«Хорошо провожу время и отвлекаюсь от грустных мыслей». У мигрантов в Катаре – своя фан-зона: бесплатная, но без пива

Репортаж Дениса Романцова.

«Мне все равно, кто победит: Марокко – уже чемпион мира, – неожиданно сообщает Лабид, четвертый год работающий в Катаре сотрудником одного из торговых центров. – Дружище, посмотри на экран: ты видишь там Германию, Испанию, Бразилию или Криштиану Роналду? Нет, там Марокко. Старые чемпионы сгинули. Новый чемпион – Марокко!»

Следующие умозаключения Лабида заглушает Let’s Get Down Business голландца Tiësto – песня, предваряющая матчи чемпионата мира. Она гремит на весь стадион, хотя мы в 60 км от «Аль-Байта», где встречаются Франция и Марокко.

«До Саудовской Аравии отсюда ближе, чем до Эль-Хаура [города, где проходит матч]», – шутит приятель Лабида (на самом деле СА вдвое дальше). Он приехал из Джидды, но не урвал билет на полуфинал и пришел сюда, на крикетный стадион в 15 км от центра Дохи, где уже месяц работает самая аскетичная фан-зона ЧМ-2022, ориентированная на мигрантов.

Поблизости нет метро, алкоголь не продается (в отличие от других фан-зон), а вместо уютных пуфиков – газон и асфальт. Зато пускают бесплатно (вход в фан-зону на южной набережной Лусаила – 900 рублей), а внутри несколько точек с фастфудом, много экранов помимо основного и даже две футбольные площадки.

Одна внутри крикетного стадиона, другая – на выходе, где тоже есть большой экран.

Вечером среды сюда пришли тысячи мигрантов. Многие – за Марокко, но хватает и тех, кто болеет за Францию. Правда, с голландским флагом, но уж какой есть.

«В Катаре я занимаюсь то одной работой, то другой, поэтому не каждый вечер свободен, – говорит Сакиб из пакистанского Мултана. – Но, когда могу, всегда прихожу сюда. В нашей квартире на четверых есть телевизор, но в фан-зоне веселее. Тут атмосфера почти как на футбольном стадионе! Еще и концерт перед игрой. И платить не надо – супер!

Как мне тут живется? В год ковида было тяжеловато, но сейчас все хорошо».

«На свою зарплату я бы мог купить билет на какой-то матч ЧМ, даже на несколько, – признается механик Харша из Шри-Ланки. – Но тогда я бы ничего не отправил семье, а я тут – именно для этого. Мне и в фан-зоне хорошо.

Чувствуется дух большой футбольной вечеринки и есть огромный экран – с повторами и комментариями [телекомпании beIN SPORTS]. До чемпионата мира я был на одном катарском стадионе – на обычном матче. И там мне смотреть игру не так удобно, как здесь».

«А я тут уже нигде не работаю. Работа закончилась в октябре. Теперь просто живу здесь, – говорит еще один выходец из Шри-Ланки Прабат. – Когда уеду? Не знаю. Мне не уехать хочется, а найти в Катаре новую работу, но это не только от меня зависит. Надо немного подождать.

В фан-зоне я хорошо провожу время и отвлекаюсь от грустных мыслей. Раньше я проводил тут целый день и смотрел по 4 матча. Сейчас бываю только вечером. Мы с друзьями выбираем, кто за кого болеет, делимся на две команды и играем перед матчем на площадке. И почти всегда победитель совпадает. Сегодня выиграли болельщики Марокко».

Вскоре Тео Эрнандес открывает счет, и некоторые мигранты радуются так, как в тесноте трибуны, наверное, и не получилось бы.

«Я водитель автобуса, и из-за работы все равно не сходил бы ни на одну игру ЧМ, – говорит Хеманта из Бангладеша. – Сегодня первый выходной за долгое время, а живу недалеко – вот и забрел в фан-зону.

Сейчас звонил семье по FaceTime от вон той трибуны [на крикетном стадионе] и сделал вид, что я на матче. Но мне не поверили, ха-ха.

Я им: «Вы что, не слышите шум матча?» А они: «Да-да, и комментаторов тоже слышим».

Когда последний раз видел родных? Давно, точно не в этом году».

«Я приехал в Катар только на время ЧМ, но, возможно, останусь и после, – говорит Набин из Непала. – У меня тут несколько работ. Я даже обслуживал 8 матчей ЧМ: был одним из тех, кто показывал светящейся палочкой путь от стадиона «Халифа» до метро.

На самих матчах, к сожалению, не был. Но Катар дал возможность таким, как я, смотреть игры здесь, в фан-зоне. Я живу далеко, в доме на 6 человек, и еще даже не знаю, как поеду ночью назад, но пока об этом не думаю.

Мне тут нравится. Я работал в платных фан-зонах, и эта не сильно уступает».

Как и многие, я покидаю фан-зону после второго гола Франции. Только большинство мигрантов разбредается по домам, а я спешу на автобус, проезжающий (судя по расписанию) раз в полчаса.

После 9-минутного опоздания автобуса, доставившего меня в фан-зону, я не ожидал идеальной пунктуальности, но тут отметил бы некоторый перебор. Автобус не приехал ни в 23:44, ни через 30 минут.

Недавно я рассказал про беспощадную систему охлаждения на стадионе Education City и на следующем матче ее отключили. Надеюсь, и эта транспортная проблема (единственная, с которой я столкнулся за месяц в Катаре) когда-нибудь решится.

Я-то скоро уеду, а ребятам из Пакистана, Непала и Бангладеша будет приятно.

Фото: Денис Романцов.