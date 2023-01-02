«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье. Без дисквалифицированного Неймара и отдыхающего Месси
«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне: парижане приехали в гости к своему главному преследователю «Лансу» – и получили 1:3.
Причем единственный гол лидера, который забил Юго Экитик, получился спорным: кипер Брис Самба поймал мяч двумя руками после прострела, а Экитик выбил у него мяч и спокойно закатил в пустые.
Вратарь схватил мяч двумя руками, но видеосудьи не посчитали это владением. И засчитали гол. Очень спорное решение.
Впрочем, пропущенный гол не сбил настрой «Ланса»: еще до перерыва он снова вышел вперед, а в начале второго тайма добавил третий гол. Так и закончили.
• «ПСЖ» проиграл впервые в сезоне в Лиге 1 (в топ-5 осталась только одна команда без поражений в сезоне – «Наполи»). Таким образом, прервалась яркая серия «Парижа» при Кристофе Гальтье – 23 матча без поражений во всех турнирах (19 побед и 4 ничьих).
• Неприятный результат омрачил достижение Марко Верратти – эта игра стала для него 400-й за «ПСЖ». Он всего в 35 матчах от рекордсмена – Жана-Марка Пилоржа, который играл за парижский клуб в 1975-1989 годах.
• «Ланс» продолжает приятно удивлять: команда Франка Эса сократила отставание от лидера до четырех очков. Пока она очень качественно навязывает борьбу «ПСЖ».
• В матче против главного конкурента у Гальтье был ограниченный выбор в атаке: Неймар пропускал игру после удаления в матче со «Страсбуром», а Лео Месси все еще празднует победу на ЧМ в Аргентине. Так что из тройки суперзвезд был только Килиан Мбаппе, но у него игра не сложилась: всего дважды пробил по воротам, совершил две удачные обводки из девяти и совсем не обострял – сделал только одну передачу в финальную треть.
Хотя болельщики «Ланса» перед матчем устроили ему овацию – а вот остальных игроков «ПСЖ» освистали. Кажется, Килиану это не помогло.
Кстати, что там с Месси? Когда вернется?
Весь конец декабря Лео праздновал победу сборной Аргентины на чемпионате мира. Клуб дал ему отдых до 1 января включительно.
«Он приедет и присоединится к команде 2 или 3 января, – говорил Гальтье. – У него будет возможность вернуться к игре, когда он отдохнет 13-14 дней».
Следующий матч «ПСЖ» 6 января – в Кубке против «Шатору». А матчей Лиги 1 не будет до 11 января, когда парижане примут «Анжер».
- Дата проведения
- 1 января, 22.45, «Болларт-Делелис»
- Голы:
- 1:0 – 5 Франковски, 1:1 – 8 Экитик, 2:1 – 28 Опенда, 3:1 – 47 Клод-Морис.
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Ланс –
Самба, Гради, Данзо, Медина, Айдара, Франковски, Фофана (Поремба, 90), Абдул-Самед, Сотока, Клод-Морис (Онана, 73), Опенда (Саид, 73).
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ПСЖ –
Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Хакими, Данилу Перейра (Сарабия, 58), Верратти, Фабиан Руис (Витинья, 58), Солер (Гарби, 78), Мбаппе, Экитик (Заир-Эмери, 73).
- Предупреждения:
- Абдул-Самед (41), Гради (45), Хакими (45), Гарби (88), Верратти (90).
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol; globallookpress.com/IMAGO/Federico Pestellini
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