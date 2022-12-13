60 метров преодолел Альварес с мячом перед голом. Эта цифра войдет в историю

Забег форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса – ярчайшее событие полуфинала ЧМ-2022 против Хорватии. Его второй мяч – скорее шоу имени Месси, а вот первый – соло, которое нужно зафиксировать в истории!

60 метров! 7,61 секунды! За это время Альварес принял пас от Месси, обыграл двух защитников, вратаря и забил.

Средняя скорость в момент рывка – 28 км/ч. Не самый быстрый рывок в истории футбола, но чтобы войти в историю, не всегда нужны рекорды.

Гол, которого очень не хватало этому чемпионату мира. Максимум волшебства, минимум математики.

Наслаждаемся!

В этот уже момент уже было понятно, что хорватскую защиту ждет испытание.

Альварес не остановился ни на мгновение и сохранил ситуацию 1-в-1.

Затем сдвинулся чуть правее, чтобы столкнуть трех защитников.

И поставил точку!

Идеальный гол в идеальный момент.

Еще в детстве Альвареса прозвали Паук, потому что не могли отобрать у него мяч

«Когда мы приезжали играть в другие города, люди тут же спрашивали: «А Паук играет?», – рассказывал отец Альвареса – Густаво.

Это прозвище приклеилось к нему из-за цепкого дриблинга.

«Было похоже, что у него много ног, – дополнял брат Альвареса – Рафаэль. – У него невозможно было отобрать мяч, поэтому мы и прозвали его Паук».

А ведь на старте ЧМ Альварес не выходил в основе. А сейчас идеальный партнер для Месси

В первых матчах ЧМ-2022 Скалони давал молодому форварду по полчаса времени, но вот вам факт: с Альваресом на поле сборная Аргентины забила в Катаре 11 голов и пропустила 0 (без него – 1:5). Так что Хулиан в старте не только из-за плохого состояния Лаутаро. В него верит не только Скалони, но и Пеп Гвардиола

Хулиан переехал в «Манчестер Сити» летом. До результативности Холанда аргентинцу пока далеко, но 5 голов за половину сезона он уже забил. При этом Альварес по качествам подходит Пепу даже лучше Холанда – но в «Сити» сомневались, что он адаптируется в Европе.

Кстати, Альварес даже ездил на ЧМ-2018, правда, не в заявке, а с группой талантливых молодых игроков, сопровождавших национальную команду.

За последние пару лет Хулиан превратился в настоящую звезду Южной Америки в «Ривер Плейте» Марсело Гальярдо. В команде, ориентированной на агрессивный прессинг, Альварес ворвался в основу благодаря агрессивной работе без мяча. Парень много забивал – в мае вообще оформил гекса-трик (шесть голов) в матче Кубка Либертадорес. Вдобавок к мячам Хулиан еще и пахал на поле, и оттягивался в глубину, и ассистировал.

То есть превратился в идеального нападающего в пару к Месси: понимает принципы футбола Гвардиолы и пашет за двоих, чем компенсирует эпизодические выключения Лео. Сам Хулиан много раз говорил, что его кумиром все детство был Серхио Агуэро – главный друг Месси в сборной. Символично, что в итоге именно Альварес и заменил Куна и в сборной, и в клубе.

И пока что получается отлично: Альварес восемь раз выходил в стартовом составе сборной Аргентины и забил в этих играх 6 голов. И теперь у него еще дубль + заработанный пенальти в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Carl Recine