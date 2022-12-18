Величайшая серия пенальти величайшего финала – так Аргентина стала чемпионом
Этот матч не мог закончится иначе. Драма в серии пенальти – логичный исход, кажется, самого напряженного финала в истории чемпионатов мира.
К серии пенальти Аргентина подходила более уверенной, ведь Эмилиано Мартинес отразил 23,1% пенальти за сборную Аргентины (9 из 39), а Уго Льорис – 12,1% (14 из 116).
Первым решился бить Килиан Мбаппе. В левый угол – Эмилиано Мартинес угадал и поооочти достал.
Но нет. Франция повела.
Первым у Аргентины бил Лео Месси! Пауза перед ударом низом – Льорис тоже угадал. Но мяч проскочил в ворота.
Коман пробил в тот же угол, что и Мбаппе! Но Мартинес на этот раз потащил!
Пауло Дибала весь ЧМ был в тени, но вышел на серию пенальти. И вывел Аргентину вперед.
Перед ударом Тчуамени Мартинес выбросил мяч на угол штрафной. Француз с нарочитым спокойствие забрал его, а потом… Не попал в створ!
Сработало!
Победный танец Мартинеса!
Паредес – четко в левый. Хотя Льорис и угадал направление удара.
Отпраздновал вместе с Мартинесом.
Перед ударом Коло-Муани Мартинес нарвался на желтую – был слишком неуправляем. Но молодой француз забил.
Решающий удар Монтиеля…
АРРРРРРГЕНТИНА!
- Дата проведения
- 18 декабря, 18.00, «Lusail Iconic Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 23, пенальти Месси, 2:0 – 36 Ди Мария, 2:1 – 80, пенальти Мбаппе, 2:2 – 81 Мбаппе, 3:2 – 108 Месси, 3:3 – 118, пенальти Мбаппе.
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Аргентина –
Мартинес, Молина (Монтьель, 90), Отаменди, Ромеро, Тальяфико (Дибала, 120), Де Поль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Песселья, 116), Фернандес, Ди Мария (Акунья, 64), Месси, Альварес (Мартинес, 103).
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Франция –
Льорис, Кунде (Дисаси, 120), Варан (Конате, 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71), Рабьо (Фофана, 96), Тчуамени, Жиру (Тюрам, 41), Гризманн (Коман, 71), Дембеле (Коло-Муани, 41), Мбаппе.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Кстати, Мартинес – возможно, лучший кипер мира в сериях пенальти. Мастер трештока с идеальными для вратаря природными данными
Фото века. Лионель Месси с Кубком мира
Фото: REUTERS/Carl Recine, Hannah Mckay; кадры трансляции
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