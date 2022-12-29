Вы это видели?
Блог

Легендарность Пеле – в одном редком фото

Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Пеле Пеле
Футбол Футбол

Карьера Пеле – череда великих событий (как следствие, и фотографий), но есть один снимок, который идеально ловит легендарность Короля футбола. 

«Сегодня мы не работаем, потому что идем смотреть на Пеле» – сообщение у старого театра Анда в Гвадалахаре, Мексика, во время ЧМ-1970. 

Бразилия тогда выиграла чемпионат мира. 

Пеле сделал это в третий раз – он до сих пор остается единственным игроком в истории с тремя победами. 

В финале Бразилия победила Италию 4:1, Пеле открыл счет в матче. Всего на турнире он забил четыре гола. 

Это был его последний чемпионат мира.

Пеле умер. Он очень сильно болел

Фото: twitter.com/SantosFC; East News/AP Photo

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D-eisler@yandex.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Так все же великие ушли – и ничего. Живут!" М.М. Жванецкий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bel01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ igls54
Первый чемпионат мира за которым следил сознательно, как раз и был в 1970-м. Помню коллективный просмотр финала в актовом зале пионерлагеря. Наши уже отлетели от Уругвая к тому времени, поэтому все дружно болели за Пеле и его волшебную Бразилию
И она не подвела тогда.
Блестящий матч тогда выдали Пеле, Ривелино, Жерсон...
Я смотрел его в записи, конечно, гораздо позже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sievra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот что всегда удивляло в Пеле (с учетом того, что его игру я, разумеется, не застал) - так это его лицо. В этом году он выглядел ровно также, как тут на фото 70-го года. Такое чувство, что и в младенчестве не сильно отличался, в любом возрасте узнаваем и ни с кем его не перепутать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pq
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Антиспартаковец
Нет, мы не должны делать из смертей символы, если эта смерть произошла вот при таких обстоятельствах. Мы должны мыслить рационально. Пеле умер для мира не сегодня. а когда из футбола ушел.
Мы должны мыслить рационально там, где это возможно и необходимо, но полностью отменять такие, условно говоря, ритуалы, во-первых невозможно, а во-вторых неправильно, по-моему. Это та же логика что "зачем праздновать новый год, просто земля облетела вокруг солнца еще раз". Ну типа да, но это просто хороший повод для праздника, определенных действий, мыслей, воспоминаний - как и в случае официальной биологической смерти выдающегося человека
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nolan_90
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пеле - один из тех немногих, кому футбол обязан своей популярностью, а следовательно Пеле обязаны как и футболисты, так и мы - болельщики. Абсолютное большинство из нас никогда не видело его игры, но его заслуга в том, что мы любим футбол огромна.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кабан галльский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Антиспартаковец
Ну, этот сайт, потоки новостей, комменты, какие-то признания ему в любви внезапные. Дань памяти можно отдавать вне зависимости от того, умер он или нет.
Потому что Пеле знаковая и культовая личность в истории футбола. Представьте что будет, если умрет Стивен Спилберг или Мартин Скорсезе? Как вы думаете, мир кинематографа промолчит или будет вспоминать их вклад в киноискусство? Когда умирает культовая личность для какой-либо сферы спорта, культуры, политики и т.д. это служит моментом для воспевания их величия и вклада.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Первый чемпионат мира за которым следил сознательно, как раз и был в 1970-м. Помню коллективный просмотр финала в актовом зале пионерлагеря. Наши уже отлетели от Уругвая к тому времени, поэтому все дружно болели за Пеле и его волшебную Бразилию
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Антиспартаковец
Но он же умер в 82.
умирают не от возраста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Антиспартаковец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pq
по-моему странно было бы, если бы этого не было. вся культура состоит из подобных символических действий, которые если вдуматься иррациональны. странно обращать внимание именно на этот случай как на какой-то вопиюще лицемерный
Нет, мы не должны делать из смертей символы, если эта смерть произошла вот при таких обстоятельствах. Мы должны мыслить рационально. Пеле умер для мира не сегодня. а когда из футбола ушел.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ketanest
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
RIP
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pq
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Антиспартаковец
Ну, этот сайт, потоки новостей, комменты, какие-то признания ему в любви внезапные. Дань памяти можно отдавать вне зависимости от того, умер он или нет.
по-моему странно было бы, если бы этого не было. вся культура состоит из подобных символических действий, которые если вдуматься иррациональны. странно обращать внимание именно на этот случай как на какой-то вопиюще лицемерный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Антиспартаковец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ #SharkTeam
а если болеют и умирают в 20 это своя смерть или нет?
Но он же умер в 82.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Антиспартаковец
Я считаю высшим проявлением лицемерия проливать потоки слез о Пеле. Он умер СВОЕЙ СМЕРТЬЮ в 80 с чем-то лет. В этом нет ничего экстраординарного и трагического. Для мира футбола это не меняет ничего, потому что он закончил играть в футбол больше 40 лет назад.
а если болеют и умирают в 20 это своя смерть или нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Антиспартаковец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pq
а кто-то это делает что ли. отдают дань памяти, вспоминают знаковые моменты, так принято в культуре, что тут странного или неправильного
Ну, этот сайт, потоки новостей, комменты, какие-то признания ему в любви внезапные. Дань памяти можно отдавать вне зависимости от того, умер он или нет.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silent2006
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сегодня мы не работаем, потому что смотрим лучшие голы Пеле

https://youtu.be/3_PexD_jmcQ

Земля пухом, король!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anfield-1884
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Год заканчивается в миноре
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pq
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Антиспартаковец
Я считаю высшим проявлением лицемерия проливать потоки слез о Пеле. Он умер СВОЕЙ СМЕРТЬЮ в 80 с чем-то лет. В этом нет ничего экстраординарного и трагического. Для мира футбола это не меняет ничего, потому что он закончил играть в футбол больше 40 лет назад.
а кто-то это делает что ли.

отдают дань памяти, вспоминают знаковые моменты, так принято в культуре, что тут странного или неправильного
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Антиспартаковец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йозе_Марино
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пеле=футбол
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex_V69
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Покойся с миром, Король!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
niceman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
:~(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий