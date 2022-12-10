Как Роналду вылетал с ЧМ-2022. 25 фото – слезы, злость и шок

Португалия и Криштиану Роналду вылетели с чемпионата мира-2022. Проиграли Марокко четвертьфинал.

Все для Роналду закончилось вот так.

Уже ничего не исправить.

Это отчаяние.

Боль.

Слезы подступили сразу.

Он первым ушел в раздевалку – в туннеле уже не мог сдерживаться.

А что по ходу матча?

Единственный гол португальцы пропустили в конце первого тайма из-за ошибки вратаря Диогу Кошты – но Криша на поле не было.

Он второй матч подряд начал в запасе.

Конечно, ему все равно доставалось больше внимания, чем всем остальным.

Он – не только фрукт, но и магнит.

Во время игры, пока у португальцев не получалось пробиваться к марокканским воротам, Роналду был в основном задумчивым.

Разные варианты для позы мыслителя.

Высматривал, как там справляются партнеры.

И был в шоке, когда сборная пропустила. В каком-то весьма саркастичном шоке.

На этом лице – все.

Криш сосредоточенно готовился, чтобы вступить – он понимал, что тут не разгром Швейцарии, тут он понадобится раньше.

Покрикивал на своих, чтобы они наконец включались на полную.

И разочаровывался, когда снова и снова не получалось.

Выскочил сам на 51-й минуте – целый тайм, чтобы проявить себя и вытащить Португалию в полуфинал!

Серьезных моментов у него так и не было.

В основном – раздражение от того, что не получается.

Итог – вылет.

Португалия – аут, Роналду – аут.

В полуфинале вместо них – сенсационная сборная Марокко.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Molly Darlington, Suhaib Salem, Kai Pfaffenbach, Carl Recine, Paul Childs; кадры трансляции «Матч ТВ»