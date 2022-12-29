Легендарность Пеле – в одном редком фото
Карьера Пеле – череда великих событий (как следствие, и фотографий), но есть один снимок, который идеально ловит легендарность Короля футбола.
«Сегодня мы не работаем, потому что идем смотреть на Пеле» – сообщение у старого театра Анда в Гвадалахаре, Мексика, во время ЧМ-1970.
Бразилия тогда выиграла чемпионат мира.
Пеле сделал это в третий раз – он до сих пор остается единственным игроком в истории с тремя победами.
В финале Бразилия победила Италию 4:1, Пеле открыл счет в матче. Всего на турнире он забил четыре гола.
Это был его последний чемпионат мира.
Пеле умер. Он очень сильно болел
Фото: twitter.com/SantosFC; East News/AP Photo
Блестящий матч тогда выдали Пеле, Ривелино, Жерсон...
Я смотрел его в записи, конечно, гораздо позже.
https://youtu.be/3_PexD_jmcQ
Земля пухом, король!
отдают дань памяти, вспоминают знаковые моменты, так принято в культуре, что тут странного или неправильного