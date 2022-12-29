Легендарность Пеле – в одном редком фото

Карьера Пеле – череда великих событий (как следствие, и фотографий), но есть один снимок, который идеально ловит легендарность Короля футбола.

«Сегодня мы не работаем, потому что идем смотреть на Пеле» – сообщение у старого театра Анда в Гвадалахаре, Мексика, во время ЧМ-1970.

Бразилия тогда выиграла чемпионат мира.

Пеле сделал это в третий раз – он до сих пор остается единственным игроком в истории с тремя победами.

В финале Бразилия победила Италию 4:1, Пеле открыл счет в матче. Всего на турнире он забил четыре гола.

Это был его последний чемпионат мира.

Фото: twitter.com/SantosFC; East News/AP Photo