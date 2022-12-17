«Наша сборная продлила мне жизнь». Третий успех Хорватии на ЧМ – это уже не чудо
За 25 лет только у Франции и Германии больше медалей ЧМ.
Этот матч и не мог получиться скучным.
Игра за третье место баскетбольной Евролиги – это да, всегда нудная обязаловка после позавчерашних поражений. В встрече команд, мечтавших о золоте ЧМ, тоже может сквозить разочарование.
Но Хорватия против Марокко – это именно что разогрев финала, а не утешение или подачка для проигравших в 1/2.
У Марокко вообще мало достижений – всего 3 медали на Кубках Африки, лишь одна из которых золотая. И завершить этот уникальный ЧМ не только невероятным выходом в полуфинал, но и бронзой было бы, конечно, сказкой.
Для Хорватии же проигрыш в полуфинале – только формально шаг назад по сравнению с ЧМ-2018. Понятно, что месяц назад никто не ждал их выше четвертьфинала, и 0:3 от Аргентины – точно не повод убиваться и сливать игру за бронзу.
Вот и получился матч безумно мотивированных команд, и интриговал он до последней из шести добавленных минут.
Автор победного мяча Мислав Оршич после игры признал: «До сих пор не осознал, что мы сделали. Это самый ценный гол в моей карьере!»
Лучший игрок матча Йошко Гвардиол заявил: «После Аргентины мы собрались с мыслями и заслуженно победили.
Был ли пенальти, когда я упал в штрафной Марокко? Не знаю, не пересматривал момент. Скажу лишь, что я защитник и не умею нырять.
Мне все равно, был ли там пенальти. Ребят, 4 года назад я смотрел ЧМ по телевизору и мечтал оказаться на месте игроков нашей сборной. А теперь я выиграл с ней медаль. Посвящаю победу отцу, без которого меня бы здесь не было.
Не терпится вернуться в Хорватию и отпраздновать!»
«Мало кто ожидал этого от нас, – добавил счастливый Златко Далич, почти случайно возглавивший Хорватию после 7 лет в Саудовской Аравии и ОАЭ. – По сравнению с ЧМ-2018 у нас 18 новых игроков, 5 из которых представляют хорватскую лигу.
Эта бронза для всего хорватского народа. Для всех болельщиков, что следуют за нами по миру.
Посвящаю победу тому, кто все это начал. [Тренеру Хорватии-1998] Мирославу Блажевичу. Босс, это для вас. Мы возвращаемся домой победителями».
«Это чудо, я благодарю хорватских героев, – парировал 87-летний Блажевич. – Они сделали наш народ счастливым. Вообще-то я болел, но сейчас чувствую, что выздоравливаю. Наша сборная продлила мне жизнь».
Только вдумайтесь.
За четверть века у Хорватии больше медалей ЧМ, чем у Испании, Италии и Англии вместе взятых. А также больше, чем у Аргентины, Бразилии и Голландии (по 2).
Больше, чем у хорватов, только у Германии с Францией – по 4.
При этом по футбольной инфраструктуре, на взгляд эксперта издания Večernji list Нино Буле, Хорватия отстает от Англии с Испанией лет на 20, а экс-босс загребского «Динамо» Здравко Мамич (против Марокко вышло 9 его бывших игроков) находится в бегах – на родине он приговорен к 6,5 годам за мошенничество при продаже Модрича и Ловрена.
Но вопреки всему этому Хорватия побеждает, и сейчас, после третьей медали ЧМ, уже странно называть это чудом. Характер, поднимающий 11-ю по стоимости на трансфермаркте команду в топ-3, и тактика, нивелирующая отсутствие сильного центрфорварда, – это не чудеса, а то, чему пора учиться примерно 208 из 211 сборных, входящих в ФИФА.
🥉🥈🥉 Хорватия в плей-офф ЧМ = медаль. Доказано тремя турнирами
- Дата проведения
- 17 декабря, 18.00, «стадион Халифа»
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Хорватия –
Ливакович, Станишич, Шутало, Гвардиол, Перишич, Модрич, Ковачич, Маер, Крамарич (Влашич, 61), Оршич (Якич, 90), Ливая (Петкович, 66).
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Марокко –
Буну, Хакими, Эль-Ямик (Амалла, 67), Дари (Банун, 64), Аттийят-алла, Амрабат, Сабири (Шаир, 46), Эль-Ханнус (Унаи, 56), Зиеш, Буфаль (Зарури, 64), Эн-Несири.
Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Buda Mendes, Richard Heathcote
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