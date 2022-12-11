Новый матч Хорватии – новый наряд Иванны Кнолль. Вот все ее образы на ЧМ
Сборная Хорватии снова вышла в полуфинал ЧМ: сыграет 13 декабря против Аргентины, а это значит... Что мы снова увидим Иванну Кнолль. Которая на ЧМ-2022 открыла новый ракурс на хорватскую шашечку.
Перед четвертьфиналами мы вас с ней познакомили, а сейчас проведем ревизию ее нарядов.
Изначально Иванна даже как будто соблюдала строгие нормы Ближнего Востока – и даже пришла на стадион с покрытой головой.
Но такое платье было только одно, а матчей у Хорватии много.
Компромиссные варианты тоже были. Фирменная улыбка и жест сердечка на месте.
Это не первый чемпионат мира для Иваны Кнолль: она ездила на ЧМ-2014 в Бразилию и на ЧМ-2018 в Россию. Однако звездой стала только в Катаре: из-за откровенного стиля одежды.
Она посетила все матчи сборной. Кажется, мы знаем, почему команда выигрывает.
Во время выхода в город, естественно, тоже была одежда с шашечками. Уже фирменная.
Ивана Кнолль сразила даже местных женщин: они снимали ее на телефон и сами фотографировались с ней.
Самый откровенный образ. Правда, на стадион в таком точно не пустят.
«Как мое платье и бикини могут повредить?» Самая известная болельщица ЧМ-2022 – хорватка Иванна Кнолль
Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alex Grimm; Instagram/knolldoll
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