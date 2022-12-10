Знали, что дерзкое празднование Месси напротив Ван Гала – это отсылка к Рикельме?

Хуан ссорился с руководством из-за денег.

Месси красиво отпраздновал победу над Нидерландами: встал неподалеку от Луи ван Гала и приложил ладони к ушам.

Это не просто жест: все главные аргентинские медиа – Ole, TyC Sports и другие – пишут, что это отсылка к Хуану Рикельме.

Рикельме отметил гол в таком стиле еще в 2001-м – тогда он повздорил с президентом «Боки» из-за денег

Переносимся в апрель 2001-го. «Бока» разгромила «Ривер» 3:0, отличился в том числе и Рикельме – не забил с пенальти, но вовремя среагировал головой. Яркое празднование он приготовил заранее.

Рикельме выбежал к центру поля, приложил ладони к ушам и неподвижно встал, прислушиваясь к реву толпы. Его взгляд устремился на официальную ложу – там сидели президент клуба Маурисио Макри и большая часть совета директоров.

Рикельме разозлился на руководство из-за денежных бонусов. Тогда Рикельме уже стал ключевым игроком клуба и рассчитывал минимум на 2+ миллиона пессо (валюта в Аргентине). К 22 годам он трижды выиграл чемпионат Аргентины и дважды — Кубок Либертадорес. Но Хуану заплатили лишь 240 тысяч – столько же получили игроки молодежки.

Рикельме объяснил смысл жеста с иронией: «Праздник для моей дочери, потому что она любит Топо Джиджио». Это герой одноименного мультсериала, который запустили в 1988 году. Вот как выглядит эта мышь-инопланетянин.

Но в эту версию не поверили: конфликт между президентом и игроком запустился еще за 10 дней до празднования.

Тогда Макри объявил, что Рикельме продали в «Барселону» за 26 млн долларов, рекордную сумму для аргентинского футбола. «Эта продажа решит многие проблемы, потому что сбалансирует счета», – объяснил президент «Боки».

Рикельме грозно отреагировал: «Это просто безумие. Теперь они говорят, что продали меня, а я ничего не знаю об этом. Поскольку они не хотели исправлять мой контракт, теперь говорят о продаже».

В итоге Рикельме ушел в «Барселону» лишь через год – во многом из-за жесткого потолка зарплат, который ввел Макри.

Празднование Рикельме стало культовым

Его копировал и Роналдо.

И Эден Азар в апреле 2019-го.

Роджер Федерер тоже прикладывал руки к ушам – после победы над Александром Зверевым в ноябре 2019-го. Тогда проходило латиноамериканское турне, а матч побил рекорд посещаемости (42 517 болельщиков).

Празднование повторил даже Маурисио Макри, из-за которого оно зародилось. Он ушел из «Боки» и в 2015-м стал президентом Аргентины.

Рикельме и дальше отмечал голы в этом стиле. Так он отпраздновал второй мяч «Рассингу» на «Камп Ноу» (шел 2003 год). Кстати, в «Барселоне» Хуан конфликтовал с Луи ван Галом: тренер не выпускал его на любимой позиции – в центре под нападающим.

После выхода в полуфинал Лео тоже слегка повздорил с Луи – и показал ему фирменный жест Рикельме.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Firo Foto; twitter.com/bocajrsoficial; fotobaires.com; twitter.com/mauriciomacri