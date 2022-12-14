Марокко, спасибо! За храбрость, интеллект, сенсации и любовь ❤️

Они были прекрасны.

Сборная Марокко проиграла Франции (0:2) в полуфинале ЧМ-2022, но, кажется, покорила всех. Впереди еще матч за третье место с Хорватией, но мы уже сейчас поблагодарим мужчин в красном за массу красивых историй и отличный футбол.

Что сделало этот чемпионат незабываемым?

Верный выбор тренера: вернул звезд и объединил команду

На ЧМ-2022 Марокко вывел Вахид Халилходжич, но его сняли с поста главного тренера. Команду за два месяца до старта возглавил победитель Африканской ЛЧ Валид Реграги.

И с его помощью на ЧМ отправились Хаким Зиеш и Нуссаир Мазрауи. А при Халилходжиче обоих бы не было на турнире, поскольку оба давно поссорились с бывшим тренером Марокко. Сыграл бы и Амин Харит, если бы не травма – с Халилходжичем он тоже не дружил.

Марокко ехало не в оптимальном составе, но разве кто-то заметил потери?

Достаточно назвать троих:

• Форвард Тарик Тиссаудали здорово провел прошлый сезон, наколотив 21 гол за «Гент» в чемпионате Бельгии, но еще летом порвал кресты.

• Левый защитник Адам Мазина был основным на Кубке Африки и в квалификации к ЧМ, но тоже сломался летом.

• Чемпион Европы в составе молодежной сборной Франции Амин Харит получил травму в матче Лиги 1 за неделю до старта ЧМ.

Вероятно, с этими парнями марокканцы были бы еще чуть круче.

Марокко – первая арабская страна, выигравшая группу, а африканцы так много еще не набирали

Марокко во второй раз в истории вышло в плей-офф ЧМ. Впервые это было в 1986-м. Тогда они стали первыми африканцами на этой стадии, а сейчас – первой арабской сборной во главе группы. При этом африканские команды не выигрывали группу с прошлого века – с 1998 года (тогда побеждала Нигерия).

А семь очков на групповом этапе – это вообще рекорд для африканских сборных. И вряд ли он будет побит, учитывая изменения формата на следующих ЧМ.

Благодаря Марокко африканская сборная впервые сыграла в полуфинале ЧМ

Мечта африканцев сбылась – сборная с их континента наконец-то добралась до этой стадии. Предыдущие три попытки в четвертьфиналах обидно провалились:

• Камерун-1990 проиграл Англии из-за забитого пенальти в овертайме.

• Сенегал-2002 уступил Турции из-за золотого гола тоже в овертайме.

• Гана-2010 в дополнительное время не забила пенальти Уругваю и провалилась в серии.

Марокканцы же не стали тянуть – убрали Португалию в основное время.

Марокко выбило трех фаворитов из топ-10 рейтинга ФИФА

Это было впечатляюще.

• Вторая команда мира Бельгия вылетела из-за ничьей с Хорватией, но жутко осложнила себе жизнь именно из-за поражения от Марокко.

• Седьмая сборная – Испания – не забила ни одного послематчевого пенальти и рано отправилась домой.

• Идущая девятой Португалия тоже не справилась и проиграла.

Марокко в рейтинге на 22-м месте – ниже Ирана с Сенегалом, но вышибло всех этих топов.

Марокко пропустило гол от соперника только в полуфинале

Отлично построенная оборона, полнейшая дисциплина и классный вратарь. В итоге к полуфиналу марокканцы пропустили лишь один гол. И тот – в матче с Канадой от собственного защитника, когда мяч отрикошетил от Найефа Агерда.

Забить в ворота Марокко смогла только Франция. Правда, сделала это совсем быстро – уже на пятой минуте. До полуфинала самостоятельно марокканцам не забил никто.

Марокко дольше всех не проигрывало по ходу матча на этом ЧМ

Да, именно гол Тео Эрнандеса в полуфинале вынудил марокканцев спасаться от поражения – и произошло это спустя более 500 минут на ЧМ (485 – чистого времени и множества добавленных).

Как мы помним, Хорватия отыгрывалась постоянно в тех играх, где были голы, Аргентина – в первом туре, а Франция – в третьем.

Марокко напомнило нам о своих топ-игроках и познакомило с потенциальными звездами

Мы и так знали, насколько сильны Мазрауи, Хакими, Зиеш и Эн-Несири. Но ЧМ-2022 показал:

• Насколько хорош, надежен и спокоен Яссин Буну. Теперь к нему присматривается «Бавария».

• Как мужественно играл Ромен Саисс, которому перематывали ногу в несколько слоев, а он все рвался на поле и перестал играть лишь когда его унесли на носилках.

• Каким крутым вырос брат Нордина Амрабата – Софьян, успевающий на любом участке поля. И его у себя уже хочет видеть «Ливерпуль».

• Как восхитил Луиса Энрике своей неутомимостью Аззедин Унаи. И не только его – «Барселона» уже встает в очередь на покупку.

Другие герои чуть менее заметны, но Мунир Мохамеди здорово отыграл против Бельгии вместо Буну, Селим Амалла был основным рядом с Амрабатом и Унаи в шикарной полузащите, а Яхья Аттийят-алла и Джавад Эль-Ямик очень спокойно заменили в составе Мазрауи и Агерда, когда это понадобилось, причем на поздней стадии – в четвертьфинале.

Эн-Несири пообещал отомстить Испании и Португалии – и выполнил обещание

На ЧМ-2018 марокканцы совсем не по игре потеряли шансы на выход из группы еще за тур до конца. Но проиграли португальцам и на последних минутах упустили победу над испанцами.

Обидно было и Юссефу Эн-Несири, чей классный гол Испании чуть было не стал победным. «Говорил своим партнерам по команде, что мы обыграем Испанию и Португалию», – сказал он спустя четыре года. И пожалуйста – обе команды выбиты марокканцами с ЧМ-2022.

Зиеш и Хакими никогда не берут себе призовые за игру в сборной

Благодаря ЧМ мы узнали и эту историю. Так поступает Хакими, а Зиеш отдает деньги на благотворительность бедным семьям из Марокко, а еще – остальным сотрудникам команды.

Конечно, так они сделают и после ЧМ.

Тренер смеется над теми, кому не нравится стиль Марокко

В ответ на упреки о слишком оборонительной игре Реграги справедливо замечал: «У «Манчестер Сити» 70% [владения], но вы видели, какие у них игроки? С Кевином де Брюйне и Бернарду Силвой вы будете владеть мячом».

И добавил: «Удивительно, как владение мячом отрывает вас от реальности. 70% владения, чтобы нанести всего два удара? Ожидаемые голы – то же самое: «Мы должны были победить, ведь у нас 4 ожидаемых гола!» Мы здесь, чтобы побеждать, а не для того, чтобы владеть мячом».

А в цитатник ЧМ-2022 обязательно войдет эта фраза: «Попрошу Джанни Инфантино добавлять очки, если владение больше 60%».

Марокканцы умилили семейными фото

Как весело было видеть, как Буну играл с сыном, отдав ему свои гигантские перчатки.

Софьян Бумаль праздновал с мамой.

Ашраф Хакими и Абдельхамид Сабири – со своими семьями.

И было много детей.

А марокканский стюард еле сдержался на трибуне после победы над Испанией

Видео облетело все соцсети – стюард из Марокко украдкой пытался смотреть серию пенальти во время матча 1/8 финала. А когда Хакими забил решающий пенальти, стюард, кажется, заплакал.