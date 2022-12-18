15 постов, которые редакция Sports.ru обсуждала на случай вылета Аргентины во 2-м туре ЧМ-2022

Сейчас уже трудно поверить, но во втором туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина была относительно близка к кошмару: после поражения от Саудовской Аравии (1:2) она дурно провела первый тайм против Мексики. На табло держались нули, при этом угрозы от Аргентины не исходило: всего 2 удара, причем первый – на 40-й минуте (антирекорд команды на чемпионатах мира). В случае поражения и во втором туре Аргентина вылетела бы с ЧМ-2022 (у Польши к тому моменту уже было 4 очка, у Мексики стало бы столько же, у Саудовской Аравии было 3).

Учитывая шаткость положения, в перерыве матча Аргентина – Мексика редакция Sports.ru экстренно собрала идеи для оперативного реагирования на потенциальный вылет Лионеля Месси (у вас был бы спрос на такую информацию и такие материалы, поэтому мы обязаны думать обо всех раскладах заранее). Если бы Мексика победила, вы бы увидели такие материалы:

• ФОТОПОДБОРКА. Эмоции сборной Аргентины после вылета.

• ПОДБОРКА. Великие игроки, которые так и не выиграли чемпионат мира.

• ПОДБОРКА. Самые неожиданные вылеты из группы в новейшей истории (с 1998-го).

• ФАКТБОКС. Это все или нет? Может ли Месси поехать на ЧМ-2026? Кто ездил и – главное – играл в 39 лет на ЧМ? Что Месси говорил о сроках карьеры и уходе из футбола? Чаще ли Месси травмируется с течением времени – попытка хоть как-то оценить его шансы приехать на ЧМ-2026 в нормальном состоянии.

• ТАКТИКА. Разбор: что случилось с Аргентиной?!

• ЛУКОМСКИЙ. Рейтинг попыток Месси выиграть чемпионат мира – что и как складывалось.

• ФОТОПОДБОРКА. Все вылеты Месси – в фотографиях. По 1-2 фотографии с каждого вылета + воспоминания.

• ФОТОПОДБОРКА С КОНТЕКСТОМ. Последние матчи великих на ЧМ: Зидан-2006, Марадона и допинг-офицер, другие и Месси-2022 – ???

• Подборка достижений и рекордов, до сих пор не покоренных Месси.

• ПОДНЯТЬ ТЕКСТ. Вадим Лукомский про забытый шедевр Бьелсы-2002 – Аргентина, которая тоже ехала на ЧМ одним из фаворитов, но не вышла из группы.

• СУСОВ. Едет в Лусаил, чтобы записывать монологи плачущих аргентинцев.

• СТАТИСТИКА. Сравнение Месси и Марадоны в плей-офф ЧМ (0 голов до ЧМ-2022).

• ПОДБОРКА. Игроки, которые, в отличие от Месси, выиграли ЧМ: «какие-нибудь Кристофы Крамеры, Марко Амелии, Клеберсоны и Стивены Нзонзи».

• ГИФКИ. Набор гифок, которые лучше всего отражают состояние болельщиков сборной Аргентины 😭😭😭

• ФАКТБОКС. Оказывается, после ЧМ-1986 в Аргентине возникло «проклятье Тилькары». Что это такое?

Как хорошо, что вы их не увидели!

А увидели такое после финала:

И многое-многое другое на главной странице Sports.ru.

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Фото: REUTERS/Dean Mouhtaropoulos; Gettyimages.ru/Paul Childs, Molly Darlington