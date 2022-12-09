А можно так себя вести, когда выиграл? Аргентинцы поиздевались над Нидерландами сразу после победы по пенальти

Сборная Аргентины выиграла очень напряженный четвертьфинал чемпионата мира – матч на 90+11 уплыл у них из рук после великого обмана, но они вырвали свое место в 1/2 финала по итогам серии пенальти.

Решающий удар у Лаутаро Мартинеса. Он забил – и аргентинцы пустились праздновать. Но началось все это – кхм – необычно.

Почти все игроки, смотревшие последний удар из центрального круга, первым делом обернулись на голландцев. Посмотрите, с какими лицами и какими жестами.

Леандро Паредес, Николас Отаменди, Херман Песселья, Алексис Мак Аллистер и Гонсало Монтьель первым делом решили поиздеваться над соперниками.

Да, по ходу матча на поле было всякое: стычки, конфликты, вспыхивала даже драка.

И все же: как вы считаете, после такого матча и в такой момент – можно?

Или все-таки перебор?

Фото: REUTERS/Peter Cziborra, Paul Childs