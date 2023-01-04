Шикарный гол Миранчука в первом матче года! Смотрите, как положил из-за штрафной

Россияне из топ-лиг шикарно начали 2023-й: Александр Головин забил уже в первый день, теперь в первом же матче года гол и у Алексея Миранчука.

У «Торино» дома больше получаса не получалось забить «Вероне» – последней команде Серии А, с конца первого тайма туринцы даже проигрывали. Пока не исполнил Миранчук.

Алексей получил мяч вскоре после командного отбора на чужой половине, движения партнеров вокруг не хватало – и россиянин решил действовать. В пару касаний сместился под левую ногу к центру и запустил рядом со штангой по красивой траектории.

Это был второй удар Миранчука в матче – в первом тайме он бил с похожей точки, но это была попытка завершить атаку с подбора, получилось намного проще для вратаря.

Гол Алексея принес «Торино» ничью – учитывая, что играли с главным аутсайдером, маловато. «Верона» сейчас набрала только седьмое очко после 16 туров и осталась последней, только сравнялась с «Кремонезе».

Пока главная задача туринцев – понять, как вообще играть в атаке. В этом матче главный тренер Иван Юрич пробовал довериться креативным полузащитникам – распределил впереди всех троих, обычно претендующих на два места в старте под форвардом: Миранчук забил, Никола Влашич собрал на себе много фолов, больше пытался сооружать для партнеров и в итоге за 90 минут ни разу не пробил сам, а Неманя Радонич, судя по всему, убедил меньше всех, потому что сразу после гола Миранчука был заменен на профильного нападающего Антонио Санабрию.

Сам Миранчук, судя по всему, вполне освоился в Турине – особенно много времени он проводит с Николой Влашичем. «Мы хорошие друзья с Алексеем. Всегда ходим обедать с моей женой и его девушкой. [Разговариваем] немного на русском, английском, итальянском. Мы миксуем», – говорил хорват.

• Гол «Вероне» – третий для Миранчука за «Торино». До этого забивал «Монце» (2:1) и «Милану» (2:1) – голы Алексея помогают набирать очки, все они в плотных матчах. Еще есть голевой пас с «Удинезе».

• Миранчук – второй бомбардир «Торино» в Серии А-2022/23. Больше голов только у Николы Влашича – четыре. Во время ЧМ Алексей участвовал в товарищеских матчах – и даже принес победу над «Эспаньолом» (1:0). Тоже приложился из-за штрафной.

У «Торино» дальше плотный календарь: в воскресенье выездной матч с «Салернитаной», ровно через неделю – кубковая игра против «Милана» и через три дня «Специя» снова в Серии А.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino / Stringer; globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency