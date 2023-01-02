«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье. Без дисквалифицированного Неймара и отдыхающего Месси

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне: парижане приехали в гости к своему главному преследователю «Лансу» – и получили 1:3.

Причем единственный гол лидера, который забил Юго Экитик, получился спорным: кипер Брис Самба поймал мяч двумя руками после прострела, а Экитик выбил у него мяч и спокойно закатил в пустые.

Вратарь схватил мяч двумя руками, но видеосудьи не посчитали это владением. И засчитали гол. Очень спорное решение.

Впрочем, пропущенный гол не сбил настрой «Ланса»: еще до перерыва он снова вышел вперед, а в начале второго тайма добавил третий гол. Так и закончили.

• «ПСЖ» проиграл впервые в сезоне в Лиге 1 (в топ-5 осталась только одна команда без поражений в сезоне – «Наполи»). Таким образом, прервалась яркая серия «Парижа» при Кристофе Гальтье – 23 матча без поражений во всех турнирах (19 побед и 4 ничьих).

• Неприятный результат омрачил достижение Марко Верратти – эта игра стала для него 400-й за «ПСЖ». Он всего в 35 матчах от рекордсмена – Жана-Марка Пилоржа, который играл за парижский клуб в 1975-1989 годах.

• «Ланс» продолжает приятно удивлять: команда Франка Эса сократила отставание от лидера до четырех очков. Пока она очень качественно навязывает борьбу «ПСЖ».

• В матче против главного конкурента у Гальтье был ограниченный выбор в атаке: Неймар пропускал игру после удаления в матче со «Страсбуром», а Лео Месси все еще празднует победу на ЧМ в Аргентине. Так что из тройки суперзвезд был только Килиан Мбаппе, но у него игра не сложилась: всего дважды пробил по воротам, совершил две удачные обводки из девяти и совсем не обострял – сделал только одну передачу в финальную треть.

Хотя болельщики «Ланса» перед матчем устроили ему овацию – а вот остальных игроков «ПСЖ» освистали. Кажется, Килиану это не помогло.

Кстати, что там с Месси? Когда вернется?

Весь конец декабря Лео праздновал победу сборной Аргентины на чемпионате мира. Клуб дал ему отдых до 1 января включительно.

«Он приедет и присоединится к команде 2 или 3 января, – говорил Гальтье. – У него будет возможность вернуться к игре, когда он отдохнет 13-14 дней».

Следующий матч «ПСЖ» 6 января – в Кубке против «Шатору». А матчей Лиги 1 не будет до 11 января, когда парижане примут «Анжер».

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol; globallookpress.com/IMAGO/Federico Pestellini