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«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье. Без дисквалифицированного Неймара и отдыхающего Месси

Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Ланс Ланс
судьи
Юго Экитик Юго Экитик
лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне: парижане приехали в гости к своему главному преследователю «Лансу» – и получили 1:3.

Причем единственный гол лидера, который забил Юго Экитик, получился спорным: кипер Брис Самба поймал мяч двумя руками после прострела, а Экитик выбил у него мяч и спокойно закатил в пустые.

Вратарь схватил мяч двумя руками, но видеосудьи не посчитали это владением. И засчитали гол. Очень спорное решение.

Впрочем, пропущенный гол не сбил настрой «Ланса»: еще до перерыва он снова вышел вперед, а в начале второго тайма добавил третий гол. Так и закончили.

• «ПСЖ» проиграл впервые в сезоне в Лиге 1 (в топ-5 осталась только одна команда без поражений в сезоне – «Наполи»). Таким образом, прервалась яркая серия «Парижа» при Кристофе Гальтье – 23 матча без поражений во всех турнирах (19 побед и 4 ничьих).

• Неприятный результат омрачил достижение Марко Верратти – эта игра стала для него 400-й за «ПСЖ». Он всего в 35 матчах от рекордсмена – Жана-Марка Пилоржа, который играл за парижский клуб в 1975-1989 годах. 

• «Ланс» продолжает приятно удивлять: команда Франка Эса сократила отставание от лидера до четырех очков. Пока она очень качественно навязывает борьбу «ПСЖ».

• В матче против главного конкурента у Гальтье был ограниченный выбор в атаке: Неймар пропускал игру после удаления в матче со «Страсбуром», а Лео Месси все еще празднует победу на ЧМ в Аргентине. Так что из тройки суперзвезд был только Килиан Мбаппе, но у него игра не сложилась: всего дважды пробил по воротам, совершил две удачные обводки из девяти и совсем не обострял – сделал только одну передачу в финальную треть.

Хотя болельщики «Ланса» перед матчем устроили ему овацию – а вот остальных игроков «ПСЖ» освистали. Кажется, Килиану это не помогло.

Кстати, что там с Месси? Когда вернется?

Весь конец декабря Лео праздновал победу сборной Аргентины на чемпионате мира. Клуб дал ему отдых до 1 января включительно. 

«Он приедет и присоединится к команде 2 или 3 января, – говорил Гальтье. – У него будет возможность вернуться к игре, когда он отдохнет 13-14 дней».

Следующий матч «ПСЖ» 6 января – в Кубке против «Шатору». А матчей Лиги 1 не будет до 11 января, когда парижане примут «Анжер».

Ланс – ПСЖ 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
1 января, 22.45, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Франковски, 1:1 – Экитик, 2:1 – 28 Опенда, 3:1 – 47 Клод-Морис.
ЛансСамба, Гради, Данзо, Медина, Айдара, Франковски, Фофана (Поремба, 90), Абдул-Самед, Сотока, Клод-Морис (Онана, 73), Опенда (Саид, 73).
ПСЖДоннарумма, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Хакими, Данилу Перейра (Сарабия, 58), Верратти, Фабиан Руис (Витинья, 58), Солер (Гарби, 78), Мбаппе, Экитик (Заир-Эмери, 73).
Предупреждения:
Абдул-Самед (41), Гради (45), Хакими (45), Гарби (88), Верратти (90).

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol; globallookpress.com/IMAGO/Federico Pestellini

14 комментариев

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Максим Смирнов
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Гном зато в росарио веселиться 🤣🤣🤣 катарский мешок отпинали
так чемпиону мира можно и повеселиться, все равно ПСЖ чемп выиграет. а твой Динамо Киев сколько раз в этом розыгрыше еврокубков выиграл, чeпyш?😂
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Ответ Football poet
Я думаю теперь все понимают насколько Неймар и Месси выше уровнем по футбольному таланту, чем Мбаппе, я не про ГОЛЫ, а именно про умение обращения с мячом в целом. Мбаппе все-таки это не тот человек, который может создать гол из ничего, без пространства для его рывков и скорости он сразу затухает
Мбаппе сильнее меси, который появляется в Росарио чаще, чем в Париже. В предыдущих матчах с Лансом именно Мбаппе выходил со скамейки спасать команде очко, пока твой меси порол моменты привозил голы.
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Меси дважды играл против Ланса и ни разу не побеждал, запомнился только привозом на свои ворота. Если и есть причина поражения, то уж точно не в его отсутствии. И у Ланса пока тоже всего одно поражение в сезоне.
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Я Антиспартаковец
А за какие заслуги карла получил отдых, а Мбаппе нет?
Про карлу сказать не могу, а Месси сам решает, сколько ему отдыхать и когда играть. Шейхи лишь покорно подчиняются его решениям.
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erabog@icloud.com
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Агаа! Вот видите, вот и ваш Леонеля Месси, отдыхает, а его команда страдает. А вот Роналду бы точно был бы на матче
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113k
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Ответ Football poet
Пойми, мой комментарий не про этот матч в целом, я именно сделал акцент на общем их футбольном таланте, и у Месси с Неймаром явно он выше, Мбаппе тоже супер игрок, но он ограничен в своих возможностях, то есть когда ему негде использовать свою скорость, то с места он ничего не может придумать толкого, очень много таких матчей было, на том же ЧМ по сути когда его Англия и Марокко закрыли, он был бледной тенью себя, это, кстати было и проблемой Бейла всегда, что без пространства для своей скорости он терялся сразу. Весь мой посыл просто в том, что он не игрок не их калибра
8:2
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Пилипенко Дмитрий
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Гном зато в росарио веселиться 🤣🤣🤣 катарский мешок отпинали
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ZamoRano
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Ответ Football poet
Я думаю теперь все понимают насколько Неймар и Месси выше уровнем по футбольному таланту, чем Мбаппе, я не про ГОЛЫ, а именно про умение обращения с мячом в целом. Мбаппе все-таки это не тот человек, который может создать гол из ничего, без пространства для его рывков и скорости он сразу затухает
Первый гол Аргентине 4 года назад он создал из ничего.
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chouchou
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Ответ Я Антиспартаковец
А за какие заслуги карла получил отдых, а Мбаппе нет?
Мбаппе сам не захотел отдыхать, вернулся раньше времени , еще и Хакими не дал отдохнуть..
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Football poet
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Ответ KMMDP
Слушай, ну вот правда не стоит по одному матчу такие выводы делать. Я думаю ты, как и я, ровно такие же сообщения о Месси условном миллион раз видал после неудачных матчей.
Пойми, мой комментарий не про этот матч в целом, я именно сделал акцент на общем их футбольном таланте, и у Месси с Неймаром явно он выше, Мбаппе тоже супер игрок, но он ограничен в своих возможностях, то есть когда ему негде использовать свою скорость, то с места он ничего не может придумать толкого, очень много таких матчей было, на том же ЧМ по сути когда его Англия и Марокко закрыли, он был бледной тенью себя, это, кстати было и проблемой Бейла всегда, что без пространства для своей скорости он терялся сразу. Весь мой посыл просто в том, что он не игрок не их калибра
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KMMDP
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Ответ Football poet
Я думаю теперь все понимают насколько Неймар и Месси выше уровнем по футбольному таланту, чем Мбаппе, я не про ГОЛЫ, а именно про умение обращения с мячом в целом. Мбаппе все-таки это не тот человек, который может создать гол из ничего, без пространства для его рывков и скорости он сразу затухает
Слушай, ну вот правда не стоит по одному матчу такие выводы делать. Я думаю ты, как и я, ровно такие же сообщения о Месси условном миллион раз видал после неудачных матчей.
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Football poet
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Я думаю теперь все понимают насколько Неймар и Месси выше уровнем по футбольному таланту, чем Мбаппе, я не про ГОЛЫ, а именно про умение обращения с мячом в целом. Мбаппе все-таки это не тот человек, который может создать гол из ничего, без пространства для его рывков и скорости он сразу затухает
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Йозе_Марино
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Ланс не дал умереть интриге в чемпионате. Молодцы!
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Я Антиспартаковец
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А за какие заслуги карла получил отдых, а Мбаппе нет?
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