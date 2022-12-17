«Антуан остался у меня в доме на шесть лет – я стал ему отцом и матерью». Кто спас Гризманна для футбола?

Слышали про Эрика Ольатса?

«Ты слишком низкий. Слишком слабый. Тебя легко повалить на поле, надо быть мощнее». Все это Антуан Гризманн слышал раз тридцать – на каждом просмотре в более-менее крупном французском клубе.

На фоне широкоплечих парней с африканскими корнями, которые в среднем были выше на 10 сантиметров и тяжелее на 5-6 кг, Антуан выглядел слишком хрупким. Ему отказывали и в «Сент-Этьене», и в «Лионе», и в «Осере».

Все изменилось в 13 лет, когда «Монпелье» захватил Гризманна на детский турнир в Париже. Остальные парни, которых взяли на просмотр, были одеты в классическую форму «Монпелье», а на Антуана футболки не хватило. Пришлось доставать собственную. Это была какая-то нелепая темная футболка с ярко-желтой надписью Jamaica на груди.

Гризманн почти весь матч сидел на скамейке и выскочил на замену только на жалкие 10 минут. Но и этого хватило, чтобы впечатлить скаута Эрика Ольатса, который ездил по Европе и Африке в поисках усиления для основного состава «Реал Сосьедада». На тренировочной базе «ПСЖ», где проходил турнир, он оказался совершенно случайно: приземлился в Шарль-де-Голле после командировки в Аргентине, и друзья позвали его поболтать.

Между делом Ольатс поглядывал на поле, и мелкий, но очень техничный Гризманн показался ему невероятно талантливым. «Он играл технично, плавно, легко – намного лучше остальных, хоть и отставал от партнеров в физическом плане. Меня это будто ослепило. Я понял: если помочь ему прибавить в физике, он может стать очень интересным игроком», – вспоминал скаут.

Ольатс нацарапал на кусочке бумаги свой номер и вложил в руку Гризманну с просьбой перезвонить, когда доберется до дома. Родители, которые тогда только вернулись с отдыха в Тунисе, оказались не в восторге: непонятно, что делать со школой, где жить, насколько это вообще все серьезно.

Ольатс отбросил все остальные дела и провел рядом с родителями четыре дня. Только после этого Гризманна отпустили в Испанию.

Гризманн 6 лет прожил в доме у скаута

Гризманну было всего 13, но его переход сопровождался такими организационными сложностями, будто это настоящая звезда. Первое – он не знал испанского, второе – родители требовали, чтобы парень доучился во французской школе, третье – мест в школе-интернате не осталось. Проще было отказаться, но скаут Ольатс все равно нашел решение и продавил переход: он подселил Гризманна в свой дом в Байонне – городе на юго-западе Франции, откуда легко добраться до Сан-Себастьяна. Утром Антуан шагал в школу, днем садился в автобус, пересекал границу и уже через час тренировался. Потом – назад, в дом скаута.

«Антуану поначалу было очень сложно. Он хотел вернуться домой, и ему требовалась помощь. Сначала я взял его к себе на три недели, просто поддержать в трудное время. Но мы поладили, и в итоге он остался у меня на шесть лет, – рассказывал Ольатс. – Я стал для него и отцом, и матерью, и дедушкой, и бабушкой».

«В Испании в первую очередь ориентируются на технику, а не на физику. Меня это приятно удивило, – отмечал Гризманн. – На тренировках мы учились держать мяч, для этого нужно много двигаться, играть в одно-два касания, а мне всегда это очень нравилось. Во Франции в первую очередь думали о силовых упражнениях».

Гризманн заговорил по-испански через три месяца после переезда в «Реал Сосьедад» и сейчас признается, что это для него основной язык. «Я десять лет в Испании, и на французском мне говорить уже не так комфортно. Я даже с собакой говорю по-испански».

Несколько раз в год Гризманн приезжал домой на 2-3 дня. На обратном пути отец вечно его провоцировал: «Ну что, может, развернемся, останешься?» Антуан через силу отказывался и грустил. По воспоминаниям скаута, по возвращении с каникул Гризманн всегда плакал. «Намного легче стало сразу после дебюта в «Реале», – говорил Ольатс.

Несмотря на то что Ольатс, по сути, вырастил Гризманна, его не очень привлекает агентский бизнес. Он по-прежнему работает в «Реал Сосьедаде» и только консультирует Антуана.

«Мы списываемся в вотсаппе по два-три раза в день, иногда записываем друг другу аудио. Общаемся как близкие друзья. Он мне очень доверяет, – рассказывал Ольатс. – Антуан советуется со мной по поводу карьеры, это касается и непосредственно игры, и вариантов с будущим. Я просто высказываю мнения, он слушает».

В конце августа Гризманн заявил, что больше не будет работать с футбольными агентами. Теперь все сделки он будет оформлять сам: «Я буду слушать только моего отца и своего наставника Эрика Ольатса».

Тренер, который поднял Луиса Суареса

Гризманн дебютировал в «Реал Сосьедаде» в 2009-м, это получилось во многом случайно. Один из основных игроков травмировался, и уругвайский тренер Мартин Ласарте попросил привести к нему молодого левшу. Менеджеры сначала выбрали Бингена Эрдозию, но тот тоже получил травму – и только тогда вызвали Гризманна.

На предсезонных сборах Антуан разразился пятью голами и вскоре уже не вылезал из стартового состава. Тренер Ласарте, который когда-то подтянул к основе уругвайского «Насьоналя» Луиса Суареса, потом сверкал улыбкой: «Чувство, с которым я выпускал Гризманна в первый раз, было похоже на то, что я испытывал, когда дебютировал Суарес. У меня не было соменний, что он принесет пользу».

Уже в 2011-м с Гризманном предварительно связывался Хосеп Гвардиола, а через три года он стал звездой «Атлетико». Диего Симеоне подписал Антуана, чтобы разнообразить игру благодаря его технике и скорости, но получилось не сразу. К концу октября 2014-го Гризманн не забил ни одного гола в примере, и недовольный Диего Симеоне мотивировал Антуана публично: «Надеемся, что этот важный для нас молодой игрок станет мужчиной и просто классным футболистом».

Реакция оказалась моментальной. На следующий день Гризманн отгрузил дубль, а в следующих десяти играх настрелял 7 мячей.

Главной причиной прогресса он назвал работу с Симеоне: «Он – движущая сила. На первых тренировках я задыхался, ноги казались нереально тяжелыми, но зато потом ты в полном порядке. Диего требует, чтобы мы всегда были вовлечены в игру, мне надо активнее помогать команде защищаться».

В 2016-м Гризманн вышел уже на космический уровень: протащил Францию в финал Евро, забил 32 гола в сезоне за «Атлетико» и стал лучшим после Месси и Роналду.

Сейчас клубная карьера – не лучшее, что есть в жизни Антуана: в «Барселоне» так и не прижился, возвращение в «Атлетико» сопровождалось странными маневрами с выходом только после 60-й минуты, чтобы не платить «Барсе» слишком много. А вот сборная – счастье. Гризманн – не фронтмен в присутствии Килиана Мбаппе, но все равно важнейший герой.

Все-таки крайне хорошо, что 18 лет назад скаута Ольатса занесло в Париж.

Фото: facebook.com/antoine.griezmann (1,2); Gettyimages.ru/David Ramos; REUTERS/Juan Medina