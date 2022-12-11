ЧМ-2022 в Катаре
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Кто теперь фаворит ЧМ?

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Чемпионат мира-2022 близок к развязке. До турнира мы рассуждали, есть ли шанс предсказать победителя и называли фаворитов по разным математическим моделям. Но как изменился расклад к полуфиналам? А он явно изменился, потому что главный претендент на победу вылетел. 

Обратимся к тем же моделям.

Первая – FiveThirtyEight. Прогнозируют выборы американского президента, в футбольных моделях опираются на xG и другую продвинутую статистику, прошлые результаты и силу сборных, основанную на рейтинге игроков. Проценты выводят после тысяч симуляций. 

Вот их расклад на эту минуту. 

Интрига! У Франции и Аргентины почти одинаковые шансы на чемпионство. Марокко аутсайдер – шансы всего 13%. Но интересно, что это больше, чем у Аргентины ДО турнира. 

Вторая модель – от Opta, которая в первую очередь опирается на продвинутую статистику. 

Расклад примерно тот же, но больше веры в Аргентину. Хотя и по этой модели команду Месси нельзя назвать явным фаворитом. 

Какие шансы были у полуфиналистов до турнира?  

Аргентина и Франция шли в топ-4 фаворитов, но проценты FiveThirtyEight на победу были минимальные – 9 и 8. А вот на полуфинал – 33. 

Вероятность выхода хорватов в полуфинал FiveThirtyEight оценивал в 9%, а вот Марокко – в 6! 

А кого вы считаете главным фаворитом сейчас? 

Фото: globallookpress.com/Robert Michael/dpa

Кто будет чемпионом мира?
5591 голос
Хорватия
7%
Сборная Хорватии по футболу
Аргентина
42%
Сборная Аргентины по футболу
Марокко
13%
Сборная Марокко по футболу
Франция
38%
Сборная Франции по футболу

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