82-я минута, четыре минуты назад Оливье Жиру вывел Францию вперед, Мэйсон Маунт врывается в штрафную, получает от Тео Эрнандеса, падает, но судья Вилтон Сампайо молчит – на него бросаются взбешенные англичане.

Через паузу бразильский рефери прислушивается к ВАР, ждем, ждет, ждет и идет смотреть момент у монитора – в подавляющем большистве случаев судьи меняют изначальное решение после самостоятельного повтора. На этот раз – не исключение.

Почему это вообще пенальти?

Объясняет бывший судья и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев.

«Толчок есть? Есть. Плечом в спину можно толкать, но мяч должен быть на игровом расстоянии и должен быть соблюден ряд обстоятельств. Тут он не на игровом расстоянии – наверху. Защитник видит соперника, намеренно играет в него. Но красную здесь давать не за что: мяч не под контролем. Многие судьи в поле без ВАР не назначили бы пенальти».

Джуд Беллингем узнает, что Тео Эрнандес избегает желтой.

Сампайо задумывается... И выдает запрошенную желтую для француза.

А дальше – драма

У мяча Харри Кейн. Ровно 30 минут назад он был в этой же роль и вышел победителем. Остается повторить трюк.

Но…

11-й промах в карьере. И, кстати, уже третий в сезоне. В важнейший момент для сборной Англии, которая снова отправляется домой. А футбол остается здесь.

Реакция Мбаппе – реакция всей Франции.

Англия снова вылетела при участии пенальти.

После финального свистка Кейна пришлось защищать. Джордан Пикфорд не отстоял ворота, но отстоял товарища.

Юный Беллингем тоже очень грустил.

Его утешал Саутгейт.

А Кейна – все.

Даже Оливье Жиру.

Но в остальное время Жиру ликовал.

А Дешам восхищенно смотрел на него.

Мбаппе пробегал через коридор почета.

Павар показывал на Льориса.

Французы обнимались.

И благодарили болельщиков. Франция идет защищать титул.

Фото: REUTERS; Gettyimages.ru