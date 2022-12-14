ЧМ-2022 в Катаре
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«Судья влепил нам этот нелепый пенальти». Хорваты объясняют 0:3 в полуфинале

Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Домагой Вида Домагой Вида
Марио Манджукич Марио Манджукич
Златко Далич Златко Далич
Иван Класнич Иван Класнич
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Матео Ковачич Матео Ковачич
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Тренер сказал, кого не хватало на поле.

К полуфиналу в Доху прилетело еще несколько сотен болельщиков из Хорватии. На фоне соперника это все равно слезы, поэтому хорваты дружно пришли в клетчатых красно-белых одеждах – чтобы не затеряться среди тысяч аргентинцев. Исключением традиционно стала Хелена Ливакович: как и муж, она появилась на стадионе в оранжевой майке.

Среди тех, кто усилил на этой неделе делегацию хорватских болельщиков – Иван Класнич, работающий сейчас агентом.

На Евро-2008 он стал лучшим бомбардиром команды Славена Билича, хотя в 2007-м дважды перенес пересадку почки – мамина перестала работать через 8 недель, так что трансплантировали отцовскую. Пять лет назад пришлось менять и ее: в этот раз Класничу пересадили почку неизвестной ему умершей женщины.

Карьера Ивана – памятник хорватскому футбольному упорству. Он мог закончить с футболом в 27, но вместо этого играл за сборную до 31. А последний мяч, кстати, забил Катару.

Хорватии-2022 такой форвард очень бы пригодился: в Катаре команда забивала с игры только в половине матчей.

«Мы проиграли Аргентине из-за пенальти в первом тайме, – сказал после 0:3 Матео Ковачич. – Не привык говорить о судьях, но его серьезная ошибка привела к нашему поражению. Две ситуации кажутся мне невероятными: сначала он не назначил угловой (после удара Перишича на 31-й минуте – Sports.ru), а потом влепил нам этот нелепый пенальти».

Хорваты так активно возмущались решением Орсато, что желтую получил не только Ковачич, но и главный тренер Златко Далич, а его помощник Марио Манджукич договорился до красной.

«Мои ребята уверяли, что перед этим судья должен был дать нам право на угловой, – объяснил Далич. – Мы контролировали игру минут тридцать, а потом получили контратаку и пенальти. Вскоре – еще одну контратаку.

Во втором тайме хотели прибавить в скорости за счет выхода Оршича и перевода Перишича налево, но тяжело отыграться с 0:2. У нас были подходы, но нам не хватило классического нападающего и остроты в атаках.

В итоге пропустили третий, но это не повод жаловаться и плакать. Будем готовиться к матчу за третье место.

Честно скажу, предложи нам кто-то такой итог перед турниром – мы бы охотно его приняли».

Слова Далича про нападающего – тоже не жалоба, а констатация. Ливая, Петкович и переделанный в центрфорварда Крамарич – далеки от Шукера-98 и Манджукича-18. Да и от Класнича-08.

И то, что даже в таком виде, без настоящей девятки, Хорватия снова в топ-4 ЧМ, только подчеркивает, как круто Далич распорядился россыпью талантов – от 20-летнего Гвардиола до 37-летнего Модрича.

Не то что Драган Стойкович из Сербии, у которого талантов не меньше, да к тому же есть два топ-форварда, но на поле – балаган вместо игры. Насколько грустно было видеть, как вдохновение Тадича, Митровича и других вязло в тактическом бардаке Сербии, настолько же радовала в Катаре слаженность Хорватии, чьи игроки словно подзаряжались друг от друга.

И тем грустнее было слышать от Далича:

«Мой контракт истекает в 2024-м. Впереди Лига Наций и отбор Евро, но потом наши опытные игроки попрощаются со сборной. Похоже, это последний чемпионат мира для этого великого поколения».

Последний, но он еще не закончен.

«Когда мы зашли в раздевалку, слово взял Домагой Вида, – сообщил другой защитник Йосип Юранович. – Он сказал: «Давайте выиграем третье место! Медаль – это то, что запомнится навсегда. Сделаем это для Хорватии!»

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Аргентина – Хорватия 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
13 декабря, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34, пенальти Месси, 2:0 – 39 Альварес, 3:0 – 69 Альварес.
АргентинаМартинес, Молина (Фойт, 86), Отаменди, Ромеро, Тальяфико, Де Поль (Паласиос, 74), Мак Аллистер (Корреа, 86), Паредес (Мартинес, 62), Фернандес, Месси, Альварес (Дибала, 74).
ХорватияЛивакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич, 46), Модрич (Маер, 81), Ковачич, Брозович (Петкович, 50), Перишич, Пашалич (Влашич, 46), Крамарич (Ливая, 72).
Предупреждения:
Ливакович (32), Ковачич (32), Ромеро (68), Отаменди (71).

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Julian Finney, Buda Mendes

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