Криштиану уехал на Восток, Суарес в «Гремио», Гакпо в «Ливерпуле» – здесь трансферы зимы-2023

Пиняев и Глушенков тоже в списке.

В топ-лигах официально открылось зимнее трансферное окно. Изучим, какие переходы уже успели провернуть клубы.

Криштиану Роналду – в «Аль-Наср», бесплатно

После скандального интервью Пирсу Моргану Криштиану и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт. Роналду тренировался на базе мадридского «Реала», но лучшее предложение 5-кратный обладатель «Золотого мяча» получил от саудовского «Аль-Насра». Пишут, что за сезон на Ближнем Востоке португалец заработает 200 млн евро (90 из них – гарантированная зарплата, остальное – рекламные бонусы).

Коди Гакпо – из ПСВ в «Ливерпуль», 42 млн евро

Юрген Клопп пытается спасти сезон покупкой очередного игрока атаки. Звезду чемпионата мира и одного из лидеров Европы по результативным действиям выкупили за 42 млн евро, но сумма может дорасти до 50 с учетом бонусов.

Хотя пока кажется, что покупка центрального полузащитника – более актуальный вопрос для «Ливерпуля».

Давид Датро Фофана – из «Мольде» в «Челси», 12 млн евро

В «Челси» должен быть ивуарийский нападающий – возможно, именно так подумал Тодд Боули и подписал 20-летнего форварда из «Мольде». Между прочим, Давид Фофана идет на 14 месте в гонке за «Золотой бутсой». Поговаривали, что новичка отдадут в аренду, но могут и оставить – вариантов в атаке у Грэма Поттера не так уж много.

Матеус Кунья – из «Атлетико» в «Вулверхэмптон», аренда

Пару сезонов назад у «Вулверхэмптона» была одна из самых интересных атак в АПЛ – пара Рауль Хименес и Диогу Жота забивала много и на разный вкус. Но португалец ушел в «Ливерпуль», а Хименес по-настоящему не вернулся после травмы головы. Летом попытались решить вопрос с помощью гиганта Саши Калайджича, но он сломался в первом же матче.

Зимой взяли бразильского Матеуса Кунью из «Атлетико», которого Симеоне купил полтора года назад за 30 млн. В этом сезоне у бразильца гордые 0 голов в 17 матчах. Если Кунья выполнит определенные условия, то «Вулвз» выкупят 23-летнего форварда за 50 млн евро.

Лоик Баде – из «Ренна» в «Севилью», аренда

«Севилья» встретила 2023-й в зоне вылета. В поисках решения проблем в обороне спортивный директор Мончи по привычке отправился во Францию и привез 22-летнего защитника «Ренна» Лоика Баде. Забавно, но в последний день летнего окна Баде арендовал «Ноттингем Форест», но за английскую команду у Лоика не было ни минуты.

Сесар Монтес – из «Монтеррея» в «Эспаньол», 8 млн евро

«Эспаньол» тоже близок к зоне вылета, поэтому тоже усилил оборону. Из Мексики выцепили 25-летнего гиганта Сесара Монтеса – парень отыграл все три матча сборной на ЧМ-2022 и даже сделал голевой пас против Саудовской Аравии.

Лукас Перес – из «Кадиса» в «Депортиво», 1 млн евро

Лучший бомбардир «Кадиса» в этом сезоне уехал в третий дивизион. Еще и заплатил половину суммы трансфера из своего кармана. Все ради любимого «Депоритво», который скатывается все ниже. Лукас Перес хочет помочь команде вернуться хотя бы в Сегунду. Вот это преданность!

Ола Сольбаккен – из «Буде-Глимт» в «Рому», бесплатно

В прошлом году норвежский нападающий трижды забил «Роме» в Лиге Конференций. Сейчас у 24-летнего игрока закончился контракт – и Жозе Моуринью подсуетился, забрав Олу к себе. Сольбаккен может играть и справа в атаке, и вторым форвардом в центре.

Гильермо Очоа – из «Америки» в «Салернитану», бесплатно

Еще одна попытка мексиканского вратаря сделать карьеру в Европе. «Салернитане» срочно нужен вратарь – основной кипер Луиджи Сепе вылетел на значительное время. А тут как раз Очоа оказался свободным агентом.

Франческо Капуто – из «Сампдории» в «Эмполи», аренда

Летом Капуто сменил «Сассуоло» на «Сампдорию» – генуэзский клуб заплатил за 35-летнего нападающего 3,5 млн евро. В перспективном форварде видели замену 39-летнему Куальярелле. Но не пошло: 1 гол в 15 турах – и вот Капуто возвращается в «Эмполи», из которого пару лет назад уходил как раз в «Сассуоло».

Сэм Ламмерс – из «Аталанты» в «Сампдорию», аренда

Замену Капуто нашли тоже в «Эмполи» – именно там Ламмерс провел полсезона в аренде. Спасать «Сампу» будет еще один нападающий, у которого 1 гол в сезоне. Зато в прошлом году 25-летний голландец победил в Лиге Европы с «Айнтрахтом» (и забил 2 гола).

Доменико Кришито – из «Торонто» в «Дженоа», бесплатно

Кришито летом уехал доигрывать в Канаду, но быстро понял, что жить без «Дженоа» не может – для Доменико это уже 5-й заход в родную команду. Теперь надо вернуть клуб в Серию А.

Каспер Дольберг – из «Ниццы» в «Хоффенхайм», аренда

Дольберг чудесно съездил в «Севилью» в аренду на полгода – 8 матчей и 0 голов. Неудивительно, что зимой датчанина вернули назад. Новая попытка перезапустить карьеру – в «Хоффенхайме». В Германии Каспер еще не играл.

Кевен Шлоттербек – из «Фрайбурга» в «Бохум», аренда

Не путайте Кевена с братом Нико из «Боруссии». Шлоттербек-старший совсем выпал из состава второй команды Бундеслиги (12 минут за «Фрайбург»), поэтому поехал спасать худшую защиту Германии (36 пропущенных в 15 турах).

Деян Ловрен – из «Зенита» в «Лион», 2 млн евро

Хорват удачно съездил на чемпионат мира и напомнил о себе в Европе. Контракт с «Зенитом» у Ловрена заканчивался летом, но «Лиону» Лорана Блана срочно потребовался опытный боец в центр защиты – и они вернули Деяна уже в январе. Напомним, хорват играл в «Лионе» с 2010 по 2013 годы.

Сергей Пиняев и Максим Глушенков – из «Крыльев Советов» в «Локомотив», 5,2 млн евро

Пока главный зимний переход РПЛ. «Локомотив» отказался от немецкого пути, но не от ставки на молодежь. В перспективных «Крыльях» взяли сразу двух игроков в атаку – Пиняева и Глушенкова. За каждого заплатили по 2,6 млн евро. Интересно, раскроются ли парни в новом клубе.

Владимир Сычевой – из «Оренбурга» в «Крылья Советов», 1,35 млн евро

Лучший бомбардир РПЛ должен заменить и Пиняева, и Глушенкова. За Сычевого заплатили 100 млн рублей. Сам футболист сразу после трансфера сменил фамилию – теперь он Писарский.

Илья Лантратов – из «Химок» в «Локомотив», 200 тысяч евро

Основной вратарь «Химок» последних лет потерял место в основе при Спартаке Гогниеве. Лантратов тащил всегда, но тренер требовал разыгрывать мяч коротко. «Локо» платит 200 тысяч евро – и надеется, что 27-летний кипер будет тащить и у них.

Алексей Каштанов – из «Родины» в «Урал», 500 тысяч евро

Нападающий раскрылся у Гончаренко и оформил 6+8 в 21 матче за «Урал» в этом сезоне. Выкуп аренды зимой стал логичным шагом.

Юрий Журавлев – из «Ахмата» в «Торпедо», 1,2 млн евро

Журавлева брали летом из «Уфы» за 1 млн евро. У Андрея Талалаева 26-летний защитник был основным, но с приходом Сергея Ташуева присел на скамейку. Поэтому «Ахмат» охотно согласился продать игрока в тонущее «Торпедо» – еще и остались в плюсе на 200 тысяч.

Тин Едвай – из «Локомотива» в «Аль-Айн», аренда за 200 тысяч евро

Еще один хорватский защитник уехал из РПЛ. Едвай будет в ОАЭ как минимум до 30 июня 2023-го – хотя говорили, что он может даже приостановить контракт.

Айртон – из «Спартака» во «Фламенго», 7 млн евро

Бразильский защитник уехал на родину еще в марте. В местном топ-клубе Айртон быстро стал основным – и в декабре его выкупили за 7 млн. По нынешним меркам – неплохо. «Спартак» брал игрока за те же 7 млн.

Томоки Ивата – из «Йокогамы» в «Селтик», аренда

Японцы были хороши на ЧМ-2022, но Ивата не был в сборной. Зато 25-летний опорник стал MVP последнего чемпионата Японии. А тренер «Селтика» Эндж Постекоглу явно питает к японцам самые теплые чувства – Томоки стал уже шестым игроком из этой страны в составе чемпионов Шотландии.

Урош Спайич – в «Црвену Звезду», бесплатно

Летом защитник остался без клуба: «Касымпаша» не продлила контракт с сербом, получившим серьезную травму. После полугодичного простоя набирать форму бывший защитник «Краснодара» будет в родной «Црвене Звезде».

Луис Суарес – из «Насьоналя» в «Гремио», бесплатно

Уругвайский нападающий провел интересные полгода. Вернулся в родной «Насьональ», съездил со сборной на ЧМ-2022, а теперь переехал в бразильский «Гремио». Там его ждет хороший знакомый Лукас Лейва – вместе играли в «Ливерпуле».

Свободные агенты на рынке – кого подпишут?

Ближе к зиме клубы отпустили свободными агентами несколько заметных игроков. Кто сейчас доступен на рынке:

Лорис Кариус (играл за «Ньюкасл»), Дэйли Блинд (играл за «Аякс»), Иско (играл за «Севилью»), Артем Дзюба (играл за «Адану Демирспор»), Ярослав Ракицкий (играл за «Адану Демирспор») Саломон Рондон (играл за «Эвертон»), Игорь Смольников (играл за «Торпедо»), Юрген Локадия (играл за «Персеполис»), Хуан Кинтеро (играл за «Шенжень»), Стивен Колкер (играл за «Фатих Карагюмрюкспор»), Макс Крузе (играл за «Вольфсбург»).

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN globallookpress.com/Tom Weller/dpa , Marius Simensen/Keystone Press Agency , Mutsu Kawamori/AFLO , Lagencia/Keystone Press Agency , Joaquin Corchero/Keystone Press Agency , Augusto Casasoli/XinHua , IMAGO/Fotoagenzia , Claudio Grassi/Keystone Press Agency , Maurizio Borsari/AFLO , Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency , Panoramic/Keystone Press Agency , IMAGO/Revierfoto , Frank Hoermann/SVEN SIMON , Edgar Breshchanov/Global Look Press , Павел Кашаев/Global Look Press , Carlos Pereyra/Keystone Press Agency , Kenichiro Ogane/AFLO; Gettyimages.ru/ Masashi Hara / Stringer ; РИА Новости/Алексей Куденко ; fclm.ru ; fcufa.pro ; fcorenburg.ru