Великий обман! Нидерланды спаслись на 90+11, забив хитрейший штрафной!

Аргентина была в секундах от полуфинала в основное время.

Мы уже готовились поздравлять сборную Аргентины с полуфиналом чемпионата мира, гол Лионеля Месси с пенальти выглядел без нескольких секунд победным.

А Нидерланды спаслись со счета 0:2 – на 83-й минуте Ваут Вегорст забил один мяч, но этот гол бы вспоминали максимум как гол престижа, если бы не события на 11-й добавленной.

Всего-то компенсировали десять, на истечении 10-й Нидерланды получили опасный штрафной (а Месси – желтую). Вратарь Андрис Нопперт просто молился за этот последний шанс.

Интересно, хоть он знал, какую заготовку сейчас включат партнеры?

Голландцы расположились у мяча вдвоем – под правую и левую ногу. Но по разбегу стало ясно, что сыграет левая. Это Тен Копмейнерс.

Он почти не придал мячу силы, не стал поднимать его – оказалось, это пас!

И партнер, как раз Вегорст, его очень даже ждал.

Он открылся прямо у стенки, рядом с ней. За счет корпуса получил преимущество и первым касанием обработал мяч, правой ногой.

А вторым, другой ногой, уже пробил!

Логично – в штрафной больше времени ему бы не дали, Энцо Фернандес накрывал. Но голландец успел!

И спас свою сборную!

Грандиозный момент.

Незабываемая радость. И великий обман, великая хитрость, которая к этому привела, в такой напряженнейший момент.

Гол – копия трюка самих аргентинцев с ЧМ-98. А Вегорст так делал в Бундеслиге!

Удивительно, но у этого эпизода сразу два связанных предшественника.

Во-первых, на ЧМ-1998 таким образом Аргентина забивала Англии. Тогда обманули разбегом, а из-под стенки сравнял счет Хавьер Дзанетти.

А пару лет назад сам Ваут Вегорст таким же образом забивал за «Вольфсбург» в Бундеслиге – только там был посвободнее, успел сделать больше касаний.

Но так же четко забил «Арминии».

Нидерланды таким образом идеально закрутили сюжет, но все-таки проиграли потом по пенальти.

Фото: REUTERS/Paul Childs, Bernadett Szabo, Peter Cziborra