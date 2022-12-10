ЧМ-2022 в Катаре
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Марокко – первые из Африки в полуфинале ЧМ! Смогли то, что не удалось Камеруну, Сенегалу и Гане

сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
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История.

Марокко творит историю: выбили второго подряд статусного соперника, после испанцев расправились с Португалией (1:0). Но главное – установили рекорд! 

Сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал ЧМ. До этого максимумом был четвертьфинал турнира, его достигали трижды в истории.

При этом марокканцы стали первой африканской командой в истории ЧМ, победившей в плей-офф в основное время: остальные команды оформляли выход в четвертьфинал в дополнительное время.

Ниже – те, кто шел тем же путем, но остановился на шаг раньше. 

Камерун, ЧМ-1990

Камерунцы начали тот ЧМ с победы над действующими чемпионами мира: обыграли 1:0 Аргентину, хотя заканчивали матч вдевятером. Потом была победа 2:1 над Румынией и 0:4 от сборной СССР (последний ЧМ для советской команды). На том турнире два гола забил легендарный Роже Милла и стал самым возрастным автором гола на чемпионатах мира.

В плей-офф Камерун обыграл в дополнительное время Колумбию, но вылетел от Англии (проиграл 2:3 из-за гола Гари Линекера с пенальти на 105-й минуте). 

Роже Милла в 38 играл с любителями, но его вытащили на ЧМ-1990 – и он забил четыре! Это ли не волшебство?

Сенегал, ЧМ-2002

Тот самый Сенегал-2022, обыгравший Францию, в который влюбились многие нейтральные болельщики.

Победа над французами стала единственной для Сенегала в основное время на том ЧМ: после этого были 1:1 с Данией и 3:3 с Уругваем в группе, а в плей-офф сенегальцы прошли дальше за счет «золотого гола» в дополнительное время матча с Швецией в 1/8. Правда, в следующем раунде таким же образом Сенегал вылетел от Турции: победный гол на пятой минуте дополнительного времени забил Ильхан Мансыз.

Гана, ЧМ-2010

На групповом этапе того турнира Гана набрала 4 очка и вышла из группы со второго места вместе с Германией. По одной победе (1:0 над Сербией), ничьей (1:1 с Австралией) и поражению (0:1 от Германии).

В плей-офф Гана прошла США благодаря победе 2:1 по итогам дополнительного времени. А потом случился тот самый матч против Уругвая: с сэйвом Суареса и незабитым пенальти Гьяна.

Теперь сборная Марокко вышла в полуфинал ЧМ-2022. Ее соперником станет победитель матча Франция-Англия в другом четвертьфинале ЧМ в Катаре.

Корея-2002, хорваты-98 и другие внезапные полуфиналисты в современной истории ЧМ

Фото: REUTERS/Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Henri Szwarc/Bongarts, Andreas Rentz/Bongarts; globallookpress.com/ZUMAPRESS.com

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