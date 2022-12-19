Хорватия безумно празднует бронзу ЧМ-2022: игроки с файерами и целый город на одной площади

Сборная Хорватии стала бронзовым призером ЧМ-2022 и за семь последних турниров в третий раз выиграла медаль.

Четыре года назад в Хорватии тоже был праздник – приветствовали команду, которая взяла серебро. В день, когда сборная вернулась домой, общественный транспорт в Загребе сделали бесплатным, а цены на поезда упали вдвое – чтобы как можно больше людей встретило футболистов.

Здесь можно вспомнить, как это было:

Хорватов встретили так, будто они выиграли финал

Восемь игроков сборной Хорватии это помнят – они были и на прошлом ЧМ: это Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович и Вида. Сюда же можно добавить игравших тогда Манджукича и Чорлуку – они теперь в тренерском штабе Златко Далича.

В Хорватии начали праздновать сразу после победы над Марокко в матче за 3-е место (2:1). В Загребе – салюты и фейерверки.

Спустя день герои вернулись на родину. Пока Аргентина и Франция рубились за золото, хорваты отмечали бронзовые медали.

18 декабря около 17:00 по местному времени команда прилетела в аэропорт Загреба имени Франьо Туджмана, а затем направилась к центру столицы.

Место встречи – как и в 2018-м – центральная площадь Бана Йосипа Елачича.

Она названа в честь графа Йосипа Елачича-Бужимского – австрийского полководца хорватского происхождения. Елачич-Бужимский был баном (правителем) Хорватии в течение 11 лет в середине XIX века.

Это главная площадь страны и главная пешеходная улица. Там проходят главные мероприятия Хорватии.

В этот раз, несмотря на холодную погоду, футбольную команду снова встречали десятки тысяч болельщиков.

Сначала им представили каждого из игроков, затем хорватская рок-группа Prljavo Kazalište исполнила несколько хитов. После чего слово взяли футболисты. Не в футболках, как в 2018-м, а в куртках и шапках.

«А теперь все вместе – за нашего министра обороны. Поможете мне?» – обратился Вида – и фанаты принялись скандировать имя Йошко Гвардиола. Марцело Брозович поблагодарил болельщиков за то, что они пришли в таком большом количестве. Вместе с файером.

Следующим выступил Модрич: «Убежден, в будущем сборная принесет золото Хорватии».

Люди просили Модрича, чтобы он остался в сборной. Микрофон взял Златко Далич: «Будьте уверены, Лука останется. Нас ничто не может остановить. Ни холод, ни зима – ничего». И услышал, как фанаты скандируют его имя. После чего выдал свою речь.

Дальше пару слов добавил Доминик Ливакович, а Деян Ловрен сказал: «Повторю слова Брозовича: «Черт возьми, как же нас здесь много!»

Праздник завершился гимном, факелами и еще несколькими песнями. Трансляция по телевидению шла четыре с половиной часа и доступна в ютубе.

Празднования в Хорватии после ЧМ уже становятся традицией. Есть чем гордиться.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Kai Pfaffenbach, Antonio Bronic, Borut Zivulovic; instagram.com/hns_cff; instagram.com/Marko Prpic / PIXSELL