Победа Франции над Англией была бы немыслима без Гризманна. Даже Брэд Питт кайфует от его игры

Самый важный игрок Дешама.

В честь сотрудничества с французской компанией Mediawan Брэт Питт дал на днях интервью Le Parisien: «В эти выходные Франция – Англия, верно? Игра будет жаркой. На вашу команду приятно смотреть. Я расстроен, что нет Бензема, он лучший. Но и без него Франция сильна, благодаря Мбаппе и Гризманну, которых я очень люблю».

Игра и правда получилась жаркой. Правда, в Эль-Хауре к вечеру субботы похолодало до +18, но Гризманн при любой погоде вышел бы в майке с длинным рукавом. Он еще в 2016-м объяснил, что таким образом подражает кумиру – Дэвиду Бекхэму.

Давно уже не 2014-й и не 2016-й, и Гризманн – не главный герой сборной Франции. Он от силы третий после Мбаппе с Жиру, ему за 30, а его талант – в клубном контексте – видится не до конца раскрытым. Но, кажется, без него Мбаппе с Жиру продвинули бы Францию не дальше, чем Винисиус и Левандовски – свои сборные. Потому что Гризманн не просто дирижирует игрой, а соединяет всех талантов полузащиты и атаки в оркестр.

Для этого нужно быть не только лидером и трудоголиком, но и альтруистом. В этом Гризманн напоминает Джоркаеффа в золотой сборной-1998. Юрию тоже было чуть за 30, и к домашнему ЧМ он из главной звезды сборной превратился в помощника Зидана с Анри.

«Тогда я понял, что нужно умерить эгоизм ради команды, – говорил Джоркаефф. – Я не хотел забить шесть мячей и уехать домой после группового этапа, как Олег Саленко в 94-м. Я показал, что выхожу на поле не только ради голов».

Джоркаефф не забил победный мяч в финале ЧМ, о чем мечтал в детстве, но помог забить Зидану и стал лучшим ассистентом сборной.

Гризманн же, отдав в игре с Англией два голевых паса, обогнал Зидана с Анри и стал лучшим распасовщиком в истории сборной.

«Команде нужно, чтобы я действовал глубже и ближе к центру, чем раньше. Я совершенно свободен в новой роли, – сказал Антуан. – Я связующее звено между защитой и атакой, передо мной три человека, и у меня больше вариантов, чем раньше. Это облегчает мне задачу. К тому же физически я прекрасно себя чувствую, что помогает мне в новой позиции».

«Гризманн важен не только на поле, – добавил журналист ESPN Жюльен Лоран. – Он еще и главный диджей и шутник сборной. Отвечает за хорошее настроение в команде.

Ключ к успеху нового Гризманна – его отношения с Дешамом. Дидье использовал его в 72 последних матчах сборной (ближайшая по продолжительности серия у Виейра – 44), и Антуан так ценит это доверие, что говорит: «Я бьюсь не только за страну, но и за Дешама».

«Гризманн – первый француз с двумя ассистами в матче плей-офф ЧМ со времен Доминика Рошто-1986, – напомнил репортер SoFoot Александр Лежен. – Сегодня он играл умно и везде успевал. Со всем шумом в медиа вокруг дуэли Мбаппе – Уокер англичане, видимо, недооценили Антуана.

А если вспомнить, что ему особенно удаются полуфиналы (дубль с Германией в 2016-м и победный ассист на Умтити в 2018-м), то марокканцам стоит насторожиться».

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Laurence Griffiths, Justin Setterfield, Elsa, Mark Sandten