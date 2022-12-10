Марокко – первые из Африки в полуфинале ЧМ! Смогли то, что не удалось Камеруну, Сенегалу и Гане

История.

Марокко творит историю: выбили второго подряд статусного соперника, после испанцев расправились с Португалией (1:0). Но главное – установили рекорд!

Сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал ЧМ. До этого максимумом был четвертьфинал турнира, его достигали трижды в истории.

При этом марокканцы стали первой африканской командой в истории ЧМ, победившей в плей-офф в основное время: остальные команды оформляли выход в четвертьфинал в дополнительное время.

Ниже – те, кто шел тем же путем, но остановился на шаг раньше.

Камерун, ЧМ-1990

Камерунцы начали тот ЧМ с победы над действующими чемпионами мира: обыграли 1:0 Аргентину, хотя заканчивали матч вдевятером. Потом была победа 2:1 над Румынией и 0:4 от сборной СССР (последний ЧМ для советской команды). На том турнире два гола забил легендарный Роже Милла и стал самым возрастным автором гола на чемпионатах мира.

В плей-офф Камерун обыграл в дополнительное время Колумбию, но вылетел от Англии (проиграл 2:3 из-за гола Гари Линекера с пенальти на 105-й минуте).

Сенегал, ЧМ-2002

Тот самый Сенегал-2022, обыгравший Францию, в который влюбились многие нейтральные болельщики.

Победа над французами стала единственной для Сенегала в основное время на том ЧМ: после этого были 1:1 с Данией и 3:3 с Уругваем в группе, а в плей-офф сенегальцы прошли дальше за счет «золотого гола» в дополнительное время матча с Швецией в 1/8. Правда, в следующем раунде таким же образом Сенегал вылетел от Турции: победный гол на пятой минуте дополнительного времени забил Ильхан Мансыз.

Гана, ЧМ-2010

На групповом этапе того турнира Гана набрала 4 очка и вышла из группы со второго места вместе с Германией. По одной победе (1:0 над Сербией), ничьей (1:1 с Австралией) и поражению (0:1 от Германии).

В плей-офф Гана прошла США благодаря победе 2:1 по итогам дополнительного времени. А потом случился тот самый матч против Уругвая: с сэйвом Суареса и незабитым пенальти Гьяна.

Теперь сборная Марокко вышла в полуфинал ЧМ-2022. Ее соперником станет победитель матча Франция-Англия в другом четвертьфинале ЧМ в Катаре.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Henri Szwarc/Bongarts, Andreas Rentz/Bongarts; globallookpress.com/ZUMAPRESS.com