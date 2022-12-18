Этот матч не мог закончится иначе. Драма в серии пенальти – логичный исход, кажется, самого напряженного финала в истории чемпионатов мира.

К серии пенальти Аргентина подходила более уверенной, ведь Эмилиано Мартинес отразил 23,1% пенальти за сборную Аргентины (9 из 39), а Уго Льорис – 12,1% (14 из 116).

Первым решился бить Килиан Мбаппе. В левый угол – Эмилиано Мартинес угадал и поооочти достал.

Но нет. Франция повела.

Первым у Аргентины бил Лео Месси! Пауза перед ударом низом – Льорис тоже угадал. Но мяч проскочил в ворота.

Коман пробил в тот же угол, что и Мбаппе! Но Мартинес на этот раз потащил!

Пауло Дибала весь ЧМ был в тени, но вышел на серию пенальти. И вывел Аргентину вперед.

Перед ударом Тчуамени Мартинес выбросил мяч на угол штрафной. Француз с нарочитым спокойствие забрал его, а потом… Не попал в створ!

Сработало!

Победный танец Мартинеса!

Паредес – четко в левый. Хотя Льорис и угадал направление удара.

Отпраздновал вместе с Мартинесом.

Перед ударом Коло-Муани Мартинес нарвался на желтую – был слишком неуправляем. Но молодой француз забил.

Решающий удар Монтиеля…

АРРРРРРГЕНТИНА!

Фото: REUTERS/Carl Recine, Hannah Mckay; кадры трансляции