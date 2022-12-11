«Злость пройдет, но этот пенальти останется с ним навсегда». Англия переваривает промах Кейна

Высказался даже британский премьер.

Англия проиграла в четвертьфинале Франции (1:2), а Харри Кейн на 84-й минуте не забил возможно важнейший пенальти в карьере. Естественно, по поводу промаха высказались уже очень многие – мы собрали самое интересное.

•‎ Сам Кейн нашел силы, чтобы все объяснить:

«Это сложно принять и мне, и команде. Мне придется с этим жить. Нужно взять на себя ответственность. Гордиться этой командой сильнее невозможно. Мы проводили более качественные отрезки, наши моменты были лучше, но в футболе все сводится к мелким деталям. Как капитан и как игрок, который не забил пенальти, я беру на себя ответственность. Не могу винить то, как готовился к матчу, или говорить о каких-то деталях. Я чувствовал себя уверенно. Просто не исполнил пенальти так, как хотел».

•‎ Форварда поддержал Джордан Хендерсон: «Мы знаем, сколько пенальти Харри забил за нас. Сколько голов забил, чтобы мы оказались здесь. Это сделает его сильнее в будущем. Он форвард мирового класса и наш капитан. Кейн вернется».

•‎ Очень подробно ситуацию разобрал Алан Ширер, который посвятил этому целую колонку на The Athletic.

«Вы можете сколько угодно анализировать это поражение, но иногда судьба матча зависит от моментов, которые иногда складываются в вашу пользу, а инода нет. В матче с Францией Харри Кейн не забил пенальти, а молодая и прогрессивная Англия отправилась домой.

Харри – исключительный игрок. Я знаю его положение, его образ мыслей и то, что он будет снова и снова переживать по поводу этого незабитого пенальти. Этой и следующей ночью он будет лежать на подушке и смотреть в потолок.

Он будет пересматривать этот момент и убеждать себя, что в этот раз он бы точно забил. Какое-то время он будет сильно злиться на себя, но злость пройдет. Но то, что в такой важный момент он оступился, останется с ним навсегда .

После финального свистка я увидел его пустой взгляд – Харри даже не реагировал на утешения партнеров. Он будет чувствовать себя ужасно перед ними и болельщиками, но в то же время ему захочется, чтобы все от него отстали.

Кейн не просто нападающий. Он – капитан, главный человек и любимец сборной Англии. Под громадным давлением он взял на себя ответственность и не справился с ней. Но такова жизнь нападающего – в ней случаются не только голы, но и промахи.

Харри еще не раз забьет пенальти за «Тоттенхэм», но от этого ему вряд ли станет легче. Ему нечего доказывать – кроме того, что он всегда должен доказывать», – написал Ширер.

•‎ Гари Невилл тоже отрефлексировал случившееся: «Сочувствую Кейну и парням. Они очень хорошо сыграли во втором тайме. Игра была равна, но нам не повезло оказаться на стороне проигравших. Вы бы не хотели, чтобы пенальти бил кто-то другой. Гол сделал бы Харри величайшим бомбардиром в истории Англии. Сердце разбито. Они так усердно работали в квалификационных матчах – теперь нужно ждать четыре года, чтобы сделать это снова».

•‎ Экс-форвард «Арсенала» Иан Райт: «Он мужчина, он справился блестяще. Но он пытался убедиться, что у него получится все – и это не совсем сработало».

•‎ Рой Кин: «Несмотря на это разочарование, вы все равно попросите его пробить следующий пенальти. Он блестящий игрок, блестящий профессионал, но для него это огромная неудача».

•‎ Премьер-министр Великобритании Риши Сунак тоже поддержал нападающего. «Кейн и команда сделали все возможное, но не получилось. Они могут гордиться собой. Желаю удачи сборной Франции в следующем раунде», – написал политик в твиттере.

•‎ Соцсети были менее деликатны и вскоре после промаха запестрили мемами. Вот реакция твиттер-аккаунта Footy Humour – все понятно и без перевода.

•‎ В похожем стиле шутил ВГИК.

•‎ Но реакции лучше, чем у Килиана Мбаппе, вы вряд ли увидите.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/David Klein, Hasan Bratic, Li Ga/XinHua, Li Ming/XinHua