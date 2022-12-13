Был ли пенальти, который забил Месси? Оказалось, не все согласны

В конце первого тайма первого полуфинала ЧМ-2022 сборная Аргентины получила пенальти – за фол хорватского вратаря Доминика Ливаковича.

Аргентинский форвард Хулиан Альварес протолкнул мяч мимо кипера, они столкнулись.

Главный судья Даниэль Орсато дал 11-метровый сразу, ВАР только подтвердил при тихой проверке.

Оказалось, что не всем понятно, почему это пенальти. Бывший судья Анатолий Синяев, который сейчас ведет телеграм-канал о судействе «Але, рэф», объяснил.

За что пенальти?

Альварес прокинул мяч в сторону от вратаря и естественно двигался к мячу. Ливакович неудачно пытался сыграть в мяч. Общее движение тела вратаря заметно, к тому же он не играет в мяч.

С пенальти сложно не согласиться, хотя нога вратаря уже на газоне. Остаточное движение в нападающего есть.

Нападающий опережает вышедшего ему навстречу нападающего. Доля секунды – он выиграл борьбу за мяч, протолкнул его. Игроки относительно близко, форвард обходит голкипера по классике сбоку, не идет ему в лоб.

Ливакович раскинулся насколько мог. Разве нападающий должен был оббегать его за метр? Нет.

В борьбе за мяч на долю секунды вратарь проиграл и был наказан. В динамике видно: не было такого, чтобы Ливакович встал, а форвард специально пошел в него.

Если нарушение – почему это не красная?

Была ли попытка сыграть в мяч? Изначально в руках – была, но фол был в ногах, поэтому момент непростой.

Рядом был защитник, нападающий перед ударом уже сбросил скорость, мяч был наверху и прокинут справа от вратаря. А нападающий обходил Ливаковича слева. То есть возможность сыграть в мяч у защитника тоже была высока.

Поэтому – желтая за срыв перспективной атаки без попытки сыграть в мяч.

Месси пробил пенальти идеально – это лучший удар ЧМ

Лионель Месси исполнил удар шикарно – у Доминика Ливаковича не было шансов.

0,99 xG – у этого удара отсутствовали шансы не стать голом. Даже при чудесах Ливаковича на пенальти.

Для Лео это пятый гол на чемпионате мира. Они вместе с Килианом Мбаппе теперь лидируют в гонке бомбардиров – только у француза есть еще два матча, его полуфинал против Марокко – вечером в среду.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Lee Smith, Carl Recine, Hannah Mckay; кадры трансляции «Матч ТВ»