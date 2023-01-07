3 минуты вне поля за симуляцию, опасный штрафной за тактический фол – как вам такие правила от немецкого судьи?

Радикально.

Немецкий арбитр Патрик Иттрих работает в Бундеслиге с 2016 года. В категорию топ-судей он не входит: ни разу не работал больше 14 матчей чемпионата за сезон, в еврокубках не судил. Внезапно он дал громкое интервью изданию FAZ.net, в котором предложил радикальные реформы футбольных правил.

Иттрих считает, что его нововведения сделают футбол чище и помогут в работе абритра. Так что же предлагает судья из Гамбурга?

За тактический фол в центре поля нужно назначать штрафной в 17 метрах от ворот

«Как часто мы тогда будем видеть такие фолы?». На всякий случай дадим определение: тактический фол – нарушение правил с целью срыва опасной контратаки еще на ранней стадии. Гвардиолу часто обвиняли в том, что он учит команду таким «умным фолам», но сам Пеп все обвинения отрицает.

И просто для понимания: 17 метров – граница штрафной.

Позже Иттрих специально уточнил в твиттере: «Штрафной в 17 метрах я предлагаю назначать, если в центре поля совершили тактический фол, а соперник помешал быстро его разыграть – например, выбил мяч или встал перед ним».

Если игрок катается по газону и просит доктора, то пригласите врачей и заставьте игрока уйти на осмотр за пределами поля на 3 минуты

«Как думаете, футболист быстро встанет на ноги?». Так Иттрих предлагает бороться с симуляциями.

Если игрок оскорбляет судью, то отправьте его на 10 минут остыть за пределами поля

«Пусть потренируется на велотренажере перед возвращением. Можем поучиться такому уважению у гандбола». Сейчас судья в теории может удалить футболиста за оскорбление (это даже прописано в правилах), но на практике опцией пользуются нечасто.

«Почему после решения арбитра окружают 10 человек? Бум-бум-бум – три красных карточки, играйте всемером против десяти»

Это предложение Иттриха поможет избежать давления на арбитров.

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Во время чемпионата мира Патрик работал экспертом на немецком телевидении и разбирал судейские решения. Например, он поддержал решение Орсато назначить пенальти за фол Ливаковича на Альваресе в полуфинале. И считал Марчиняка фаворитом на финал.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Stu Forster, Frederic Scheidemann