Чудо-гримасы тренера, милейший момент с мамой, посвящение фанатам – безумный восторг Марокко

Сборная Марокко – сенсационно в полуфинале чемпионата мира! Прошли Португалию благодаря голу в первом тайме.

И это счастье!

Грандиозный успех для североафриканской сборной.

Яссин Буну снова сыграл на ноль!

Ашраф Хакими помог – время отпраздновать!

Не понадобилось даже геройств в серии пенальти.

Тренер Валид Реграги – волшебник, который все это соорудил.

Наверняка он бы не поверил, если бы про полуфинал ему сказали недели три назад.

Но теперь он запустил туда Марокко.

И может наслаждаться обожанием.

Заслужил! Причем всего за несколько месяцев – чудо.

Марокканцы – настоящая команда, они ценят партнеров, вероятно, как никто на турнире.

И отмечают всей бандой!

Джавад Эль-Ямик – с любопытным двойным флагом: катарский и марокканский рядом.

Разделить радость с фанатами из родной страны – бесценно.

Их немало.

Им все это посвящается.

А особенно – семьям, родителям, мамам! Как Софьян Буфаль. Не только у Хакими есть такая поддержка.

Сейчас можно себе позволить любые трюки.

Интересно, Софьян Амрабат запостит еще порцию мемов?

Ставь класс, если есть сердце!

И смотри за ними дальше, уже в полуфинале чемпионата мира!

А тем, кто не верил, можно и помолчать.

Потому что марокканцы – герои дня, главные герои четвертьфиналов.

Традиционный поклон с молитвой – и в путь, бороться за финал.

Для сборной Марокко на ЧМ-2022 уже точно нет ничего невозможного!

***

А когда стадион опустел, Яссин Буну вернулся на поле с маленьким сыном.

Дал ему свои перчатки – получилось очень трогательно.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Carl Recine, Paul Childs, Fabrizio Bensch, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Suhaib Salem