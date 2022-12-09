А можно так себя вести, когда выиграл? Аргентинцы поиздевались над Нидерландами сразу после победы по пенальти
Сборная Аргентины выиграла очень напряженный четвертьфинал чемпионата мира – матч на 90+11 уплыл у них из рук после великого обмана, но они вырвали свое место в 1/2 финала по итогам серии пенальти.
Решающий удар у Лаутаро Мартинеса. Он забил – и аргентинцы пустились праздновать. Но началось все это – кхм – необычно.
Почти все игроки, смотревшие последний удар из центрального круга, первым делом обернулись на голландцев. Посмотрите, с какими лицами и какими жестами.
Леандро Паредес, Николас Отаменди, Херман Песселья, Алексис Мак Аллистер и Гонсало Монтьель первым делом решили поиздеваться над соперниками.
Да, по ходу матча на поле было всякое: стычки, конфликты, вспыхивала даже драка.
И все же: как вы считаете, после такого матча и в такой момент – можно?
Или все-таки перебор?
Фото: REUTERS/Peter Cziborra, Paul Childs
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