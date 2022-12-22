14-летний форвард «Милана» забивает 5,5 гола за игру. Что о нем нужно знать?

Спустя несколько дней после ЧМ-2022 футбол переключился в клубный режим. Яркая новость: 14-летний парень из «Милана» был включен в состав команды U-19 и забил два гола в товарищеской игре.

Тот самый игрок, забивший 483 гола за 87 матчей в юниорских командах «Милана». Что это за футболист?

Он уже чемпион в составе «Милана» и играет за сборную Италии

Парня зовут Франческо Камарда, он родился весной 2008 года. Амплуа – центральный нападающий. Уже есть свой профиль на Transfermarkt.

В твиттере журналиста Франческо Пагани осенью 2021-го приводилась статистика голов Камарды по прошлым сезонам:

• 2017/18: 247 голов в 40 играх;

• 2018/19: 172 гола в 31 игре;

• 2019/20: 64 гола в 16 играх.

Итого: 483 гола в 87 играх, в среднем – по 5,5 за матч. Но здесь важно уточнить, что матчи сильно различались по сложности и не все из них были 11 на 11.

Чуть больше фактов:

• Известно, что в 13-летнем возрасте Камарда привлекался к матчам за «Милан» среди игроков до 15 лет, где, например, играл сын Кларенса Зеедорфа.

• В прошлом сезоне он стал чемпионом Италии в команде U-15. Приятное воспоминание – хет-трик «Интеру», но главное – золотой гол «Фиорентине». Последний раз до этого «Милан» U-15 становился чемпионом в 2010 году (и того успеха пришлось ждать с 1992-го).

• Сейчас Камарда, согласно официальному сайту «Милана», играет в команде U-16. Там он – единственный 2008-го года рождения.

• По состоянию на декабрь 2022-го «Милан» U-16 возглавляет таблицу своего дивизиона с восемью победами в девяти матчах. Единственное поражение было совсем неприятным – от «Интера».

Зато Камарда – лучший бомбардир команды с 11 голами. В последнем туре миланцы забили семь «Зюйдтиролю», а начался разгром с мяча Камарды. Заодно и Зеедорф забил во втором тайме. Сезон возобновится в конце января.

• Согласно Transfermarkt, Камарда сыграл матч и за команду U-17 – еще в сентябре. Провел 66 минут и получил желтую карточку, а «Милан» уступил «Читтаделле».

• Команду U-19 тренирует Иньяцио Абате – он позвал Камарду сыграть в товарищеском матче против клуба из низшего дивизиона «Солбиатезе». В итоге «Милан» выиграл 4:2, Камарда оформил дубль.

• Он уже знает, что такое играть за сборную Италии – неоднократно выступал в юношеской команде U-15. Памятен хет-трик в ворота Латвии, а мог быть и покер – помешала перекладина. В середине декабря Камарда сыграл два матча за итальянскую U-16 против австрийцев – выходил и в старте, и на замену.

Восхищаясь мощной статистикой, журналист Пагани при этом вспомнил примеры, когда подростки-бомбардиры не оправдали надежд: Портильо в «Реале» и Кркич в «Барселоне», которые тоже выдавали несравнимый уровень в детских командах, но не заиграли в главной.

Параллели проводились и с Хашимом Мастуром. Марокканец разрывал в молодежных командах «Милана», но за всю взрослую карьеру не наиграл и 50 матчей. Он рухнул в Серию С, а с лета 2021-го целый год не мог найти себе команду. Сейчас 24-летний Мастур играет во втором марокканском дивизионе и только лишь вспоминает, как в сборной еще в середине прошлого десятилетия выходил на замену Нордину Амрабату.

Что еще известно про Камарду? Кумир – Бензема

В соцсетях Камарда появился в 11-летнем возрасте – показал врученный ему приз, опубликовал фото со Златаном Ибрагимовичем. С тех пор не собралось даже трех десятков постов. Ведет аккаунт очень аккуратно для 29,5 тысяч подписчиков.

По постам можно примерно понять, чем живет парень. Он болеет за «Милан», занимается кикбоксингом, фотографируется с Сандро Тонали, выделяет Кака и рекламирует adidas. Везде – сплошной футбол.

В интервью клубному медиа Камарда говорил, что следит за стилем Карима Бензема. По манере игры сходство есть. По разным подборкам можно уловить, что у Камарды нет какой-то поразительной техники или финтов, но забивает он с заметной легкостью.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2026 года. Камарда как раз отметит 18-летие. Интересно, будет ли шанс там его увидеть? Если, конечно, итальянцы отберутся.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Giuseppe Bellini