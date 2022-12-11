Кто теперь фаворит ЧМ?

Чемпионат мира-2022 близок к развязке. До турнира мы рассуждали, есть ли шанс предсказать победителя и называли фаворитов по разным математическим моделям. Но как изменился расклад к полуфиналам? А он явно изменился, потому что главный претендент на победу вылетел.

Обратимся к тем же моделям.

Первая – FiveThirtyEight. Прогнозируют выборы американского президента, в футбольных моделях опираются на xG и другую продвинутую статистику, прошлые результаты и силу сборных, основанную на рейтинге игроков. Проценты выводят после тысяч симуляций.

Вот их расклад на эту минуту.

Интрига! У Франции и Аргентины почти одинаковые шансы на чемпионство. Марокко аутсайдер – шансы всего 13%. Но интересно, что это больше, чем у Аргентины ДО турнира.

Вторая модель – от Opta, которая в первую очередь опирается на продвинутую статистику.

Расклад примерно тот же, но больше веры в Аргентину. Хотя и по этой модели команду Месси нельзя назвать явным фаворитом.

Какие шансы были у полуфиналистов до турнира?

Аргентина и Франция шли в топ-4 фаворитов, но проценты FiveThirtyEight на победу были минимальные – 9 и 8. А вот на полуфинал – 33.

Вероятность выхода хорватов в полуфинал FiveThirtyEight оценивал в 9%, а вот Марокко – в 6!

А кого вы считаете главным фаворитом сейчас?

Фото: globallookpress.com/Robert Michael/dpa