матчей, а победителей чемпионатов. главную проблему - судейских ошибок влияющие на исход матчей и сезона для команд даже ВАР не решает, ибо арбитры по своему желанию его тупо НЕ СМОТРЯТ.

а этот хочет еще больше прав для арбитров. нужны легальные приемы влияния сторон на игру.
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Bob Ganiev
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про чалленджеры тренерам на просмотр ВАР ни слова? всё понятно.
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Сергей Доплер
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Симуляцию эффективно наказывать после матча. 3 игры диквал автоматом и норм. Рецидивистов на 7 игр. Да, такое вводили (в Англии, вроде), но не выполняли строго. А надо бы.
Самое мерзкое, что есть в футболе -- симулянты, тянущие время.
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Greenwhite
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"Осмотр за пределами поля на 3 минуты" - на мой взгляд, это явно мимо. То есть если на футболисте реально сфолили, и он валяется от настоящего болевого шока, он ещё должен "отсидеть" 3 минуты? Как-то уж совсем в пользу провинившегося получается. А симулянтов это вряд ли остановит. Пока выйдут врачи, пока его оттащат за поле - всё равно в игре возникает пауза, а значит - симулянт добился своей цели.
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Сергей Ёкотин
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Ответ Schiaff1no
Идея с банами на время отличная, это и динамики добавит, и справедливости. Я бы еще добавил возможность ограниченное количество раз коллить тайм-аут и просмотр вар с разбором тренерам. Не доверяешь решению судьи, вместо махания руками и криков - тратишь попытки, которые потом могут понадобиться на разбор или медицинскую помощь твоему игроку.
А ещё неплохо было бы ввести чистое время игры.
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Tubus7544
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Ответ Седесим Куиндесимов
Проблема в том, что с 20-23 метров легче забить, чем с 17
Это ты сейчас как футболист утверждаешь или как эксперт?
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