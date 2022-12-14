«Судья влепил нам этот нелепый пенальти». Хорваты объясняют 0:3 в полуфинале

Тренер сказал, кого не хватало на поле.

К полуфиналу в Доху прилетело еще несколько сотен болельщиков из Хорватии. На фоне соперника это все равно слезы, поэтому хорваты дружно пришли в клетчатых красно-белых одеждах – чтобы не затеряться среди тысяч аргентинцев. Исключением традиционно стала Хелена Ливакович: как и муж, она появилась на стадионе в оранжевой майке.

Среди тех, кто усилил на этой неделе делегацию хорватских болельщиков – Иван Класнич, работающий сейчас агентом.

На Евро-2008 он стал лучшим бомбардиром команды Славена Билича, хотя в 2007-м дважды перенес пересадку почки – мамина перестала работать через 8 недель, так что трансплантировали отцовскую. Пять лет назад пришлось менять и ее: в этот раз Класничу пересадили почку неизвестной ему умершей женщины.

Карьера Ивана – памятник хорватскому футбольному упорству. Он мог закончить с футболом в 27, но вместо этого играл за сборную до 31. А последний мяч, кстати, забил Катару.

Хорватии-2022 такой форвард очень бы пригодился: в Катаре команда забивала с игры только в половине матчей.

«Мы проиграли Аргентине из-за пенальти в первом тайме, – сказал после 0:3 Матео Ковачич. – Не привык говорить о судьях, но его серьезная ошибка привела к нашему поражению. Две ситуации кажутся мне невероятными: сначала он не назначил угловой (после удара Перишича на 31-й минуте – Sports.ru), а потом влепил нам этот нелепый пенальти».

Хорваты так активно возмущались решением Орсато, что желтую получил не только Ковачич, но и главный тренер Златко Далич, а его помощник Марио Манджукич договорился до красной.

«Мои ребята уверяли, что перед этим судья должен был дать нам право на угловой, – объяснил Далич. – Мы контролировали игру минут тридцать, а потом получили контратаку и пенальти. Вскоре – еще одну контратаку.

Во втором тайме хотели прибавить в скорости за счет выхода Оршича и перевода Перишича налево, но тяжело отыграться с 0:2. У нас были подходы, но нам не хватило классического нападающего и остроты в атаках.

В итоге пропустили третий, но это не повод жаловаться и плакать. Будем готовиться к матчу за третье место.

Честно скажу, предложи нам кто-то такой итог перед турниром – мы бы охотно его приняли».

Слова Далича про нападающего – тоже не жалоба, а констатация. Ливая, Петкович и переделанный в центрфорварда Крамарич – далеки от Шукера-98 и Манджукича-18. Да и от Класнича-08.

И то, что даже в таком виде, без настоящей девятки, Хорватия снова в топ-4 ЧМ, только подчеркивает, как круто Далич распорядился россыпью талантов – от 20-летнего Гвардиола до 37-летнего Модрича.

Не то что Драган Стойкович из Сербии, у которого талантов не меньше, да к тому же есть два топ-форварда, но на поле – балаган вместо игры. Насколько грустно было видеть, как вдохновение Тадича, Митровича и других вязло в тактическом бардаке Сербии, настолько же радовала в Катаре слаженность Хорватии, чьи игроки словно подзаряжались друг от друга.

И тем грустнее было слышать от Далича:

«Мой контракт истекает в 2024-м. Впереди Лига Наций и отбор Евро, но потом наши опытные игроки попрощаются со сборной. Похоже, это последний чемпионат мира для этого великого поколения».

Последний, но он еще не закончен.

«Когда мы зашли в раздевалку, слово взял Домагой Вида, – сообщил другой защитник Йосип Юранович. – Он сказал: «Давайте выиграем третье место! Медаль – это то, что запомнится навсегда. Сделаем это для Хорватии!»

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Julian Finney, Buda Mendes