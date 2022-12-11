«Ты заурядный, ты не выделяешься». Победу Франции запустил Тчуамени – его с детства жестко мотивировал отец

Потому что сам не стал футболистом.

Франция обыграла Англию в четвертьфинале ЧМ-2022 – 2:1. В концовке за преимущество было страшновато, когда Харри Кейн пошел бить пенальти – но это в итоге его драма, а французы идут дальше, в 1/2 финала на Марокко.

В сторону Франции этот матч повернул Орельен Тчуамени – он бахнул из-за штрафной вторым касанием, из неочевидной позиции. Но попал в угол, а Джордан Пикфорд не дотянулся.

Для Орельена это первый гол за сборную в официальном матче – до этого забивал только в мартовском товарняке Кот-д’Ивуару.

Кстати, сюжет закрутил тоже Тчуамени – это он сфолил в штрафной, когда Англия получила первый пенальти, его Кейн забил.

В итоге – проход в полуфинал, и это большое счастье в том числе для папы Орельена.

Тчуамени – воплощение мечты папы. Четыре года отец не пускал его в академию «Бордо» ради «удовольствия от футбола»

Скауты «Бордо» охотились за Тчуамени четыре года, в «Монако» ему давали прозвище в честь Нголо Канте, а в июне он перешел в «Реал» за 80 млн евро.

Орельен начал играть в футбол в спортивной школе «Артиг» в родном Руане на севере Франции. С самого детства он проводил кучу времени на поле вместе с отцом Фернаном, который и сам мечтал стать футболистом – но в итоге работал фармацевтом. Тчуамени-старший пытался попасть в профи, много тренировался – а совсем маленький Орельен ходил вместе с ним. Отец называл его своим первым фанатом.

Но у Тчу-папы ничего не получилось, тогда он сосредоточился на сыне.

У мальчика была мотивация трудиться. Отец дал выбор: «Будь кем хочешь – художником, садовником или кем-нибудь еще – но стань в своей профессии лучшим». Но Орельена примагнитило в футбол.

Талантливый мальчик приглянулся «Бордо», скауты долго пытались заполучить его в клубную академию. Орельен привлек их в матче за тот самый «Артиг» – команда забила в ворота «Бордо» 14 мячей. Папа вспоминал: «Уже на следующий день скауты стояли у нашей двери. Я их разворачивал четыре года, Орельен в то время играл за команды от U-7 до U-11. Я хотел, чтобы ребенок еще получил удовольствие от футбола».

Однако когда Тчуамени было 11 лет, отец все же согласился на трансфер: тогда Орельен покинул Руан и переехал в Бордо, в академию местного клуба.

Тчуамени-младший начинал нападающим, но со временем перешел в полузащиту. Во Франции писали, что его манера совмещает элегантность Роллс Ройса и мотор Мустанга. Перед подписанием профессионального контракта с «Бордо» в конце 2017-го Орельен прошел все молодежные структуры клубной академии. Талантливого полузащитника называли самородком: к тому времени он уже успел взять золото чемпионата мира со сборной Франции до 19 лет.

Филипп Люка, бывший тренер Орельена Тчуамени в дубле «Бордо», оценил раньше многих: «Я впервые увидел его, когда ему было 18. В нем был потенциал, но ему нужно было прогрессировать физически и технически. Однако меня привлекло то, как он исполнял полузащитника бокс-ту-бокс: потом это умение сделало из него совершенного футболиста».

За основу клуба Тчуамени дебютировал во втором раунде квалификации Лиги Европы в матче против латвийского «Вентспилса», а первый мяч забил в следующем раунде – в выездном матче против украинского «Мариуполя» (3:1).

Папа не стеснялся трештока: мотивировал обвинениями в заурядности. Сын вскоре забил и написал отцу – «твой заурядный футболист»

Фернан Тчуамени сильно мотивировал Орельена еще во времена «Бордо».

Он рассказывал: «Когда мы были на отдыхе в Париже, я решил поговорить с ним один на один и сказал ему: «Ты заурядный футболист. Никто о тебе не говорит и не пишет в газетах, ты не выделяешься». Это обидело его , из моего номера он вышел немного злым. На следующий день он сказал мне: «Это мы еще посмотрим».

Через три недели он забил дебютный мяч за «Бордо» в ворота «Лиона» и прислал папе сообщение со словами «Твой заурядный футболист» – красиво.

В основе «Бордо» Орельен Тчуамени провел полтора сезона: полный 2018/19 и половину 2019/20. Зимой 2020-го француз перешел в «Монако», а в первом полном сезоне стал уже железно основным. До ухода в «Реал» Тчуамени сформировал пару с Юссуфом Фофана, вдвоем они разрывали центр.

Тчуамени-старший мотивировал развиваться со всех сторон, в том числе учиться – например, уже в 20 лет, когда переезжал в «Монако», Орельен удивил всех в новом клубе классным уровнем английского. Очевидно, большая помощь в новом коллективе – сразу можно общаться с большинством легионеров.

Уже в «Монако» Тчуамени погрузился в изучение нутрициологии и сна, еще он очень много общался с видеоаналитиками – обсуждал и свою игру, и соперников. Известно, что он особенно внимательно смотрит на лучшее от Кевина де Брюйне, Поля Погба и Нголо Канте. У первых стремится перенять технику, у Нголо – движения и выбор позиции. В «Монако» у Орельена было прозвище Тчуанголо.

Тчуамени выбирал из двух сборных: вместо Франции он мог играть и за Камерун (родители оттуда). В итоге – он не в безумном составе Ригобера Сонга с Самюэлем Это’О, а в полуфинале чемпионата мира под руководством Дидье Дешама.

Чтобы команда оказалась в 1/2 финала при защите титула, Орельен сделал немало.

Фото: globallookpress.com/Li Ming/XinHua, Romain PERROCHEAU/imago sportfotodienst, Daisuke Nakashima/AFLO; REUTERS/Dylan Martinez