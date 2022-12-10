Чудо-гримасы тренера, милейший момент с мамой, посвящение фанатам – безумный восторг Марокко
Сборная Марокко – сенсационно в полуфинале чемпионата мира! Прошли Португалию благодаря голу в первом тайме.
И это счастье!
Грандиозный успех для североафриканской сборной.
Яссин Буну снова сыграл на ноль!
Ашраф Хакими помог – время отпраздновать!
Не понадобилось даже геройств в серии пенальти.
Тренер Валид Реграги – волшебник, который все это соорудил.
Наверняка он бы не поверил, если бы про полуфинал ему сказали недели три назад.
Но теперь он запустил туда Марокко.
И может наслаждаться обожанием.
Заслужил! Причем всего за несколько месяцев – чудо.
Марокканцы – настоящая команда, они ценят партнеров, вероятно, как никто на турнире.
И отмечают всей бандой!
Джавад Эль-Ямик – с любопытным двойным флагом: катарский и марокканский рядом.
Разделить радость с фанатами из родной страны – бесценно.
Их немало.
Им все это посвящается.
А особенно – семьям, родителям, мамам! Как Софьян Буфаль. Не только у Хакими есть такая поддержка.
Сейчас можно себе позволить любые трюки.
Интересно, Софьян Амрабат запостит еще порцию мемов?
Ставь класс, если есть сердце!
И смотри за ними дальше, уже в полуфинале чемпионата мира!
А тем, кто не верил, можно и помолчать.
Потому что марокканцы – герои дня, главные герои четвертьфиналов.
Традиционный поклон с молитвой – и в путь, бороться за финал.
Для сборной Марокко на ЧМ-2022 уже точно нет ничего невозможного!
***
А когда стадион опустел, Яссин Буну вернулся на поле с маленьким сыном.
Дал ему свои перчатки – получилось очень трогательно.
15 передач, которые расшатали португальцев за 48 секунд. Голевая комбинация Марокко – топ
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Carl Recine, Paul Childs, Fabrizio Bensch, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Suhaib Salem
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