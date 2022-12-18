ЧМ-2022 в Катаре
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Величайшая серия пенальти величайшего финала – так Аргентина стала чемпионом

Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
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Леандро Паредес Леандро Паредес
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Пауло Дибала Пауло Дибала
Андрес Монтиель
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Этот матч не мог закончится иначе. Драма в серии пенальти – логичный исход, кажется, самого напряженного финала в истории чемпионатов мира.  

К серии пенальти Аргентина подходила более уверенной, ведь Эмилиано Мартинес отразил 23,1% пенальти за сборную Аргентины (9 из 39), а Уго Льорис – 12,1% (14 из 116). 

Первым решился бить Килиан Мбаппе. В левый угол – Эмилиано Мартинес угадал и поооочти достал. 

Но нет. Франция повела.  

Первым у Аргентины бил Лео Месси! Пауза перед ударом низом – Льорис тоже угадал. Но мяч проскочил в ворота. 

Коман пробил в тот же угол, что и Мбаппе! Но Мартинес на этот раз потащил!

Пауло Дибала весь ЧМ был в тени, но вышел на серию пенальти. И вывел Аргентину вперед.

Перед ударом Тчуамени Мартинес выбросил мяч на угол штрафной. Француз с нарочитым спокойствие забрал его, а потом… Не попал в створ!  

Сработало! 

Победный танец Мартинеса!  

Паредес – четко в левый. Хотя Льорис и угадал направление удара.

Отпраздновал вместе с Мартинесом. 

Перед ударом Коло-Муани Мартинес нарвался на желтую – был слишком неуправляем. Но молодой француз забил.  

Решающий удар Монтиеля…

АРРРРРРГЕНТИНА! 

Аргентина – Франция 3:3 (2:0, 0:2, 0:0, 1:1), по пенальти - 4:2
Дата проведения
18 декабря, 18.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23, пенальти Месси, 2:0 – 36 Ди Мария, 2:1 – 80, пенальти Мбаппе, 2:2 – 81 Мбаппе, 3:2 – 108 Месси, 3:3 – 118, пенальти Мбаппе.
АргентинаМартинес, Молина (Монтьель, 90), Отаменди, Ромеро, Тальяфико (Дибала, 120), Де Поль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Песселья, 116), Фернандес, Ди Мария (Акунья, 64), Месси, Альварес (Мартинес, 103).
ФранцияЛьорис, Кунде (Дисаси, 120), Варан (Конате, 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71), Рабьо (Фофана, 96), Тчуамени, Жиру (Тюрам, 41), Гризманн (Коман, 71), Дембеле (Коло-Муани, 41), Мбаппе.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения:
Мартинес (1), Фернандес (45), Рабьо (55), Тюрам (87), Жиру (90), Акунья (90), Паредес (114), Монтьель (116).

Кстати, Мартинес – возможно, лучший кипер мира в сериях пенальти. Мастер трештока с идеальными для вратаря природными данными

Фото века. Лионель Месси с Кубком мира

Фото: REUTERS/Carl Recine, Hannah Mckay; кадры трансляции

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