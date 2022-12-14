Франция – уже 4-й раз в финале ЧМ. Рекорд в современном формате

С 32 командами.

Сборная Франции – в финале ЧМ-2022! Это уже третий финал за четыре последних крупных турнира, до этого были Евро-2016 и ЧМ-2018.

Но Франция доминирует и на более длительном отрезке. Никто не играл в финалах ЧМ чаще при современной формуле проведения с 32 участниками (появилось с ЧМ-1998, на ЧМ-1994 было 24 команды). Внушительный отрыв.

• Возможно, все дело в магии Дидье Дешама. Он притягивает финалы: за сборную игроком выигрывал ЧМ-1998 и Евро-2000, как тренер ответственен за финалы Евро-2016, ЧМ-2018 и ЧМ-2022. А еще была победа в Лиге наций! Монстр.

• Один из ближайших преследователей французов – Аргентина, с которой и будет финал-2022. Такого на чемпионатах мира еще не было: в 1930-м и 1978-м встречались в группе, а в 2018-м – на стадии 1/8 финала.

• Если не брать в расчет конкретный формат, то лидер по числу сыгранных финалов – Германия (8). Хотя при 32 командах немцы бывали в решающей встрече всего дважды – в 2002-м проиграли, а в 2014-м победили.

Финалы Франции: победы над Бразилией и Хорватией и поражение Италии

Вполне успешно.

• В 1998-м от мечты Францию отделял матч с 4-кратными чемпионами мира – сборной Бразилии. В ее нападении сияли Ривалдо, Бебето и Роналдо, предматчевая трагедия которого до сих пор будоражит сознание. Судьбу финала решил Зинедин Зидан – перед перерывом забил два одинаковых мяча после угловых. На 93-й минуте Эммануэль Пети сделал счет 3:0 – и принес Франции титул.

• Финал ЧМ-06 – печаль. Навсегда запомнилась не игра французов, а удаление Зидана после стычки с Марко Матерации. В серии пенальти Италия обыграла Францию

• Финал ЧМ-2018 вы точно помните: даже эпичный ляп Льориса не помешал Франции победить дерзкую Хорватию и забрать еще один трофей. Тогда на поле сверкал даже Поль Погба.

Теперь без него, но многие герои прошлого финала сверкают и сейчас. Например, Килиан Мбаппе, оформивший против Хорватии дубль.

Фото: REUTERS/Lee Smith; Gettyimages.ru/Ross Kinnaird, Shaun Botterill, Alex Livesey