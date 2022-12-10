Как Роналду вылетал с ЧМ-2022. 25 фото – слезы, злость и шок
Португалия и Криштиану Роналду вылетели с чемпионата мира-2022. Проиграли Марокко четвертьфинал.
Все для Роналду закончилось вот так.
Уже ничего не исправить.
Это отчаяние.
Боль.
Слезы подступили сразу.
Он первым ушел в раздевалку – в туннеле уже не мог сдерживаться.
А что по ходу матча?
Единственный гол португальцы пропустили в конце первого тайма из-за ошибки вратаря Диогу Кошты – но Криша на поле не было.
Он второй матч подряд начал в запасе.
Конечно, ему все равно доставалось больше внимания, чем всем остальным.
Он – не только фрукт, но и магнит.
Во время игры, пока у португальцев не получалось пробиваться к марокканским воротам, Роналду был в основном задумчивым.
Разные варианты для позы мыслителя.
Высматривал, как там справляются партнеры.
И был в шоке, когда сборная пропустила. В каком-то весьма саркастичном шоке.
На этом лице – все.
Криш сосредоточенно готовился, чтобы вступить – он понимал, что тут не разгром Швейцарии, тут он понадобится раньше.
Покрикивал на своих, чтобы они наконец включались на полную.
И разочаровывался, когда снова и снова не получалось.
Выскочил сам на 51-й минуте – целый тайм, чтобы проявить себя и вытащить Португалию в полуфинал!
Серьезных моментов у него так и не было.
В основном – раздражение от того, что не получается.
Итог – вылет.
Португалия – аут, Роналду – аут.
В полуфинале вместо них – сенсационная сборная Марокко.
Португалия выиграла нечто важнее титула – десакрализацию Роналду
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Molly Darlington, Suhaib Salem, Kai Pfaffenbach, Carl Recine, Paul Childs; кадры трансляции «Матч ТВ»
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