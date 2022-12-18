Месси девятым взял ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч». А кто еще?

Легендарная компания.

Месси покорил чемпионат мира – теперь все вопросы о его величии закрыты.

У Лео так много достижений, что за всеми не успеть, но вот на чем точно нужно остановиться: Месси стал девятым в истории, кто выиграл все три главных трофея в мировом футболе – Лигу чемпионов, «Золотой мяч» и чемпионат мира.

А кто еще?

Бобби Чарльтон (Англия)

ЧМ: 1966.

ЛЧ: 1968.

«Золотой мяч»: 1966.

Один из величайших игроков в истории. Чарльтон был рожден для футбола. С детства знал, что будет выступать за сборную Англии. В популярности не уступал даже Гарринче или Пеле, а для Англии так и останется главным футболистом из всех когда-либо выходивших на поле – сыграл ключевую роль в победе на ЧМ.

Франц Беккенбауэр (Германия)

ЧМ: 1974.

ЛЧ: 1974, 1975 и 1976.

«Золотой мяч»: 1972, 1976.

Чуть ли не лучшее, что случалось с немецким футболом. Беккенбауэр – образец либеро. Невысокий и тощий, но разносторонний и чрезвычайно умный. Такие свободные защитники каждым движением высмеивали представления о том, что центрдеф должен быть рослым и плечистым. Франц – невероятный эталон, который вел страну за собой.

Герд Мюллер (Германия)

ЧМ: 1974.

ЛЧ: 1974, 1975 и 1976.

«Золотой мяч»: 1970.

Один из величайших форвардов за всю историю, который оставил гигантское количество рекордов – некоторые продержатся по полвека. Например, именно Мюллеру долгое время принадлежал рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, пока в 2006-м его не сбил Роналдо, а затем и Клозе. Теперь вот очень рядом Килиан Мбаппе.

Паоло Росси (Италия)

ЧМ: 1982.

ЛЧ: 1985.

«Золотой мяч»: 1982.

Росси – один из лучших форвардов в истории итальянского футбола. Паоло долго раскачивался на ЧМ-1982, а потом сверкнул хет-триком в матче с Бразилией во втором групповом раунде и добавил дубль полякам в полуфинале. Так и вписывают себя в историю.

Зинедин Зидан (Франция)

ЧМ: 1998.

ЛЧ: 2002.

«Золотой мяч»: 1998.

Величие Зидана очевидно всем, кто видел его в деле. Харизма, уверенность, игровой интеллект – все это, помноженное на игровые скиллы. В 1998-м он не был лучшим игроком золотой сборной Франции, но лично забрал для родной страны домашний финал. А в 2006-м дотащил команду до решающего матча сам – никто еще не заканчивал карьеру драматичнее.

Ривалдо (Бразилия)

ЧМ: 2002.

ЛЧ: 2003.

«Золотой мяч»: 1999.

Именно с Ривалдо начинается трио великих бразильцев, выигравших ЧМ-2002. Многие считают, что именно он тащил Бразилию на том турнире. Ривалдо, игравший под Роналдо, идеально рифмовался с ним не только именами, но и по игре: с эффективной темной магией легко разрывал не только чужих опорников, но и целые команды.

Роналдиньо (Бразилия)

ЧМ: 2002.

ЛЧ: 2006.

«Золотой мяч»: 2005.

На ЧМ-2002 22-летний Роналдиньо готовился к покорению мира – не хватало только стабильности и щепотки опыта. Вы точно помните, как Ронни забил один из величайших штрафных в истории игры – вместо кросса забросил за шиворот Симэну с 35 метров. После того штрафного не выиграть ЧМ было бы преступлением.

Кака (Бразилия)

ЧМ: 2002.

ЛЧ: 2007.

«Золотой мяч»: 2007.

Последний обладатель «Золотого мяча» до протяжной эпохи Роналду и Месси. Кака считает ЧМ-2002 важнейшим трофеем в карьере, хотя уехал на турнир еще совсем юнцом и почти не выходил в основе той сборной. Говорит, само ощущение от игры на первом ЧМ никогда не забывается.

Фото: Gettyimages.ru/Central Press, Neal Simpson/EMPICS, Alex Livesey; globallookpress.com/Werek, Achim Scheidemann, Omega Tartaglia, imago sportfotodienst; PEDRO UGARTE / AFP