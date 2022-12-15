Финал Аргентина – Франция пройдет в Лусаиле. Тут была пустыня, а теперь красиво как в сказке

Прогулка по городу, где Месси проиграл Саудовской Аравии, а теперь может стать чемпионом мира.

Во второй половине нулевых, когда в 25 км от центра Дохи началось строительство нового города, прирост населения Катара составил 128 %.

«Пока это в основном бедные иммигранты, но Катар хочет привлечь как можно больше квалифицированных рабочих c Запада для подготовки к постнефтяной эре, – отмечала французский журналистка Хлоя Дома. – Для этого и строится Лусаил, где разместится 450 000 жителей».

Новый город обошелся в 43 миллиарда евро. Это примерно пятая часть вложений Катара в инфраструктуру ЧМ.

Неподалеку от стадиона, где пройдет финал, – ведущий к набережной бульвар, вдохновленный Елисейскими полями.

Еще одна отсылка – одновременно к Парижу и Венеции – Вандомская площадь. С каналом, ресторанами высокой кухни, бутиками и пятизвездочными отелями.

Гостеприимство нового города символизирует талисман чемпионата мира – Лаиб.

В нулевые тут были песчаные дюни. Сейчас – фонтаны на каждом шагу.

А это четыре башни делового центра, облицованные морским алюминием.

Две – по 70 этажей. Остальные – по 50. Квартет небоскребов, как и стадион на 80 000, спроектирован лондонской компанией Foster + Partners, реконструировавшей «Уэмбли».

Строительство Лусаила еще продолжается, так что за пределами бульвара пока темно и безлюдно.

Зато на набережной – очень красиво.

Отличное место, чтобы передохнуть после 26-дневного марафона и настроиться на главный матч.

В новом катарском городе случится историческое событие – либо Месси станет чемпионом мира, либо Франция первой в XXI веке выиграет второй ЧМ подряд.

Финал на «Лусаиле» – в 6 вечера воскресенья. Но в футбол тут играют в любое время. И везде.

Фото: Денис Романцов.