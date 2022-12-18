Что происходит с Бензема? Говорят, обиделся на Дешама, почувствовал себя ненужным и не захотел ехать на финал ЧМ

Правда, что без него лучше атмосфера?

Вокруг Карима Бензема в последние дни ЧМ-2022 так много новостей – хотя он давно уже даже не в Катаре и, по сути, не имеет отношения к сборной Франции.

Форвард уже отдохнул на Индийском океане, начал тренироваться с «Реалом» и даже сыграл в товарищеском матче. Бензема поддерживал Францию в соцсетях, но теперь вокруг него сплошные проблемные слухи: про возможный конфликт с главным тренером Дидье Дешамом и нежелание ехать в Катар.

Есть несколько ключевых эпизодов этой истории.

Что случилось, когда Бензема отправляли домой из Катара?

Похоже, что тут корень нынешних недопониманий.

Как сообщает испанское медиа Libertad Digital, Карим не собирался уезжать из сборной, когда получил травму за несколько дней до старта ЧМ.

В «Реале», например, утверждают, что Бензема потребовалось всего три дня, чтобы вылечиться – а 15 декабря Карим сыграл за клуб в товарищеском матче против «Леганеса». Очевидно, выходить там было не обязательно, но у француза к тому моменту не осталось совсем никаких проблем со здоровьем – логично предположить, что при необходимости и мотивации помочь сборной он был бы готов играть намного раньше. По словам представителей клуба, на клубный товарищеский матч Карим вышел «без каких-либо физических проблем».

И все же в сборной от Бензема очень быстро отказались. Медиа передают содержание разговора Карима с Дидье Дешамом: когда стало ясно, что у игрока травма, тренер подошел со словами: «Жаль, Карим, что тебе придется уехать».

Источники отмечают: тогда форвард почувствовал, что не нужен главному тренеру сборной. Сам уезжать он не собирался, но в этой фразе было заложено однозначное указание.

Мотив Дешама, по данным L’Équipe, понятен: нападающий и тренер никогда не были «единомышленниками».

А еще Дешама задело, что Бензема не поблагодарил его в своей речи на церемонии вручения «Золотого мяча». В интервью тренер порадовался за Карима, но добавил, что ему сильно помогли партнеры.

«Это победа и всего французского футбола. Награда досталась не только Кариму, но и всем нам. Он является частью командного вида спорта, он не смог бы получить этот приз без помощи партнеров по сборной Франции и «Реалу», – сказал Дешам.

Бензема зовут на финал – но он не поедет. Почему?

После полуфинальной победы над Марокко (2:0) появились слухи, что Бензема может не просто вернуться, а даже сыграть в финале. Потому что готов физически и по-прежнему находится в заявке сборной.

Бензема – как и других травмированных французских звезд, в том числе Нголо Канте и Поля Погба – хочет видеть на финале президент Франции Эммануэль Макрон. Он вообще очень близок к команде, празднует победы с ней в раздевалке и строит на этом свой образ в стране.

Когда появились инсайды о президентском приглашении, Карим выложил свою фотографию с короткой подписью: «Мне это неинтересно».

Конечно, тут нет прямого указания, о чем речь – но слишком уж очевидное совпадение.

После этого выступил лучший друг Бензема. Назвал его лучшим игроком мира и добавил: «Мы понимаем вашу маленькую игру, но больше не хотим в нее играть». Важно, что к этому он добавил алжирский, а не французский флаг.

Бензема потом репостнул другую его сторис с подписью: «Мы уже победили». Очевидно, речь о главной индивидуальной награде, «Золотом мяче», которую Карим взял осенью незадолго до чемпионата мира.

А затем Карим красиво ответил на отказ Зидана приехать в Катар: «Спокойной ночи 🙌🤍». Посыл тут понятен.

На пресс-конференции перед финалом Дидье Дешаму задали вопрос о приезде Бензема – он отреагировал своеобразно:

«Если я не отвечу, вы скажете, что я разозлился, поэтому я немного поясню. Перед турниром было несколько игроков, получивших травмы, и Карим в их числе. С того момента у меня в распоряжении есть 24 футболиста. Задавать такой вопрос в лучшем случае неловко по отношению к ним. Я не занимаюсь приглашением травмированных или бывших игроков сборной [на финал]. Кто-то из них будет там, кто-то нет, я не знаю».

Говорят, без Бензема в сборной улучшилась атмосфера. С ним было некомфортно молодым

Инсайд от L’Équipe – игроки почувствовали облегчение, до этого молодежи было некомфортно рядом с Бензема, а теперь все хорошо проводят время. Еще и ESPN подсветил цитату экс-капитана сборной Уругвая Диего Лугано: «Я играл с некоторыми футболистами сборной Франции. Уверен, там есть люди, которые счастливы, что Бензема не сыграет на ЧМ».

Также говорилось, что после травмы только Маркус Тюрам навестил Бензема в номере.

Орельен Тчуамени назвал слухи об атмосфере неправдой: «Когда он был в сборной, все было хорошо». А Эдуардо Камавинга, рассказал, почему с Бензема не успели попрощаться: «Он не мог ничего сказать нам, потому что уехал рано утром».

Так или иначе – и без Карима французы дошли до финала, они в шаге от защиты титула. С Оливье Жиру как главным центрфорвардом.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse ; globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier ; instagram.com/karimbenzema