Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси

Во время и после финала ЧМ-2022 в комментариях на Sports.ru было много просьб разобрать судейство. Мы услышали – бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, реф!» Анатолий Синяев проанализировал работу главного судьи Шимона Марчиняка.

Пенальти на Ди Марии

Тот случай, когда защищающийся ответственен за движение сзади: он не должен пересекать движение соперника. К тому же аргентинец двигался с мячом к воротам, а Дембеле находился позади него.

Уверен, Марчиняк получит поддержку за это решение. В динамике вообще вопросов не было ни у игроков, ни у экспертов. Удар Ди Марии по своей ноге – следствие касания Дембеле.

Это рекомендация ФИФА и УЕФА. Таких же придерживаются и в России. Подобное случилось с Рассказовым в матче ЦСКА – «Арсенал» в сезоне-2020/21.

Первый пенальти в ворота Аргентины

На 78-й минуте Коло-Муани убегал от Отаменди и был завален на газон. Подарок судьбы для арбитра: два похожих момента в такой игре. Тут и руки были, и ноги. Четкое, быстрое и правильное решение.

Но есть нюанс! Марчиняк показал, что был зацеп руками. А это как минимум желтая карточка. Хотя, скорее, лишение явной возможности забить гол – иными словами, фол последней надежды. И если Отаменди фолил, хватая Коло-Муани рукой, то отмены двойного наказания быть не может, и Марчиняк должен был удалить аргентинца.

Мое мнение – это желтая, потому что игрок упал от контакта в ногах, а мяч был внизу: какая-никакая попытка сыграть в мяч есть. Значит, лишение с попыткой сыграть в мяч, что равно желтой карточке, которую арбитр почему-то не дал.

Симуляция Тюрама

Это лучшее решение турнира, пожалуй. Сложный момент: арбитр выглядывал из-за спин, но на последних минутах финала принял верное решение. Угадал? Возможно. Но решение принято, и оно верно.

Пас вратарю – ошибка?

На 93-й минуте Ромеро владел мячом в своей штрафной и оставлял его вратарю, но почувствовал опасность за спиной, опустился на колено и отдал передачу коленом вратарю.

Тут мнения коллег разделились. Кто-то говорит, что защитник использовал умышленный трюк, опустившись на колено, кто-то расценивает действие как естественное, и с передачей все нормально.

В любом случае назначить свободный удар на 93-й минуте финала в таком неоднозначном эпизоде было бы очень спорно и резонансно. Арбитр включил голову и не стал выдумывать, руководствуясь духом игры, который тоже прописан в правилах.

По правилам гол Месси в овертайме нельзя засчитывать

С графикой убедились, что на 111-й минуте Месси забил гол без офсайда – не было вне игры у Мартинеса, застрял Варан.

Но мало кто заметил, что ассистент поднял флаг после гола Месси. Он не засчитал гол, а зафиксировал вне игры.

По рекомендациям он дал атаке завершиться, но затем принял исходное решение. Почему же Марчиняк засчитал гол? Он среагировал на датчик на часах – они подсказали ему, что мяч пересек линию, и ошибся методически. Следовало назначить свободный удар, а только после решения бригады ВАР засчитать мяч.

Самая большая загвоздка при голе Месси – выбежавшие на поле запасные игроки Аргентины. Голы засчитываются, если посторонние игроки на поле не мешают обороняющейся команды – кроме случаев, когда вмешательство было со стороны атакующей команды. Атаковала именно Аргентина. Так что правилам гол засчитывать нельзя.

Но, конечно, ни в одном финале никто не будет отменять гол, в чьи ворота бы он ни был забит.

Фолы и карточки

На этом ЧМ тенденция – свистеть меньше фолов, показывать меньше карточек. Всего одна прямая красная на турнире и три после второй желтой. Это прямое указание ФИФА, но работает только на краткосрочных турнирах. На чемпионаты эта тенденция не переносится.

Поэтому нет смысла анализировать моменты, где судья не показал желтые. Так судили весь турнир.

Уверенное судейство, в котором не сомневались игроки

Марчиняк провел игру очень уверенно, и игроки доверяли арбитру. Больших споров, как в игре за 3-е место или в матче Аргентина – Нидерланды, не было.

Показательный момент – второе пенальти в ворота Аргентины при счете 3:2. Монтьель сыграл в мяч рукой, значительно увеличив площадь тела. Без колебаний поляк назначил третий пенальти в матче, с которым никто не спорил.

Важно, что в эпоху ВАР Марчиняк все ключевые решения (три пенальти, гол Месси, симуляция) принял самостоятельно, не прибегнув к помощи видеоарбитра. По нынешним временам – большая редкость.

Бригада из Польши очень достойно провела финальный матч.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Carl Recine; кадры трансляции «Матч ТВ»