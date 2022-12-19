ЧМ-2022 в Катаре
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Хорватия безумно празднует бронзу ЧМ-2022: игроки с файерами и целый город на одной площади

Домагой Вида Домагой Вида
Лука Модрич Лука Модрич
Йошко Гвардиол Йошко Гвардиол
Деян Ловрен Деян Ловрен
Златко Далич Златко Далич
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
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Сборная Хорватии стала бронзовым призером ЧМ-2022 и за семь последних турниров в третий раз выиграла медаль.

Четыре года назад в Хорватии тоже был праздник – приветствовали команду, которая взяла серебро. В день, когда сборная вернулась домой, общественный транспорт в Загребе сделали бесплатным, а цены на поезда упали вдвое – чтобы как можно больше людей встретило футболистов.

Здесь можно вспомнить, как это было:

Хорватов встретили так, будто они выиграли финал

Восемь игроков сборной Хорватии это помнят – они были и на прошлом ЧМ: это Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович и Вида. Сюда же можно добавить игравших тогда Манджукича и Чорлуку – они теперь в тренерском штабе Златко Далича. 

В Хорватии начали праздновать сразу после победы над Марокко в матче за 3-е место (2:1). В Загребе – салюты и фейерверки.

Спустя день герои вернулись на родину. Пока Аргентина и Франция рубились за золото, хорваты отмечали бронзовые медали.

18 декабря около 17:00 по местному времени команда прилетела в аэропорт Загреба имени Франьо Туджмана, а затем направилась к центру столицы.

Место встречи – как и в 2018-м – центральная площадь Бана Йосипа Елачича.

Она названа в честь графа Йосипа Елачича-Бужимского – австрийского полководца хорватского происхождения. Елачич-Бужимский был баном (правителем) Хорватии в течение 11 лет в середине XIX века.

Это главная площадь страны и главная пешеходная улица. Там проходят главные мероприятия Хорватии.

В этот раз, несмотря на холодную погоду, футбольную команду снова встречали десятки тысяч болельщиков.

Сначала им представили каждого из игроков, затем хорватская рок-группа Prljavo Kazalište исполнила несколько хитов. После чего слово взяли футболисты. Не в футболках, как в 2018-м, а в куртках и шапках.

«А теперь все вместе – за нашего министра обороны. Поможете мне?» – обратился Вида – и фанаты принялись скандировать имя Йошко Гвардиола. Марцело Брозович поблагодарил болельщиков за то, что они пришли в таком большом количестве. Вместе с файером.

Следующим выступил Модрич: «Убежден, в будущем сборная принесет золото Хорватии».

Люди просили Модрича, чтобы он остался в сборной. Микрофон взял Златко Далич: «Будьте уверены, Лука останется. Нас ничто не может остановить. Ни холод, ни зима – ничего». И услышал, как фанаты скандируют его имя. После чего выдал свою речь.

Дальше пару слов добавил Доминик Ливакович, а Деян Ловрен сказал: «Повторю слова Брозовича: «Черт возьми, как же нас здесь много!»

Праздник завершился гимном, факелами и еще несколькими песнями. Трансляция по телевидению шла четыре с половиной часа и доступна в ютубе.

Празднования в Хорватии после ЧМ уже становятся традицией. Есть чем гордиться.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Kai Pfaffenbach, Antonio Bronic, Borut Zivulovic; instagram.com/hns_cff; instagram.com/Marko Prpic / PIXSELL

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