Золотые примеры Аргентины: гений Марадоны-86 и победа, которую испортил договорняк

Аргентина прошла хорватов в полуфинале ЧМ-2022 без проблем (3:0), до трофея всего один шаг. Лео Месси сыграет в финале второй раз за карьере – на ЧМ-2014 обидно проиграли немцам.

Чтобы вспомнить победную формулу, аргентинцам нужно вернуться в 1986-й – когда к титулу приводил великий Диего Марадона.

Последнее золото Аргентины: схема под Диего и его гениальность

Групповой этап прошел для Аргентины спокойно: победы над Южной Кореей и Болгарией (по 2:0) и ничья с итальянцами (1:1). Корейцы играли особенно грубо, но им это не помогло – Марадона, который приехал в шикарной форме, наказал двумя голевыми пасами со стандартов (следствие постоянных фолов).

Так аргентинцы заняли первое место в группе – уже тогда главный тренер сборной Карлос Билардо придумал специальную схему под 25-летнего Марадону . Он выбирал состав так, чтобы там не было ярко выраженных вингеров и крайних защитников – расставлял игроков под 3-5-2. Позже Билардо даже утверждал, что изобрел эту формацию.

На тренировках ее отрабатывали с 1983-го, но в матчах метод работал слабо. Хулио Олартикоэчеа (полузащитник Аргентины-1986) вспоминал, что лишь за три недели до старта ЧМ тренер принял окончательное решение использовать такую расстановку. «Газеты много писали про нашу схему, было много критики и обсуждений. Потом, когда мы уже приехали в Мексику, она заработала. Через пару матчей, мы почувствовали себя комфортно, зарядились уверенностью и раскрыли свой потенциал», – вспоминал Олартикоэчеа.

В 1/8 финала встретился Уругвай – аргентинцы прошли благодаря единственному голу от Педро Паскулли. На уровне сборной он был почти не заметен, зато его до сих помнят в «Лечче»: провел там семь лет и стал любимцем болельщиков.

В четвертьфиинале сыграли с грозными англичанами – оттуда самые известные эпизоды в карьере Диего Марадоны. Сначала «Рука бога», следом гол в гениальном проходе с центра поля мимо всей команды.

«Марадона! Гений! Гений! Гений! Туда, туда, туда, туда, туда, туда! Гоол! Гооол! Я хочу плакать, о великий, Боже, да здравствует футбол! Вот это гол! Диегол! Марадона!» – безумная радость уругвайского комментатора Виктора Уго Моралеса в тот момент.

Англичане ответили только голом Гари Линекера, который в итоге стал лучшим бомбардиром турнира (шесть мячей в пяти матчах). Да, эту гонку Марадона проиграл с пятью мячами в семи играх.

В полуфинале Марадона разнес Бельгию – снова дубль !

«Мы осознавали, что в лице Марадоны у нас есть козырь, способный перевернуть любой матч. Но мы хорошо понимали, что если Диего закрыт, больше пространства получает Бурручага, а мы можем играть через него», – объяснял опорник Серхио Батиста.

Немцам в финале удалось закрыть Марадону только на первый тайм (потом пришлось рисковать, у Диего появилось пространство), а Бурручага забил победный мяч.

В итоге – красивые 3:2 и трофей.

Тренер сборной Билардо неожиданно отреагировал на победу. « Мы обыграли Германию, но я был очень зол. Не мог праздновать. Все спрашивали: «Карлос, что с тобой»? Я злился, потому что мы пропустили два гола после стандартов . При таком количестве повторений на тренировках, с отдельным акцентом именно на этих розыгрышах соперника! И все равно пропустили два».

Золото-1978: титул, омраченный договорняком

Аргентинцы играли на домашнем турнире после государственного переворота, пришла военная власть во главе c Хорхе Виделой. Тогда, кстати, Марадону в финальную заявку не взяли – ему было только 17. Хотя болельщики уже хотели его вызова.

Групповой этап аргентинцы прошли натужно: угодили в сложную группу с Венгрией (2:1), Францией (2:1) и Италией (0:1) и прошли дальше во многом благодаря судейским решениям. Особенно им повезло в первом матче: главный арбитр Антонью Гарриду удалил двух венгров, и аргентинцы дожали соперника.

Во втором групповом раунде – формат ЧМ был непривычным, странным – все решал матч с Перу. После ничьей с бразильцами Аргентину спасала только разгромная победа – минимум в четыре мяча. Выиграли 6:0, поползли слухи о договорном матче.

Выяснилось, что так и было: договорились о разгроме правители стран, аргентинец Видела с перуанцем Франсиско Бермудесом. Сообщалось, что взамен Видела посадил 13 перуанских диссидентов – они боролись с действующим режимом на территории Аргентины.

Эту версию официально, в суде в 2012-м, подтвердил перуанский политик Женаро Ледесма, который в то время был оппозиционером, а впоследствии баллотировался на пост президента страны.

«Учитывая то, что знаю сейчас, не могу сказать, что горжусь этой победой. Но я не понимал, что происходит. Большинство из нас не понимали. Мы просто играли в футбол», – оправдывался игрок сборной Аргентины Леопольдо Луке.

В финале тоже не обошлось без скандала. Аргентинцы наставили на отстранении израильского арбитра Абрахама Кляйна – якобы из-за хороших политических отношений Израиля и Нидерландов, которые тогда вышли в финал.

Добились: арбитром стал итальянец Серджио Гонелла – как раз он судил странный матч между Аргентиной и Перу. С голландцами пришлось бодаться до дополнительного времени, там победный мяч забил Марио Кемпес, лучший бомбардир турнира (шесть голов).

Так Аргентина забрала первое золото чемпионата мира.

Теперь есть шанс стать трехкратными.

Фото: globallookpress.com/SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Bongarts, Hulton Archive