Великий обман! Нидерланды спаслись на 90+11, забив хитрейший штрафной!
Аргентина была в секундах от полуфинала в основное время.
Мы уже готовились поздравлять сборную Аргентины с полуфиналом чемпионата мира, гол Лионеля Месси с пенальти выглядел без нескольких секунд победным.
А Нидерланды спаслись со счета 0:2 – на 83-й минуте Ваут Вегорст забил один мяч, но этот гол бы вспоминали максимум как гол престижа, если бы не события на 11-й добавленной.
Всего-то компенсировали десять, на истечении 10-й Нидерланды получили опасный штрафной (а Месси – желтую). Вратарь Андрис Нопперт просто молился за этот последний шанс.
Интересно, хоть он знал, какую заготовку сейчас включат партнеры?
Голландцы расположились у мяча вдвоем – под правую и левую ногу. Но по разбегу стало ясно, что сыграет левая. Это Тен Копмейнерс.
Он почти не придал мячу силы, не стал поднимать его – оказалось, это пас!
И партнер, как раз Вегорст, его очень даже ждал.
Он открылся прямо у стенки, рядом с ней. За счет корпуса получил преимущество и первым касанием обработал мяч, правой ногой.
А вторым, другой ногой, уже пробил!
Логично – в штрафной больше времени ему бы не дали, Энцо Фернандес накрывал. Но голландец успел!
И спас свою сборную!
Грандиозный момент.
Незабываемая радость. И великий обман, великая хитрость, которая к этому привела, в такой напряженнейший момент.
Гол – копия трюка самих аргентинцев с ЧМ-98. А Вегорст так делал в Бундеслиге!
Удивительно, но у этого эпизода сразу два связанных предшественника.
Во-первых, на ЧМ-1998 таким образом Аргентина забивала Англии. Тогда обманули разбегом, а из-под стенки сравнял счет Хавьер Дзанетти.
А пару лет назад сам Ваут Вегорст таким же образом забивал за «Вольфсбург» в Бундеслиге – только там был посвободнее, успел сделать больше касаний.
Но так же четко забил «Арминии».
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
-
Нидерланды –
Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд (де Йонг, 64), де Рон (Копмейнерс, 46), де Йонг, Депай (Вегорст, 78), Бергвейн (Бергейс, 46), Гакпо (Ланг, 113).
-
Аргентина –
Мартинес, Молина (Монтьель, 105), Отаменди, Ромеро (Песселья, 78), Мартинес (Ди Мария, 112), Акунья (Тальяфико, 78), Де Поль (Паредес, 66), Мак Аллистер, Фернандес, Месси, Альварес (Мартинес, 82).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Нидерланды таким образом идеально закрутили сюжет, но все-таки проиграли потом по пенальти.
Плакат с Роналдо, бутсы Пеле и вувузела. Найдите культовые предметы чемпионатов мира
Фото: REUTERS/Paul Childs, Bernadett Szabo, Peter Cziborra
Комментарии