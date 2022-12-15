На этом ЧМ очень много судейских скандалов. Отчасти потому что не было Карасева (сейчас объясним)

От редакции: это колонка бывшего арбитра и автора телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолия Синяева.

Большие матчи часто сопровождаются критикой судей, но на этом ЧМ послематчевых эмоций было особенно много. Вот лишь несколько высказываний.

• «Надеюсь, у нас никогда не будет этого судьи (Матеу Лаос), потому что он никуда не годен», – голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес после матча с Нидерландами.

• «Неприемлемо, что аргентинский рефери (Факундо Тельо) обслуживал нашу игру. Ставлю, что Аргентина будет чемпионом», – защитник Португалии Пепе после матча с Марокко.

• «Очень странно, что рефери из страны, которая все еще находится на турнире, судит нас. Он точно был настроен против нас», – Бруну Фернандеш после того же матча.

• «Я не могу объяснить, насколько плохое судейство было. Очень плохое», – защитник сборной Англии Харри Магуайр о судье матча с Францией Вилтоне Сампайо.

• «Орсато вел себя высокомерно, когда удалял Манджукича. Мы слышали, что он сказал. Пусть живет в своем мире и на этом все», – тренер сборной Хорватии Златко Далич после игры с Аргентиной.

Может, общий уровень судейства портят судьи из Африки и Азии? Как вообще отбирают рефери на ЧМ?

По квотам от каждой ассоциации. Традиционно больше всего назначений получают судьи УЕФА. Океания стабильно внизу. Азиатские судьи после ухода Равшана Ирматова откатились на уровень Африки.

Конфедерации посылают на чемпионат мира тех, кого считают лучшими. Почти у всех из отобранных судей есть опыт финальных матчей турниров под эгидой УЕФА, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ.

Критерий опыта применяют не всегда, например, на ЧМ-22 были исключения – девушки Салима Мукансанга (Руанда) и Есима Ямасита (Япония), которые игр на ЧМ так и не получили – только поднимали табло с заменами. Не всегда удачно: арбитр из Африки выпустила на поле 12-го игрока сборной Австралии в матче с французами. Ошибку исправили через несколько секунд.

Уровень судей разных континентов отличается. Одно дело – регулярно судить Лигу чемпионов, другое – товарищеские матчи в Африке. Скорости, игровое мышление – все на ином уровне. Даже если судья перспективный, ему нужна практика интенсивных матчей. Поэтому на чемпионатах мира преобладают судьи УЕФА.

Уже несколько турниров европейцы забирают примерно треть матчей – этот показатель почти не меняется. Так что квоты вряд ли повлияли на количество скандалов. Кроме того, к европейским судьям у игроков претензий не меньше, чем к неевропейским.

У судей УЕФА есть проблема с соблюдением ВАР-процедур ФИФА

Все рефери перед большими турнирами вроде ЧМ и клубного чемпионата мира слушают лекции, проходят сборы и сдают нормативы. Формально все они готовы работать на таком уровне.

Но европейские судьи не привыкли работать в системе координат ФИФА по вопросам помощи ВАР. Подход ФИФА похож на российский: если решение арбитра для ВАР ошибочно, главного приглашают к монитору. В Европе иной подход: когда судья проговаривает момент, ВАР сопоставляет описание с картинкой. И если описание соответствует моменту, но видеорефери не согласен с решением, то просто рекомендует его изменить.

Возможно, по этой причине мы увидели несколько странных ВАР-вмешательств, которые сбивали судей в поле с правильных решений. Например, пенальти на Левандовском в матче Мексика – Польша или рука Хименеса в игре Португалии с Уругваем.

Современные трактовки путают даже топ-судей

Вы наверняка часто слышите об изменениях в правилах игры и трактовках. За последние пару лет ФИФА изменила мнение об игре рукой (теперь естественность ее определяется движением тела игрока, и грань найти сложнее), положении вне игры, подкатах.

Сложилось ощущение, что судьи не успели достаточно обкатать эти трактовки. Если с рукой Хименеса, которая стремится в опору, понятно всем (это не фол), кроме Фагани и Аль-Марри, то с укрыванием мяча корпусом не все однозначно. Из Катара доходили слухи о разных взглядах судей ЧМ на такие моменты. Банально нет понимания, где грань между желанием игрока нечестно заработать пенальти и укрыть мяч корпусом. Речь о моменте с падением катарца Афифа в матче против Сенегала и подобных ситуациях.

Вроде бы судьи договорились не свистеть мелкие фолы, но мы увидели пенальти на Роналду – тоже ошибочное решение по мнению ФИФА.

Еще один пример: желтая полузащитнику Марокко Софьяну Буфалю за стык с игроком сборной Франции Тео Эрнандесом в полуфинале. Арбитр из Мексики Сесар Артуро Рамос назначил штрафной в пользу европейцев, но как минимум часть судей ЧМ посчитали, что игру стоило продолжить.

Старт ЧМ доверили средним судьям – и это сомнительное решение

Главный по судьям в ФИФА Пьерлуиджи Коллина, кажется, загнал себя в ловушку, когда на 1-й тур группового этапа назначил не самых сильных рефери. Ошибки начались сразу, и давление с судей уже было не снять.

В плей-офф появились новые вводные: почти все арбитры представляли те страны, чьи сборные остались на турнире. Итог – скандал из-за конфликта интересов. По мнению Пепе, аргентинец Тельо не мог обслуживать матч Португалия – Марокко, потому что Месси все еще был на турнире.

Вряд ли это серьезно повлияло на игру (Тельо с ней справился), но спровоцировало нервозность в и без того напряженный момент.

Нет судей, способных закрыть любую игру. ФИФА очень не хватило Карасева и других судей из нетоповых футбольных стран

Речь прежде всего о географическом принципе. Сильнейшие арбитры ЧМ в основном представляют те страны, чьи сборные долго оставались на турнире. Бразилия, Франция, Испания, Аргентина, Англия. Свои сборные судить нельзя. Сборные, с кем в следующем туре может встретиться твоя национальная команда, – нельзя. С кем встречалась – нельзя.

На предыдущих турнирах такой проблемы не было: спасали рефери из тех стран, которые либо не участвовали в турнире, либо рано вылетали. Вспомните и взгрустните от фамилий таких арбитров: Ирматов, Чакыр (завершил карьеру недавно), Рокки, Скомина, Мажич, Гейгер, Эрикссон, Де Блекере, Тельес, Михел, Бузакка, Иванов.

Наличие хотя бы 2-3 арбитров экстра-класса из нефутбольной страны позволило бы ФИФА закрывать больше матчей без всяких проблем. Конечно, помог бы и Карасев, который точно был бы претендентом на матчи плей-офф.

Орсато – единственный из топ-судей нынешнего созыва, кто подходил под любой матч. На турнире нет Италии – нет причин не судить какие-то команды. Но Даниэле не был явным фаворитом на финал, поэтому изначально получил два матча группы и полуфинал.

И это привело к сомнительным кандидатам на финал

Изначальные фавориты на финал – Данни Маккели (Нидерланды), Матеу Лаос (Испания) и Алиреза Фагани (Иран). Но Маккели отпадает из-за вылета Нидерландов после матча с Аргентиной. Лаос провалил ту самую игру, не удалив Паредеса (тот после фола на 89-й минуте запустил мяч на чужую скамейку, и это должно было наказываться второй карточкой) и потеряв контроль, и отправился домой. Фагани вылетел уже после группового этапа из-за руки Хименеса.

Поэтому главным кандидатом остался поляк Шимон Марчиняк, который и получил назначение. И это примечательное событие, потому что ни один европейский судья с 1994 года не судил финал ЧМ без финала Лиги чемпионов. Все решающие матчи турнира обслуживали арбитры с хорошим бэкграундом финалов в своих конфедерациях.

Как решать проблему в будущем?

Наверное, судьям и игрокам надо дать время на обкатку некоторых изменений в трактовках, а не вводить их экстренно на чемпионате мира. Одно добавленное время чего стоит!

Во-вторых, нужно обратить внимание на развитие талантливых арбитров из «нефутбольных» стран – сейчас их катастрофически мало. Понятно, что уровень чемпионатов разный, но воспитать в Европе сильных балканцев получалось всегда. Сейчас же все внимание обращено к топ-чемпионатам Европы.

В-третьих, нужно увеличить практику обмена арбитрами на континентальные кубки. Аргентинец Рапалини приезжал на Евро-20 и неплохо провел свои матчи, в Южную Америку регулярно отправляются молодые судьи из Португалии и Испании для судейства молодежных соревнований. Но почему бы не отправлять туда представителей Азии, Океании и Африки? Обмен опытом точно положительно повлияет на развитие судей.

Примечательно, что прежде ФИФА всегда защищала судей, но сейчас – молчание. Значит ли это, что руководители ФИФА согласны с критикой?

Фото: REUTERS/Carl Recine; Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alex Grimm; globallookpress.com/Andreas Gebert/dpa