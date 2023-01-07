3 минуты вне поля за симуляцию, опасный штрафной за тактический фол – как вам такие правила от немецкого судьи?
Радикально.
Немецкий арбитр Патрик Иттрих работает в Бундеслиге с 2016 года. В категорию топ-судей он не входит: ни разу не работал больше 14 матчей чемпионата за сезон, в еврокубках не судил. Внезапно он дал громкое интервью изданию FAZ.net, в котором предложил радикальные реформы футбольных правил.
Иттрих считает, что его нововведения сделают футбол чище и помогут в работе абритра. Так что же предлагает судья из Гамбурга?
За тактический фол в центре поля нужно назначать штрафной в 17 метрах от ворот
«Как часто мы тогда будем видеть такие фолы?». На всякий случай дадим определение: тактический фол – нарушение правил с целью срыва опасной контратаки еще на ранней стадии. Гвардиолу часто обвиняли в том, что он учит команду таким «умным фолам», но сам Пеп все обвинения отрицает.
И просто для понимания: 17 метров – граница штрафной.
Позже Иттрих специально уточнил в твиттере: «Штрафной в 17 метрах я предлагаю назначать, если в центре поля совершили тактический фол, а соперник помешал быстро его разыграть – например, выбил мяч или встал перед ним».
Если игрок катается по газону и просит доктора, то пригласите врачей и заставьте игрока уйти на осмотр за пределами поля на 3 минуты
«Как думаете, футболист быстро встанет на ноги?». Так Иттрих предлагает бороться с симуляциями.
Если игрок оскорбляет судью, то отправьте его на 10 минут остыть за пределами поля
«Пусть потренируется на велотренажере перед возвращением. Можем поучиться такому уважению у гандбола». Сейчас судья в теории может удалить футболиста за оскорбление (это даже прописано в правилах), но на практике опцией пользуются нечасто.
«Почему после решения арбитра окружают 10 человек? Бум-бум-бум – три красных карточки, играйте всемером против десяти»
Это предложение Иттриха поможет избежать давления на арбитров.
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Во время чемпионата мира Патрик работал экспертом на немецком телевидении и разбирал судейские решения. Например, он поддержал решение Орсато назначить пенальти за фол Ливаковича на Альваресе в полуфинале. И считал Марчиняка фаворитом на финал.
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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Stu Forster, Frederic Scheidemann
Например, как правильно было сказано, что если судью обматерили, то он может сам выписать предупреждения или удалить, и почему они этим сами не пользуются непонятно. Может ждут некую директиву из ФИФА.
Если обступили в 10 ом, ну и выпиши каждому по желтку, разве нет это в правилах, нечем разве это будет обосновать?
Про симуляцию это вообще смешно. После того, как игрок покинул поля, то он может на него возвратиться, только если арбитр разрешит ему появиться на поле. В правилах не сказано, про время за которое арбитр может принимать данное решение. Ну и продержи сам его 3 минуты в не газона, раз он симулирует и все это видят.
Про опасный штрафной - бред. Желтая карточка вполне себе сопоставимое событие, если сравнивать со штрафным в 17 метрах. В опроке играют 1-2 человека и если кто-то из низ будет сидеть на желтке с 20-30 минуты, то тут нужно просто начать играть через зону этого игрока по активнее. Наверняка у твоей команды будет больше шансов, чем один штрафной до конца игры.
И еще, если бить штрафной, то лучше метров с 23-25. с 17 метров очень тяжело ударить так, что бы мяч прошел по дуге через стенку в ворота. Это будет либо выше, либо слабо. Не знаю откуда отковыряли этого Иксперта.
Отличная идея. Команды вроде Атлетико так должны начинать с первой минуты в меньшинстве
Прямая красная за такие фолы - и через тур уже все отучатся их совершать
Удалять на 10 минут? До конца матча вполне хватает, но как пользуются этим правилом, так и в случае с 10 минутами будет, более того начнется тоже, что всегда, одним дал на 10, другим нет и т.д.
Единственное интересно предложение - это снизить количество тактических фолов. Ведь сфолив, нужно будет быстрее отходить от мяча, другая команда будет стараться быстрее разыграть. Это ускорит игру в атаку. Вот только придется вводить еще одну разметку, с границами, где попытка срыва быстрого розыгрыша будет приводить к штрафному в 17 метрах.
это игра многими мячами (раньше играли одним)
это запрет брать руками мяч от своего (раньше тянули по 15 минут отдавая мяч вратарю)
это, самый важный момент, три очка за победу
из важных это всё. Карточки и фамилии на футболках не в счёт.
а сегодня могут за сезон пять раз поменять правила игры рукой.
Отсюда и претензии к арбитрам, а они не виноваты, что трактовки меняют как трусы.
За препятствование розыгрышу стандарта можно как в регби переносить мяч на 10 метров вперед, вполне достаточно. Да и многие другие правила оттуда же позаимствовать, ничего нового выдумывать не надо.
а этот хочет еще больше прав для арбитров. нужны легальные приемы влияния сторон на игру.
Самое мерзкое, что есть в футболе -- симулянты, тянущие время.