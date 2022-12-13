«Буду 3 года выплачивать кредит, зато исполнила мечту – впервые на ЧМ». Аргентинские болельщики – о своей уникальности

Монологи о страсти.

На каждом матче ЧМ аргентинские болельщики веселятся, как в последний раз, но в то же время так, что не верится, будто после этой игры турнир для них закончится. В Катаре их около 50 тысяч, и на каждом матче Аргентины катарские стадионы напоминают «Монументаль» или «Бомбонеру».

После игры с Голландией вы уже читали об аргентинцах, которые ради поездки на последний ЧМ Месси устраивались на работу в Катаре и закладывали машины. Ниже – монологи аргентинцев о том, почему их так много и почему они болеют лучше всех.

Бенче Гальдаме

Мне было очень трудно попасть в Катар. Я аргентинка, но живу в Чили. Летела оттуда в Мадрид, потом в Каир и – в Катар. Три дня ужасно спала или вообще не спала.

На поездку сюда я потратила 30 тысяч долларов. Мне не удалось купить билеты на сайте ФИФА, поэтому единственным вариантом остался пакет от Qatar Airways «самолет + отель + билеты» – по очень высоким ценам.

Откуда у меня столько денег? Я экономила и к тому же взяла кредит. Теперь буду выплачивать его три года, ха-ха-ха. Но это не имеет значения. Я была на Кубке Америки, квалификации, но впервые на ЧМ – это моя сбывшая мечта. И она стоит всех усилий.

О мечте и наша любимая песня на этом турнире – Muchachos. Текст песни многое значит для любого аргентинца. Он о Марадоне, о героях Фолклендской войны, о Месси и о победе над Бразилией в финале Кубка Америки на «Маракане». Не зря Лео назвал эту песню одной из любимых.

Чем аргентинские болельщики отличаются от других? Отвечу словами актера Гильермо Франселлы: «Вы можете изменить все: лицо, дом, семью, подругу, религию, бога. Но ты никогда не изменишь своей страсти».

А аргентинцы – страстные болельщики.

Хавьер Вандерслуйс

Я из Буэнос-Айреса. По образованию – политолог. В 2018-м году поехал на чемпионат мира в Россию и влюбился в эту атмосферу – она была волшебной.

Вернувшись домой, начал копить деньги, чтобы иметь возможность приехать в Катар.

Я летел сюда 22 часа с одной пересадкой. Сколько потратил – пока даже не представляю. Боюсь подсчитывать.

Главное, что мы поем на матчах, подбадриваем нашу сборную и, думаю, действительно помогаем ребятам.

Эсекиэль Гуардати

Я предприниматель из провинции Энтре-Риос, и поездка в Катар не сильно ударила мне по карману – обошлась где-то в 7000 долларов. Я был и в России в 2018-м. В Катаре мне больше нравится, потому что все стадионы рядом, но и у вас было превосходно.

Поподробнее? Ну, все аргентинцы тогда отметили, как красивы русские женщины. Другие плюсы ЧМ-2018: разрешенный на стадионах алкоголь, а также культура и дружелюбие русских.

ЧМ-2022 отличается тем, что процентов 30 людей, болеющих за нашу сборную на стадионе – не аргентинцы, а ребята из Индии, Пакистана, Бангладеша и других стран. Но настоящих аргентинцев здесь тоже очень много – тысяч 50. Если бы экономическая ситуация в стране была лучше, приехало бы в 3-4 раза больше болельщиков.

Нас много на всех ЧМ. Мне кажется, это началось с 1986-го, когда команда Марадоны обыграла Англию – для нас это было похоже на победу в войне.

Нам важно, чтобы игроки чувствовали, что они не одиноки, что их поддерживает вся страна. Нас отличает творческий подход к фанатизму. Поэтому совершенно естественно, что фанаты придумывают песни, которые поют потом всем стадионом.

Фран Гонсалес

Ребенком я ходил с отцом и братьями на матчи «Сан-Лоренсо». Возвращался на рассвете, спал лишь несколько часов и шел в школу, но был очень счастлив, потому что побывал на стадионе.

Сколько же у меня было кумиров! Вратарь Эль Чино Саха, полузащитник Пипо Горосито и бразилец Силас, форварды Пампа Бьяджо и Бето Акоста. А еще Ромео, Романьоли, Микелини, Эрвити, Монтильо, Торрико.

Пабло Баррьентос? Конечно, помню. Его называли Эль Питу – в честь гнома из мультфильма.

Я с детства мечтал побывать на чемпионате мира. До России в 2018-м не доехал, а в этот раз урвал билеты всего за две недели до турнира, так что пришлось очень быстро все организовывать. Думаю, потратил около 8000 долларов.

Но для аргентинцев сборная – это святое. И мы готовы пожертовать всем, чтобы попасть на чемпионат мира. У нас ничего не остается, но мы все равно едем.

Увидеть Месси на его, возможно, последнем ЧМ (хотя мы будем умолять еще об одном) – незабываемый опыт. Куда бы мы ни шли в Катаре, везде встречали иностранцев в майках сборной Аргентины, которые искренне любят нашу сборную.

Мы жарили барбекю и дружески общались с людьми, которых не знали еще вчера, и наслаждались нашим чисто аргентинским безумием.

Фото: Бенче Гальдаме, Хавьер Вандерслуйс, Эсекиэль Гуардати, Фран Гонсалес; Gettyimages.ru/Catherine Ivill