Рейну чуть не выгнали из сборной США на ЧМ – из-за обиды на тренера валял дурака и швырнул щитки с Уэльсом

Джованни Рейна ничем не запомнился на ЧМ-2022.

А пару лет назад казалось, что он может стать одним из открытий: стремительно ворвался во взрослый футбол, закрепился в основе «Боруссии» в 17 и заиграл за сборную США.

В Катаре Рейна провел на поле лишь 52 минуты. Но Джованни вообще повезло остаться в команде до плей-офф. В медиа всплыл конфликт внутри сборной США, антигероем которого стал как раз Джованни – из-за плохого отношения к тренировкам его могли отправить домой.

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Главный тренер сборной США Грегг Берхальтер на одном из мероприятий рассказал, что одного из игроков сборной США чуть было не отстранили на ЧМ-2022:

«Мы часами сидели и размышляли, что с ним делать. Мы были готовы купить билет домой, настолько серьезной стала ситуация. Все шло к тому, что будет еще один разговор. Сказали ему, что он должен извиниться перед командой, но не просто «ребята, извините», а еще и сказать почему.

Что было здорово – после его извинений каждый вставал и говорил: «Слушай, этого было недостаточно, и ты, как партнер по команде, не оправдал ожиданий – мы хотим видеть изменения».

По словам Берхальтера, с того дня проблем больше не возникало. Он добавил: «Отправить домой игрока сложно. Ситуация должна быть слишком масштабной. Потом вы будете читать про это пять дней подряд. Но мы и к этому были готовы – так как он не соответствовал стандартам команды. И она тоже была готова к таким действиям».

Речь про Джио Рейну. Он обиделся, что будет мало играть на ЧМ

Подробности от The Athletic:

• Игроком, который чуть не отправился домой, был 20-летний Джованни Рейна.

• Причина – слабое впечатление, как в товарищеском матче за четыре дня до старта на ЧМ, так и на тренировке перед первой игрой против Уэльса. Это было так плохо, что никто не мог понять: Рейна бережется от травмы или просто злится, что не сыграет с Уэльсом с первых минут.

• Оказалось – второй вариант: во время матча с Уэльсом, поняв, что и на замену он не выйдет, Рейна швырнул щитки, а на следующий день опять валял дурака на тренировке.

• Опытным игрокам Деандре Йедлину и Арону Лонгу пришлось отвести его в сторону и поговорить – заставить тренироваться нормально.

• Источники подтверждают слова Берхальтера: да, ситуация была напряженной, но после извинений Рейны и призывов исправиться проблема была исчерпана.

ESPN выступил со своим инсайдом: в команде даже было голосование по поводу Рейны. Итог: 13-12 голосов – в пользу того, чтобы Джио остался.

Сначала высказался агент Рейны. По его словам, проблема была куда сложнее, чем пишут, а предавать огласке ситуацию внутри команды – это неуважение.

Сам Рейна позже отреагировал в соцсетях. Он подтвердил, что проблемы в сборной возникли именно с ним: «Перед ЧМ Берхальтер сказал мне, что моя роль на турнире будет очень ограниченной. Я был потрясен. Я всегда вкладываю в игру страсть, футбол – моя жизнь. Я очень сильно рассчитывал помочь на ЧМ нашей талантливой команде и дико этого желал».

Рейна также написал, что считает себя очень эмоциональным человеком, поэтому это и повлияло на тренировки и поведение. После извинений, которые были приняты, он постарался отдать всего себя команде на турнире.

Из-за невыхода Рейны пришлось успокаивать его знаменитого отца, а бывший игрок сборной приложил тренера

В матче США и Уэльса последней заменой был уход Веа и выход вингера Морриса. Вместо него вполне мог появиться и Рейна. Берхальтер объяснил это решение тем, что требовался игрок, который бы придал и скорости, и мощи, а на Рейну он рассчитывает в следующей игре против Англии.

В тот же вечер в микст-зоне Рейна сказал, что не знает, почему не появился на поле – он хорошо себя чувствовал и был готов выйти на игру. Дальше разжег экс-игрок сборной США Эрик Винальда: обвинил Берхальтера во лжи и добавил, что в команде теперь серьезные разногласия (якобы даже партнеры хотели, чтобы Рейна вышел на поле).

Винальда отметил, что ему пришлось успокаивать Клаудио Рейну – знаменитого отца Джованни, отыгравшего за сборную 112 матчей. «Впусти Джио в эту чертову игру!» – не выдержал Винальда в твиттере.

Рейна был малозаметен на ЧМ, но сыграл в плей-офф

В матчах с Уэльсом и Ираном он просидел в запасе. Против Англии вышел вместо Веа на 83-й минуте. А в матче против Нидерландов в 1/8 финала у него был целый тайм – в перерыве заменил центрфорварда Феррейру.

В итоге:

• В игре с Англией у Рейны 5 действий с мячом и заработанный фол.

• За тайм против голландцев дважды пробил по воротам (ноль в створ), пару раз отдал острые передачи и выиграл два верховых единоборства.

Перед турниром была интрига: как выступят в сборной США сыновья знаменитых Джорджа Веа и Клаудио Рейны. Тимоти Веа стартовал с гола Уэльсу, но три других матча провел достаточно тускло. Джованни Рейна тоже не отметился ничем, но он и в квалификации к ЧМ не был игроком старта – не в последнюю очередь из-за травм.

Вероятно, у обоих на домашнем ЧМ-2026 будет совсем другая история – первому к тому времени исполнится 26, другому – 23.

Что дальше у Рейны – уже забил красивый гол за «Боруссию», а через два месяца встреча с Пулишичем

В «Боруссии» он чаще выходит на замену в Бундеслиге. Пока бы просто дотянуться до уровня позапрошлого сезона. В нынешнем Рейна больше запомнился благородством в игре с «Бохумом» (признался, что фола в штрафной на нем не было, судья отменил пенальти). По гол+пас пока 2+1 в чемпионате и 0+2 в ЛЧ.

В 2023-м уже новые вызовы – через месяц возобновится Бундеслига, где «Боруссия» вместо погони за «Баварией» замыкает топ-6, а через два – 1/8 финала ЛЧ против «Челси», за который играет Кристиан Пулишич.

Пока же Рейна присоединился к клубу после вылета США с ЧМ-2022 и уже отметился классным голом в товарищеском матче «Рапиду». Пусть это и станет новой точкой отсчета.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Gareth Bumstead, Dylan Martinez, Amr Abdallah Dalsh; Gettyimages.ru/Julian Finney