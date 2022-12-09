ЧМ-2022 в Катаре
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Великий обман! Нидерланды спаслись на 90+11, забив хитрейший штрафной!

Ваут Вегорст Ваут Вегорст
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Аргентина была в секундах от полуфинала в основное время.

Мы уже готовились поздравлять сборную Аргентины с полуфиналом чемпионата мира, гол Лионеля Месси с пенальти выглядел без нескольких секунд победным.

А Нидерланды спаслись со счета 0:2 – на 83-й минуте Ваут Вегорст забил один мяч, но этот гол бы вспоминали максимум как гол престижа, если бы не события на 11-й добавленной.

Всего-то компенсировали десять, на истечении 10-й Нидерланды получили опасный штрафной (а Месси – желтую). Вратарь Андрис Нопперт просто молился за этот последний шанс.

Интересно, хоть он знал, какую заготовку сейчас включат партнеры?

Голландцы расположились у мяча вдвоем – под правую и левую ногу. Но по разбегу стало ясно, что сыграет левая. Это Тен Копмейнерс.

 

Он почти не придал мячу силы, не стал поднимать его – оказалось, это пас!

И партнер, как раз Вегорст, его очень даже ждал.

Он открылся прямо у стенки, рядом с ней. За счет корпуса получил преимущество и первым касанием обработал мяч, правой ногой.

А вторым, другой ногой, уже пробил!

Логично – в штрафной больше времени ему бы не дали, Энцо Фернандес накрывал. Но голландец успел!

И спас свою сборную!

Грандиозный момент.

Незабываемая радость. И великий обман, великая хитрость, которая к этому привела, в такой напряженнейший момент.

Гол – копия трюка самих аргентинцев с ЧМ-98. А Вегорст так делал в Бундеслиге!

Удивительно, но у этого эпизода сразу два связанных предшественника.

Во-первых, на ЧМ-1998 таким образом Аргентина забивала Англии. Тогда обманули разбегом, а из-под стенки сравнял счет Хавьер Дзанетти.

А пару лет назад сам Ваут Вегорст таким же образом забивал за «Вольфсбург» в Бундеслиге – только там был посвободнее, успел сделать больше касаний.

Но так же четко забил «Арминии».

Нидерланды – Аргентина 2:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4
Дата проведения
9 декабря, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Молина, 0:2 – 73, пенальти Месси, 1:2 – 83 Вегорст, 2:2 – 90 Вегорст.
НидерландыНопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд (де Йонг, 64), де Рон (Копмейнерс, 46), де Йонг, Депай (Вегорст, 78), Бергвейн (Бергейс, 46), Гакпо (Ланг, 113).
АргентинаМартинес, Молина (Монтьель, 105), Отаменди, Ромеро (Песселья, 78), Мартинес (Ди Мария, 112), Акунья (Тальяфико, 78), Де Поль (Паредес, 66), Мак Аллистер, Фернандес, Месси, Альварес (Мартинес, 82).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Предупреждения:
Думфрис (1), Ланг (1), Тимбер (43), Акунья (43), Ромеро (45), Вегорст (45), Депай (76), Мартинес (76), Бергейс (88), Паредес (89), Месси (90), Отаменди (90), Бергвейн (90), Скалони (90), Монтьель (109), Песселья (112).

Нидерланды таким образом идеально закрутили сюжет, но все-таки проиграли потом по пенальти.

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Фото: REUTERS/Paul Childs, Bernadett Szabo, Peter Cziborra

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