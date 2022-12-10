15 передач, которые расшатали португальцев за 48 секунд. Голевая комбинация Марокко – топ

Если смотреть только статистику первого тайма матча Марокко – Португалия, можно сделать неверный вывод. Владение мячом – 35 на 65, 29% действий на марокканской трети, 51% в центре, 20 – на португальской. Португалия играет первым номером, Марокко закрывается в среднем блоке и контратакует. Но африканская сборная уже приучила, что статистика совсем не отражает их стиль, а против Португалии закрепила эту мысль.

Дело в том, что победный гол – никакая не контратака, а очень затяжная комбинация, к которой весь тайм стремились португальцы. Но реализовали этот ход марокканцы.

В этом голе был и летающий в стиле Криштиану Роналду Эн-Несири (2,53 метра!) и возможная ошибка вратаря.

Но интересно и то, как развивался этот момент. Это образец терпения, выдержки и хладнокровия.

Следим за атакой с самого начала и наслаждаемся.

Стартовая точка – офсайд Феликса. Хакими свободным ударом делает перевод на коллегу с левого фланга – Аттийят-аллу, который через 48 секунд сделает голевую передачу.

Аттийят-алла продвигается вперед, встречает двух португальцев и оставляет мяч Буфалю, у которого нет особых вариантов, кроме возвращения мяча назад.

Амрабат опускается ниже и предлагает себя. Получает передачу и переводит на другой фланг через вратаря.

Мы видим, что у Марокко как будто есть преимущество на фланге 3-в-2, но португальцы тут же перестраиваются и правый центральный защитник Эль-Ямик возвращает вратарю. Амрабат тем временем уходит от опекуна и снова предлагает себя.

Он опускается к линии штрафной и видит свободный канал на полузащитника Унаи.

Который выписывает дугу вокруг Зиеша и отдает ему мяч.

Хаким делает очередной перевод (третий за атаку – уровень «Ман Сити!») – там противостояние Буфаля против крайнего защитника португальцев выглядит перспективно. Но Буфаль уходит в центр.

Марокканцы проявляют терпение в поисках лучшей возможности. Буфаль смещается в центр, затылком чувствуя, что Аттийят-алла остается на фланге один. И уводит максимум португальцев в центр. Отдает на Унаи.

Тот играет в стенку с Буфалем.

А затем возвращает игру на фланг к Аттийят-алле, у которого море времени и пространства, чтобы сделать идеальный навес. При этом крайний защитник португальцев вынужден разрываться – всего парой движений марокканцы образуют на фланге 2-в-1.

В это время 188-сантиметровый форвард Эн-Несири остается изолирован вместе с крайним защитником Рафаэлом Геррейру (170 см). Тогда как Рубен Диаш стоит с поднятой рукой – видит угрозу перед собой, но не за спиной.

Через несколько секунд – навес, прыжок Эн-Несири… На 2,53 метра!

И 11 грустных португальцев.

48 секунд с мячом, 15 передач, 9 задействованных игроков, три перевода с фланга на фланг. Этот вечер показал, что Марокко – это не просто крепкая организация в защите, но и нечто большее.

Фото: REUTERS/Molly Darlington